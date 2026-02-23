TP.HCM triển khai dạy AI từ tiểu học

Tổng số trường tham gia vào khoảng 170 trường. Theo lộ trình, việc tổ chức triển khai thí điểm nội dung giáo dục AI sẽ là cơ sở để Sở GD-ĐT TP.HCM nghiên cứu, tổng kết, đánh giá và đề xuất phương án triển khai phù hợp đối với từng cấp học phổ thông trong các năm học tiếp theo.

T Ừ TƯƠNG TÁC ĐẾN LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ

Bà Trần Bé Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (P.Bến Thành), một trong số 100 trường học được UBND TP.HCM công nhận là trường học số, cho biết việc triển khai dạy AI đã có những bước đệm ứng dụng từ nhiều năm trước. Từ mô hình "Trường học số" và "Công dân số" được chuẩn bị sớm, nhà trường từng bước cụ thể hóa hoạt động này bằng các văn bản chỉ đạo và kế hoạch chi tiết.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (P.Bến Thành) trong tiết học tích hợp AI ẢNH: BẢO CHÂU

Để phục vụ việc dạy và học AI, nhà trường đã tập trung đầu tư đồng bộ từ hạ tầng cơ sở là nâng cấp phòng máy tính, đường truyền wifi và trang bị thiết bị công nghệ cho 100% lớp học. Trích kinh phí từ nguồn học liệu số và ngân sách hoạt động để mua các phần mềm chính thống, bao gồm: thư viện số, kho học liệu 3D và các phần mềm cập nhật mới nhất cho giáo viên (GV) và học sinh (HS). Trường cũng ứng dụng các phần mềm chuyên dụng để số hóa toàn diện hoạt động.

Đồng thời thực hiện công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ như tập huấn cho GV chuyển từ ứng dụng công nghệ thông tin chung chung sang đào tạo chuyên sâu và chi tiết. GV được hướng dẫn sử dụng các phần mềm AI cụ thể để soạn thảo kế hoạch bài dạy, thiết kế đề kiểm tra.

Bà Hồng Hạnh cho biết hoạt động dạy học AI cho HS được tổ chức theo lộ trình từ tương tác đến làm chủ công nghệ, HS được dạy cách sử dụng các câu lệnh chính xác để yêu cầu AI thực hiện những nhiệm vụ như vẽ tranh, soạn nhạc, làm thơ, hoặc sáng tạo khẩu hiệu tuyên truyền.

Theo ông Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Văn Trị (P.Cầu Ông Lãnh), ngay từ đầu năm học, 100% các khối lớp đều xây dựng kế hoạch triển khai nội dung giáo dục AI cho HS, lồng ghép linh hoạt vào các môn học, hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt chuyên đề, phù hợp với lứa tuổi và mục tiêu giáo dục toàn diện.

GV Trường Tiểu học Phan Văn Trị đã chủ động, sáng tạo vận dụng AI vào các tiết dạy hằng ngày, từ thiết kế học liệu, tổ chức hoạt động học tập đến kiểm tra, đánh giá HS.

Để phục vụ việc dạy và học AI, nhiều trường đã tập trung đầu tư đồng bộ từ hạ tầng cơ sở là nâng cấp phòng máy tính, đường truyền wifi và trang bị thiết bị công nghệ cho các lớp học ảnh: Nhật Thịnh





K HÔNG BÀO MÒN NĂNG LỰC TƯ DUY

Theo đánh giá của lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đưa AI vào trường học không chỉ là bắt kịp xu thế, mà là chuẩn bị cho thế hệ trẻ năng lực hội nhập trong kỷ nguyên số.

Tuy vậy, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), chia sẻ AI không thay thế tư duy mà trở thành cánh tay nối dài của tư duy giúp HS phân tích sâu hơn, trình bày sáng tạo hơn và học tập chủ động hơn. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức số, hướng dẫn HS sử dụng các nền tảng AI một cách văn minh, trung thực.

Bà Trần Bé Hồng Hạnh cũng bày tỏ quan điểm về an toàn và chống lạm dụng AI: "Nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc tránh để HS bị lệ thuộc vào công nghệ. Đối với HS tiểu học, việc phụ thuộc quá nhiều vào AI dễ làm bào mòn năng lực tư duy và khả năng tự học. Vì vậy việc sử dụng AI chỉ được đưa vào những lúc cần thiết để làm sinh động hình thức học tập hoặc để mở rộng sau khi HS đã lĩnh hội xong kiến thức cốt lõi. GV cân nhắc thời lượng và tính phù hợp của AI trong từng bài giảng, tránh tình trạng lạm dụng không cần thiết".

Lãnh đạo Sở GD-ĐT lưu ý các trường khi tổ chức giáo dục AI cho HS phải bám sát các định hướng về năng lực, nội dung và phẩm chất được Bộ GD-ĐT quy định, điều kiện thực tiễn về đội ngũ GV, cơ sở vật chất, nhu cầu và năng lực của HS… để không gây quá tải chương trình. Khuyến khích các trường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ chuyên môn, học liệu và hoạt động trải nghiệm thực tiễn. Đồng thời thực hiện hiệu quả xã hội hóa giáo dục trong huy động nguồn lực và các lực lượng tham gia giáo dục AI, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.



