TP.HCM giao nhiệm vụ cho lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Chiều 9.6, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định cán bộ và giao nhiệm vụ cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại hội nghị, thượng tá Đồng Thanh Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM, công bố các quyết định của Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM về việc bổ nhiệm, điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo quyết định, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gồm 37 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 6 sĩ quan giữ các chức vụ quản lý, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 21 chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Tư lệnh TP.HCM. Trung tá Lê Ngọc Hà giữ chức Đội trưởng; trung tá Lý Minh Vân giữ chức Chính trị viên; thiếu tá Dương Hiển Tùng giữ chức Phó đội trưởng.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 6 cán bộ tham gia lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: HỮU TÂN

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM có nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Phát biểu giao nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Đây là việc làm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Theo đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, tiếp tục phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: HỮU TÂN

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, ông yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phát huy bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương trong quá trình thu thập, xác minh thông tin và khảo sát thực địa.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải được tiến hành chặt chẽ, khoa học, hiệu quả. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM quan tâm bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, chế độ chính sách và các điều kiện cần thiết để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TP.HCM hiện có 18 nghĩa trang liệt sĩ với 46.180 mộ liệt sĩ; qua khảo sát có 9.869 mộ chưa có thông tin, cần được lấy mẫu để giám định ADN. Riêng Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM có 13.821 mộ, trong đó 1.739 mộ thuộc diện cần lấy mẫu.

Thực hiện tinh thần "làm trước rút kinh nghiệm", ngày 20.5, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM triển khai lấy mẫu ADN đối với 100 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Lực lượng tham gia gồm các bộ phận khai quật, vận chuyển hài cốt, lấy mẫu, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự. Sau 4 ngày thực hiện, lực lượng chức năng đã khai quật, lấy mẫu 100 mộ; trong đó 61 mộ lấy được mẫu phẩm, 39 mộ không lấy được mẫu phẩm do hài cốt đã phân hủy hoàn toàn, có 4 mộ không còn hài cốt. Từ kết quả làm trước, TP.HCM tiếp tục hoàn thiện quy trình, tập huấn lực lượng, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu. Thành phố phấn đấu đến trước tháng 5.2027 hoàn thành lấy mẫu ADN đối với 9.869 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 18 nghĩa trang trên địa bàn.





