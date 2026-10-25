Nghiên cứu mô hình Singapore, biến Phú Quốc thành trung tâm hội nghị quốc tế

Ngày 25.10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra thực tế các công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra tiến độ các công trình dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC tại An Giang ẢNH: QUOCHOI.VN

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai các công trình, dự án từ tháng 7.2025 đến nay.

Trong thời gian ngắn, Phú Quốc đã hình thành nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn, từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hệ thống giao thông kết nối đến Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, nhà hát đa năng khoảng 4.000 chỗ ngồi cùng hệ thống khách sạn, cơ sở lưu trú cao cấp.

Một số công trình trọng điểm đạt kết quả tích cực. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thành đường cất hạ cánh, nhà ga VIP cơ bản hoàn thành, nhà ga T2 đạt trên 80%. Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đạt gần 80% khối lượng. Các công trình khách sạn, khu đô thị và hạ tầng phục vụ Hội nghị đang được triển khai.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao APEC 2027. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi tới đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh An Giang và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, mong muốn các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm phục vụ tốt hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội lưu ý một số dự án vẫn còn đáng lo ngại. Việc đồng loạt triển khai 21 dự án trên đảo trong thời gian ngắn gặp nhiều khó khăn về thời tiết, vật liệu xây dựng, nhân lực kỹ thuật và yêu cầu công nghệ mới. Song, công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án chưa kỹ, phải điều chỉnh vị trí, quy mô; năng lực một số nhà thầu, nhà đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; việc di dời hạ tầng kỹ thuật còn chậm.

Đặc biệt, dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 mới đạt khoảng 31% khối lượng so với kế hoạch trên 50%; dự án đường tỉnh ĐT.975 đạt 57,6% so với kế hoạch 85,8%; Đại lộ APEC chậm 117 ngày; dự án kè và san lấp mặt bằng 57 ha đã sử dụng khoảng 84% thời gian nhưng mới đạt 55% khối lượng...

Riêng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đã đạt gần 80% khối lượng nhưng hợp đồng BT mới được ký ngày 9.10.2026.

Chủ tịch Quốc hội cho ý kiến tại buổi kiểm tra thực tế ẢNH: QUOCHOI.VN

Mốc hoàn thành các công trình chậm nhất ngày 30.6.2027

Để đảm bảo kết quả, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần "ba không": không lùi mốc, không hạ chuẩn, không để sai phạm.

Mốc hoàn thành các công trình chậm nhất ngày 30.6.2027 là bắt buộc; không hạ thấp tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng, mỹ thuật, bảo đảm các công trình xứng tầm quốc tế.

Đặc biệt, đối với việc thực hiện Nghị quyết số 41, UBND tỉnh An Giang phải chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thực hiện, sử dụng đầy đủ, đúng và kịp thời các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội cho phép. Trước mắt, phải hoàn thành ngay các định mức, đơn giá đặc thù trong tháng 10.2026.

Đối với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, phải hoàn thiện các quy trình khai thác, vận hành. Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC cần đặc biệt chú trọng an toàn kết cấu công trình trên nền đất lấn biển. Các dự án có nguy cơ chậm tiến độ phải có kế hoạch bù tiến độ cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 không chỉ có ý nghĩa chính trị, đối ngoại mà còn mở ra cơ hội lớn để phát triển hạ tầng, du lịch, dịch vụ và nâng cao vị thế của Phú Quốc. "Sau APEC phải biến nơi này thành một trung tâm hội nghị quốc tế của Việt Nam", ông nói.

Để đạt được mục tiêu ấy, các cơ quan chức năng có thể nghiên cứu các mô hình quản lý hiện đại như Singapore, sân bay Changi; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, khai thác sân bay, các công trình hạ tầng và quản trị đô thị…