Bạn đọc

Nghĩa tình miền Nam đến với xứ Huế

Bùi Ngọc Long - Đình Toàn
14/11/2025 08:30 GMT+7

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, bà con xã Khe Tre, TP.Huế ví như những đợt sóng thần tàn phá vùng đất này. Trước tình cảnh ấy, nhóm thiện nguyện ở miền Nam phối hợp Trạm CSGT Phú Lộc, Công an TP.Huế và Báo Thanh Niên đến với người dân vùng lũ quét Khe Tre.

NƠI LŨ TÀN PHÁ

Đến chiều 11.11, sau hơn 2 tuần trải qua trận thiên tai nửa đời người mới gặp, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lượng và bà Nguyễn Thị Khuyên, ở xóm Thác Trượt, thôn Xuân Phú, xã Khe Tre vẫn còn thất thần khi đứng bên nền căn nhà bị cuốn trôi. Trong căn nhà ấy họ đã sống gần 30 năm và có với nhau 3 người con gái. Trận lũ ngày 27.10 đã xé toang một đoạn bờ sông Tả Trạch, ăn sâu vào đất liền gần 40 m và cuốn mất căn nhà của vợ chồng ông Lượng. Ngoài ra, hộ ông Trần Văn Viếng sau một đêm cũng bị lũ cuốn mất nhà, 3 hộ dân cùng xóm dù nhà còn nguyên vẹn nhưng đang nằm chênh vênh bên mép sông, có nguy cơ bị sập, cuốn trôi bất cứ lúc nào. Con đường trước nhà nay trở thành một dòng suối.

Nghĩa tình miền Nam đến với xứ Huế - Ảnh 1.

6 hộ dân xã Khe Tre, TP.Huế bị sập, trôi nhà vì mưa lũ nhận quà của nhóm thiện nguyện ở xã Long Hải, TP.HCM trao tặng

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

"Khi nước rút, tui về thì thấy trong nhà chỉ còn phần nhà lều với ít chén bát, những thứ khác bị cuốn trôi hết. Trận lũ như sóng thần ập tới, chỉ kịp giữ được tính mạng. Nhờ được chính quyền, đoàn thể và nhiều bà con trong và ngoài TP.Huế chia sẻ, hỗ trợ nên chúng tôi cũng thấy ấm áp, bớt đi những khó khăn phía trước", bà Khuyên bộc bạch.

Ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre, cho biết đợt lũ lịch sử vừa qua đã làm sạt lở nghiêm trọng bờ sông Tả Trạch, ăn sâu vào bờ 20-30 m, có nơi tới 40 m, làm sập và cuốn trôi 6 căn nhà của các hộ dân ở thôn Xuân Phú, Phù Nam và Hà An. Những đoạn còn lại đã sạt lở sát nhà người dân. Nhờ sự quyết liệt của chính quyền, người dân kịp di dời nên không thiệt hại tính mạng…

M ÁP "CHUYẾN XE YÊU THƯƠNG"

Từ miền Nam xa xôi, ngay sau khi thực hiện chuyến cứu trợ ở 3 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Lạng Sơn trở về, hay tin Huế hứng chịu trận lũ lịch sử, thiệt hại nặng nề, ông Nguyễn Văn Thọ (Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phương Vy, xã Long Hải, TP.HCM) liền cùng các anh chị em, thành viên trong gia đình quyên góp và vận động thêm bà con ở xã Long Hải giúp đỡ. Nhóm thiện nguyện ông Thọ chủ trì cũng phối hợp với một số nhà hảo tâm ở TP.Huế, Trạm CSGT Phú Lộc… góp được gần 900 suất quà tặng bà con 19 thôn, tổ dân phố xã Khe Tre.

Nghĩa tình miền Nam đến với xứ Huế - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thọ (Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phương Vy, xã Long Hải, TP.HCM) trao quà cho hộ dân có nhà bị sập

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Sáng 11.11, "Chuyến xe yêu thương" mang gần 900 phần quà (mỗi phần trị giá gần 500 ngàn đồng, gồm thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm) đã có mặt tại trụ sở Công an xã Khe Tre. Đoàn dành tặng 60 triệu đồng tiền mặt và quà cho 6 hộ dân ở Khe Tre bị lũ cuốn trôi, sập nhà (mỗi hộ 10 triệu đồng). Những phần quà còn lại cũng đã được trao tận tay bà con ở 19 tổ dân phố, thôn của xã Khe Tre ngay trong sáng cùng ngày.

"Tận mắt chứng kiến sự khó khăn của bà con, nhất là ở Khe Tre, chúng tôi rất xót xa, nhưng cũng rất cảm kích trước tinh thần của bà con vượt qua khó khăn để ổn định lại cuộc sống. Xin cảm ơn những tấm lòng đã tổ chức và phối hợp với chúng tôi để có các phần quà trao đến bà con lúc khó khăn này", ông Thọ xúc động bày tỏ.

Nghĩa tình miền Nam đến với xứ Huế - Ảnh 3.

Các cán bộ Trạm CSGT Phú Lộc và công an xã Khe Tre trao quà cho bà con

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Đại diện Trạm CSGT Phú Lộc cho biết thêm trước đó, ngày 4.11 đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền, bà con thiện nguyện xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh trao 330 suất quà cứu trợ khẩn cấp cho người dân xã Nam Đông (TP.Huế) bị thiệt hại do thiên tai.

