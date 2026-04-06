Kinh tế Ngân hàng

Nghiêm cấm đòi nợ bằng vũ lực, quấy rối, xúc phạm…

Thanh Xuân
06/04/2026 20:06 GMT+7

Ông Phạm Toàn Vượng - Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa ký ban hành Quyết định 15, kèm theo bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động thu hồi nợ, áp dụng đối với các tổ chức tín dụng hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA).

Bộ quy tắc được xây dựng trên cơ sở Bộ luật Dân sự 2015, luật Các tổ chức tín dụng 2024, Thông tư 39/2016 về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và Thông tư 43/2016 về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, cùng các văn bản pháp luật liên quan. Bộ quy tắc quy định nhân viên thu hồi nợ phải làm việc với khách hàng trên tinh thần tôn trọng, thấu hiểu, lắng nghe; nắm bắt hoàn cảnh, nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến nợ quá hạn để có phương án xử lý phù hợp. Việc đôn đốc, thu hồi nợ (bao gồm thu giữ tài sản bảo đảm) phải tuân thủ đúng qui tắc nội bộ của tổ chức tín dụng và quy định pháp luật.

Bộ quy tắc nghiêm cấm nhân viên thu hồi nợ sử dụng vũ lực, đe dọa, quấy rối, xúc phạm khách hàng và người có liên quan; gọi điện, nhắn tin với tần suất hoặc trong khung thời gian không phù hợp; căng băng rôn, phun sơn, vứt xác động vật hoặc sử dụng mạng xã hội để bôi nhọ khách hàng. Nghiêm cấm phát tán thông tin sai sự thật về dư nợ, giả mạo công văn nhà nước, hoặc gợi ý khách hàng vay nặng lãi để trả nợ.

Văn bản cấm công khai dữ liệu khách hàng tại nơi công cộng hoặc trên mạng xã hội; cung cấp thông tin cho bên thứ ba trái quy định; thu thập, sao chép thông tin vào mục đích cá nhân - phù hợp với yêu cầu của luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025. Ngoài ra, nhân viên không được nhận tiền, quà hoặc lợi ích vật chất từ khách hàng; không yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản không phải tài khoản thu nợ của tổ chức tín dụng; không giữ tiền khách hàng.

Các tổ chức hội viên có trách nhiệm triển khai bộ quy tắc, kể cả đối với bên thứ ba được ủy quyền thu hồi nợ, đồng thời xây dựng cơ chế xử lý vi phạm nội bộ. Trong trường hợp nhiều tổ chức tín dụng cùng thu hồi nợ từ một khách hàng, bộ quy tắc yêu cầu phối hợp để bảo đảm hài hòa lợi ích, tránh xung đột.

