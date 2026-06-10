Chiến sĩ mới Trung đoàn Gia Định tuyên thệ dưới quân kỳ

Sáng 10.6, Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP.HCM) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, dự và phát biểu chỉ đạo.



Năm 2026, Trung đoàn Gia Định được giao tiếp nhận, huấn luyện 556 chiến sĩ mới là thanh niên của 90 xã, phường trên địa bàn TP.HCM. Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, điều lệnh, thể lực và các nội dung theo quy định.

Chiến sĩ mới Trung đoàn Gia Định hôn quân kỳ ẢNH: HỮU TÂN

Theo kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, đơn vị có 3/13 nội dung đạt giỏi, 8/13 nội dung đạt khá. Trung đoàn Gia Định hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trung đoàn trưởng Trung đoàn Gia Định thực hiện nghi thức trao vũ khí cho chiến sĩ mới ẢNH: HỮU TÂN

Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ, đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam, hôn quân kỳ và tham gia duyệt đội ngũ. Nghi thức trao vũ khí cho chiến sĩ mới cũng được tổ chức trang trọng, thể hiện bước trưởng thành đầu tiên của các chiến sĩ sau thời gian huấn luyện ban đầu.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ, trung tướng Lê Xuân Thế biểu dương Trung đoàn Gia Định đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập; bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập tốt nhất cho chiến sĩ mới trong suốt quá trình huấn luyện.

Chiến sĩ mới duyệt đội ngũ ẢNH: HỮU TÂN

Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Bộ Tư lệnh TP.HCM và Trung đoàn Gia Định tổ chức rút kinh nghiệm ở các cấp về công tác quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới; đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, chỉ rõ những bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện trong những năm tiếp theo.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM động viên chiến sĩ mới ẢNH: HỮU TÂN

Trung tướng Lê Xuân Thế cũng lưu ý đơn vị cần khẩn trương điều chỉnh, ổn định tổ chức biên chế; chuẩn bị tốt về con người, cơ sở vật chất, giáo án, bài giảng, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện nâng cao theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình giai đoạn 1 và cả năm 2026.

Trung tướng Lê Xuân Thế động viên chiến sĩ mới ẢNH: HỮU TÂN

Đối với các chiến sĩ mới, trung tướng Lê Xuân Thế nhấn mạnh: Khi được điều động, biên chế về đơn vị mới, mỗi chiến sĩ cần an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ. Những kiến thức, kỹ năng, nền nếp đã được học tập, rèn luyện trong 3 tháng nhập ngũ là cơ sở quan trọng để các chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gia đình chúc mừng các chiến sĩ mới ẢNH: HỮU TÂN

Tư lệnh Quân khu 7 bày tỏ kỳ vọng các chiến sĩ mới sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, ý chí, kỷ luật, xứng đáng là người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.