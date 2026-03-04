Nghiên cứu kỹ lưỡng khi dạy AI từ tiểu học

Như Thanh Niên đã đề cập, bắt đầu từ tháng 3, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM chọn thí điểm triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) ở các trường trung học phổ thông chuyên; trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường được công nhận đạt tiêu chuẩn. Tổng số trường tham gia vào khoảng 170 trường.

Theo lộ trình, việc tổ chức triển khai thí điểm nội dung giáo dục AI sẽ là cơ sở để Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM nghiên cứu, tổng kết, đánh giá và đề xuất phương án triển khai phù hợp đối với từng cấp học phổ thông trong các năm học tiếp theo. Việc đưa AI vào trường học không chỉ để bắt kịp xu thế, mà còn chuẩn bị cho thế hệ trẻ năng lực hội nhập trong kỷ nguyên số.

Nhiều trường tiểu học tại TP.HCM đã đưa AI vào chương trình giảng dạy ẢNH: BẢO CHÂU

Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo lưu ý các trường khi tổ chức giáo dục AI cho học sinh phải bám sát các định hướng về năng lực, nội dung và phẩm chất được Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định, điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nhu cầu và năng lực của học sinh… để không gây quá tải chương trình. Sở khuyến khích các trường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ chuyên môn, học liệu và hoạt động trải nghiệm thực tiễn. Đồng thời thực hiện hiệu quả xã hội hóa giáo dục trong huy động nguồn lực và các lực lượng tham gia giáo dục AI.

Lo quá tải nội dung thí điểm

Tiếp nhận thông tin TP.HCM triển khai dạy AI từ tiểu học, không ít bạn đọc bày tỏ băn khoăn, mặc dù thừa nhận xu hướng giáo dục AI trong trường học là cần thiết. Bạn đọc Hoang nêu ý kiến: "Tôi băn khoăn vì ngành giáo dục chưa giải quyết xong vụ học liên kết, giờ mở thêm lớp AI liệu có tiếp tục chen vào giữa các tiết? Liệu có quá tải với các nội dung thí điểm được đưa vào trường học?".

"Đội ngũ giáo viên hiện tại có được tập huấn đầy đủ, chính xác về kỹ năng AI chưa? Hay lại phải thuê ngoài và quay lại câu chuyện môn học liên kết?", bạn đọc Le Binh đặt câu hỏi.

Nỗi niềm băn khoăn của bạn đọc, cũng là các bậc phụ huynh, còn nằm ở nội dung giảng dạy một khi giáo dục AI được đưa vào trường học. Bạn đọc ThuyLe phân tích: "AI chỉ là công cụ để học sinh sử dụng trong quá trình học tập. Tôi cho rằng cần có những bước đi thận trọng. Giáo dục AI cần được xây dựng và kiểm nghiệm tính hiệu quả, tính khả thi, áp dụng thử nghiệm trên quy mô nhỏ trước khi áp dụng đại trà, tránh những nguy cơ tiêu cực tiềm ẩn mà chúng ta có thể chưa ý thức hết tại thời điểm này đối với quá trình học tập và rèn luyện phẩm chất toàn diện cho học sinh".

Bạn đọc Hiếu Nghĩa nhận xét: "AI cần được dạy khi năng lực nhận thức và tư duy của trẻ có đủ khả năng phân biệt, phản biện, độc lập suy nghĩ. Chứ hiện nay, ngoại trừ những bạn được đào tạo bài bản về AI, đa phần các bạn trẻ dùng AI một cách máy móc mà chưa tạo thành phản xạ đánh giá, kiểm tra câu trả lời của AI".

Tránh lạm dụng AI

Cũng có không ít bạn đọc khẳng định học sinh cấp tiểu học hoàn toàn có thể tiếp cận giáo dục AI. Bạn đọc Minh Nghĩa chia sẻ: "Theo tôi, câu hỏi cần đặt ra, không phải là có nên dạy AI cho học sinh tiểu học hay không, mà là dạy AI cho trẻ tiểu học như thế nào".

Cùng nhận định này, bạn đọc Nguyễn Văn Thủy bày tỏ ủng hộ kế hoạch triển khai giáo dục AI từ cấp tiểu học: "Không chỉ TP.HCM mà cả nước nên có giáo trình AI, kiến thức lập trình, phòng lab... để dạy cho các cấp học sinh từ tiểu học trở lên. Có vậy mới theo kịp các nước tiên tiến trên thế giới". Bạn đọc hoanglong84 nhận xét thêm: "Phải giáo dục cho học sinh ý thức tránh lạm dụng AI, vì AI có thể giúp học sinh phát triển rất tốt, nhưng cũng trở nên rất tệ nếu các em lợi dụng AI để trở nên lười biếng".

Gửi gắm nhiều trăn trở về câu chuyện đưa giáo dục AI vào trường học, bạn đọc Trường Lưu nêu: "Trong tương lai, AI sẽ không thể thay thế con người, nhưng những người biết sử dụng AI sẽ thay thế những người lao động khác. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc tạo năng lực AI từ sớm cho học sinh là cần thiết. Tuy nhiên đưa vào lúc nào, nội dung nào, hình thức nào vẫn là những câu hỏi cần được trả lời bằng kết quả nghiên cứu khoa học một cách bài bản".