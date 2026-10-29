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    Nghĩa tình cách mạng qua Khởi nghĩa Quảng Châu

    Trinh Nguyễn
    Trinh Nguyễn
    Trưng bày Nghĩa tình cách mạng - Những đồng chí Việt Nam tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu diễn ra từ 28.10.2026 - 28.2.2027 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), với 100 hình ảnh tài liệu và hình ảnh hiện vật, giới thiệu dấu ấn cách mạng của các đồng chí Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc.

    Cuộc khởi nghĩa Quảng Châu, theo Bảo tàng Hồ Chí Minh, đánh dấu bước khởi đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc độc lập lãnh đạo chiến tranh cách mạng, xây dựng quân đội nhân dân. Nhiều đồng chí Việt Nam như Nguyễn Sơn (Hồng Thủy), Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn... cũng tham gia chiến đấu.

    Nghĩa tình cách mạng qua Khởi nghĩa Quảng Châu- Ảnh 1.

    Các đại biểu tham quan triển lãm

    ẢNH: LAN NGUYỄN

    Phát biểu tại khai mạc trưng bày, PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, cho biết Quảng Châu có vị trí đặc biệt trong hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng Việt Nam. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đào tạo những cán bộ cách mạng đầu tiên, chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

    Tại Quảng Châu, những người cách mạng Việt Nam đã được đồng chí và nhân dân Trung Quốc giúp đỡ. "Ngày 11.12.1927, Khởi nghĩa Quảng Châu bùng nổ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc đấu tranh ấy, những chiến sĩ cách mạng Việt Nam đã sát cánh cùng các đồng chí Trung Quốc trên cùng chiến lũy", PGS-TS Bùi Hoài Sơn nói.

    Trưng bày gồm 3 phần. Phần thứ nhất Quảng Châu - Nơi ươm mầm cách mạng giới thiệu quá trình các nhà yêu nước, cách mạng Việt Nam xây dựng tổ chức tại Quảng Châu, vun đắp quan hệ hữu nghị với Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc. Phần thứ hai Tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu giới thiệu bối cảnh, diễn biến Khởi nghĩa Quảng Châu và sự tham gia, đóng góp của các đồng chí cách mạng Việt Nam. Phần thứ ba Viết tiếp bản hùng ca giới thiệu các đồng chí cách mạng Việt Nam sau Khởi nghĩa Quảng Châu tiếp tục hoạt động, góp phần quan trọng thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng quân đội và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt - Trung.

    Ban tổ chức cho biết trưng bày được thực hiện thông qua cơ chế hợp tác giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông, tập trung vào "các đồng chí cách mạng Việt Nam", mở ra một mô hình mới về hợp tác nghiên cứu, diễn giải, trưng bày lịch sử cách mạng giữa hai nước, xây dựng một hình mẫu về học thuật và thực tiễn trong phối hợp tổ chức trưng bày xuyên quốc gia. 

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