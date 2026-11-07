Nghiên cứu gần 27.000 nam giới: Đồ lót bó sát ảnh hưởng chất lượng tinh trùng?

Nghiên cứu gần 27.000 nam giới ghi nhận điều gì?

Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã phân tích dữ liệu của 26.836 nam giới đến bệnh viện để đánh giá khả năng sinh sản. Độ tuổi trung bình của những người tham gia là 30.

Dựa trên thói quen mặc đồ lót, người tham gia được chia thành 2 nhóm:

Nhóm mặc đồ rộng rãi, chẳng hạn quần đùi rộng.

Nhóm mặc đồ bó sát, gồm quần tam giác hoặc quần đùi ôm sát.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố sức khỏe khác, kết quả cho thấy mặc đồ lót bó sát có liên quan đến một số chỉ số chất lượng tinh dịch kém hơn.

Các tác giả nghiên cứu cho rằng lựa chọn đồ rộng rãi, thoáng mát là một biện pháp đơn giản có thể cân nhắc để hỗ trợ duy trì môi trường nhiệt độ phù hợp cho tinh hoàn Ảnh minh họa: AI

Cụ thể, so với nhóm mặc đồ lót rộng, nhóm mặc đồ bó sát có nguy cơ thể tích tinh dịch thấp cao hơn 18%, nguy cơ có ít tinh trùng di động cao hơn 12%. Đáng chú ý, nguy cơ có tỷ lệ tinh trùng hình dạng bình thường thấp cao hơn 48%, trong khi tỷ lệ tinh trùng bị phân mảnh hoặc tổn thương ADN cao hơn 108%, theo trang tin khoa học ScienceAlert.

Phân tích bổ sung cũng ghi nhận tình trạng rối loạn chức năng cương và xuất tinh sớm phổ biến hơn ở nhóm mặc đồ lót bó sát. Đặc biệt, tỷ lệ tinh trùng bị phân mảnh ADN ở nhóm này cao gần gấp đôi so với nhóm mặc đồ rộng.

Vì sao đồ lót bó sát có thể ảnh hưởng đến tinh trùng?

Theo các nhà nghiên cứu, một trong những cơ chế có thể liên quan là sự gia tăng nhiệt độ quanh bìu. Tinh hoàn nằm ngoài ổ bụng để duy trì nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất và trưởng thành của tinh trùng.

Đồ lót bó sát có thể làm giảm độ thông thoáng, giữ nhiệt quanh vùng bìu. Nghiên cứu ghi nhận nhiệt độ bìu ở nhóm mặc đồ bó sát có thể cao hơn khoảng 1 độ C so với nhóm mặc đồ rộng. Sự gia tăng nhiệt độ này có thể tác động bất lợi đến quá trình phát triển của tinh trùng.

Các tác giả cho rằng lựa chọn đồ lót rộng rãi, thoáng mát là một biện pháp đơn giản có thể cân nhắc để hỗ trợ duy trì môi trường nhiệt độ phù hợp cho tinh hoàn.

Tuy nhiên, cần lưu ý đây là nghiên cứu phân tích mối liên quan, không chứng minh đồ lót bó sát trực tiếp gây vô sinh ở nam giới. Chất lượng tinh dịch còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tuổi tác, bệnh lý, cân nặng, hút thuốc, rượu bia và lối sống.