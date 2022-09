Nghịch lý phụ huynh phải bốc thăm 'suất' học, đất xây trường lại bỏ hoang

Nhiều năm trở lại đây, P.Hoàng Liệt (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) là khu vực có tốc độ đô thị hoá nhanh. Theo chính quyền sở tại, chỉ trong thời gian ngắn, địa phương đã có nhiều khu chung cư cao tầng đưa vào sử dụng, nhận nhiều hộ dân về sinh sống. Trong đó đa số là các gia đình trẻ, có con nhỏ.

Tính đến thời điểm hiện tại, P.Hoàng Liệt có 85 toà chung cư, với khoảng hơn 90.000 dân. “Do tăng trưởng dân số đột biến, hàng năm có khoảng 2.000 trẻ độ tuổi mầm non nên sức ép về trường học nói chung và trường mầm non nói riêng tại P.Hoàng Liệt rất lớn”, một cán bộ P.Hoàng Liệt thông tin.

Do cơ sở vật chất, hạ tầng trường mầm non có hạn, ngày 27 - 28.8 vừa qua, hàng trăm phụ huynh đã phải tham gia “trò chơi may rủi” là bốc thăm để giành suất cho con (lứa 3 - 4 tuổi) vào Trường mầm non Hoàng Liệt, năm học 2022 - 2023.

Đất xây trường bỏ hoang 20 năm

Đáng chú ý, sự việc nêu trên được chính quyền sở tại tổ chức trong bối cảnh hơn 11,5 ha, gồm 12 lô đất để xây dựng trường học trên địa bàn, bị bỏ không đã nhiều năm, do không được Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Xây dựng (Tổng công ty HUD - chủ đầu tư) và các nhà đầu tư thứ cấp triển khai xây dựng.

Chia sẻ với báo chí, một cán bộ P.Hoàng Liệt cho biết: Tổng công ty HUD cùng các nhà đầu tư thứ cấp đã “ôm” đất quá lâu rồi. Trong số 12 lô đất quy hoạch trường học, có 6 lô (C1/TH1; C1/TH2; C1/NT3; C1/TH3; F5/TH3; F5/NT5) quây tôn khoảng 20 năm, để cỏ dại mọc hoặc tận dụng làm bãi trông xe…

Trước nghịch cảnh này, UBND Q.Hoàng Mai đã có kiến nghị gửi Bí thư Thành uỷ Hà Nội, đề nghị Tổng công ty HUD giao gần 8 ha đất (7 lô) để quản lý, đầu tư xây mới 7 trường công lập trên địa bàn P.Hoàng Liệt. Đối với 5 lô đất thứ phát (nhận chuyển nhượng từ Tổng công ty HUD), Q.Hoàng Mai đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các nhà đầu tư sớm triển khai, nếu không sẽ kiên quyết thu hồi.





“Cử tri, nhân dân phản ánh quá nhiều rồi. Q.Hoàng Mai cũng nắm bắt được và đang đề nghị rà soát quy hoạch để đầu tư xây dựng trường học. Phường chúng tôi thì dự báo chỉ vài năm nữa, học sinh tiểu học, trung học cơ sở cũng đứng trước nguy cơ phải “bốc thăm”, nếu trường tiểu học, trường cấp 2 không được xây dựng. Chúng tôi rất mong muốn được nhận lại đất để đầu tư công, phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân trên địa bàn”, vị cán bộ P.Hoàng Liệt bày tỏ.

Trong 2 ngày 27 - 28.8, khoảng 700 phụ huynh phải bốc thăm để giành suất cho con vào Trường mầm non Hoàng Liệt vì số hồ sơ đăng ký gấp đôi chỉ tiêu.

Năm học 2022 - 2023, Trường mầm non Hoàng Liệt được phân bổ 559 chỉ tiêu tuyển sinh cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Trường nhận được 226 hồ sơ xin học cho trẻ 5 tuổi; nhóm trẻ 4 tuổi là 290 hồ sơ (gấp 3,2 lần chỉ tiêu) và 3 tuổi là 423 (gấp 1,7 lần chỉ tiêu).

Do quá tải, nhà trường nhận hết 226 hồ sơ trẻ 5 tuổi, phân bổ thành 13 lớp mẫu giáo; đảm bảo 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đi học, chuẩn bị cho việc vào lớp 1 năm học tới. Còn các trẻ từ 3 đến 4 tuổi, nhà trường chỉ có thể tuyển thêm 333/713 hồ sơ đăng ký và phải tổ chức bốc thăm để đảm bảo “công bằng, minh bạch”.