Nghĩa vụ quân sự 2027: Hơn 380.000 công dân TP.HCM thuộc diện gọi khám sơ tuyển

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký Quyết định số 7435/QĐ-UBND ngày 5.11.2026, công nhận kết quả phân loại 4 danh sách xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2027 trên địa bàn thành phố.



Theo quyết định, tổng số công dân được xét duyệt là 456.956 người tại 168 xã, phường, đặc khu. Trong đó, 380.197 công dân thuộc diện gọi khám sơ tuyển sức khỏe, chiếm khoảng 83,2% tổng số công dân trong danh sách.

Thành phố có 69.855 công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ và 120 công dân được miễn gọi nhập ngũ. Việc phân loại hai nhóm này căn cứ lần lượt vào khoản 1 và khoản 2, điều 41 luật Nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, 6.784 công dân thuộc nhóm không xét tuyển và chưa xét tuyển, theo điều 5, điều 6 Thông tư liên tịch số 50/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Số liệu 380.197 người là số công dân thuộc diện gọi khám sơ tuyển sức khỏe theo kết quả xét duyệt, chưa phải số công dân trúng tuyển hoặc chỉ tiêu giao quân năm 2027.

TP.HCM công nhận kết quả xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2027 đối với 456.956 công dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Bình Hưng Hòa có số công dân khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cao nhất

Theo phụ lục kèm quyết định, phường Bình Hưng Hòa có số công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe cao nhất thành phố, với 6.283 người trong tổng số 7.005 công dân được xét duyệt. Phường này còn có 605 công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ và 117 công dân chưa xét tuyển, không xét tuyển.

Tiếp đến là phường Chánh Hưng với 6.141 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe; phường Bình Đông có 6.008 người; phường Hiệp Bình có 5.701 người và phường Phú Thọ Hòa có 5.668 người.

Hai phường Gia Định và Bảy Hiền lần lượt có 5.053 và 5.038 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe. Như vậy, thành phố có 7 phường với số công dân thuộc nhóm này vượt 5.000 người mỗi địa phương, tổng cộng 39.892 người.

Tại các xã, Đông Thạnh có 3.985 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe; Long Hải có 3.887 người; Bà Điểm có 3.823 người; Phú Hòa Đông có 3.572 người và Củ Chi có 3.536 người.

Đặc khu Côn Đảo có tổng cộng 290 công dân được xét duyệt. Trong đó, 259 người đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe, 24 người tạm hoãn gọi nhập ngũ, 3 người được miễn gọi nhập ngũ và 4 người chưa xét tuyển, không xét tuyển.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao chủ tịch UBND 168 xã, phường, đặc khu chỉ đạo tổ chức công khai danh sách trên cổng thông tin điện tử; đồng thời niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và nơi sinh hoạt cộng đồng của khu phố, ấp theo quy định.