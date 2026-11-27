Nghịch lý game bom tấn GTA 6 sau một tuần phát hành

GTA 6 phá đảo nhiều kỷ lục, thu về 3,79 tỉ USD chỉ trong ngày đầu phát hành hành cổ phiếu của công ty mẹ lại giảm trong khi Sony bất ngờ được hưởng lợi theo cách không ngờ.