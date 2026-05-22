Nghĩa vụ quân sự 2026: TP.HCM hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân

Ngày 22.5, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.



Năm 2026, Chính phủ giao TP.HCM tuyển chọn, gọi 9.105 công dân nhập ngũ, trong đó nghĩa vụ quân sự là 7.300 công dân, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 1.805 công dân. Đây cũng là địa phương có chỉ tiêu giao quân cao nhất cả nước.

Theo đó, chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự năm 2026 tăng 300 công dân so với năm 2025. Tỷ lệ công dân vắng mặt tại địa phương còn cao, trên 10%. Quy định không gọi nhập ngũ đối với công dân mắc tật khúc xạ cận thị trên 1,5 diop cũng ảnh hưởng đến nguồn tuyển quân, do TP.HCM có tỷ lệ thanh niên mắc tật khúc xạ về mắt khá cao.

Trước những khó khăn này, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phối hợp Công an TP.HCM chỉ đạo các phường, xã, đặc khu khai thác dữ liệu dân cư quốc gia theo Đề án 06, phục vụ phúc tra, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp được củng cố, kiện toàn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

TP.HCM khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân tham gia nghĩa vụ quân sự ẢNH: THÚY LIỄU

Kết quả, toàn thành phố quản lý được 409.486 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chiếm 4,19% so với tổng dân số có hộ khẩu thường trú. Số công dân được điều khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là 29.200 người; trong đó 12.574 công dân đủ sức khỏe nhập ngũ.

Đối với nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, trên cơ sở chỉ tiêu 1.805 công dân, công an các phường, xã, đặc khu đã vận động được hơn 2.400 thanh niên tình nguyện đăng ký.

TP.HCM đã đảm bảo giao đủ 9.105 công dân, đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao. Chất lượng giao quân tiếp tục được chú trọng. Tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 1,58%, vượt chỉ tiêu đề ra; công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 28,54%; công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 64,03%. Ngoài ra, có 34 công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và 87 công dân là con em cán bộ nhập ngũ.

Công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội được các cấp quan tâm. Toàn thành phố hỗ trợ hơn 27 tỉ đồng, bình quân mỗi công dân lên đường nhập ngũ nhận tiền, quà trị giá khoảng 3 triệu đồng. Các địa phương cũng tổ chức thăm chiến sĩ mới, thăm đơn vị nhận quân và chăm lo gia đình công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền phát biểu tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Đáng chú ý, TP.HCM triển khai chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Đây được xem là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển quân trong điều kiện nhiều thanh niên bị cận thị, viễn thị.

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, nhất là khâu nắm nguồn, quản lý thanh niên vắng mặt ở địa phương, khám sức khỏe và giải quyết khiếu nại của người dân.

Đối với công tác tuyển quân năm 2027, ông yêu cầu các phường, xã, đặc khu kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; phát huy vai trò khu phố, ấp trong việc nắm chắc nguồn thanh niên; phối hợp chặt chẽ giữa quân sự, công an, y tế, giáo dục.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền cũng nhấn mạnh cần làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau tuyển quân; chăm lo chính sách hậu phương quân đội; đồng thời tổ chức đón tiếp, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ.