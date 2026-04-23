Nghiên cứu mới khiến người dùng tai nghe Bluetooth phải suy nghĩ lại

Công nghệ Bluetooth đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, cho phép kết nối không dây giữa các thiết bị như tai nghe và điện thoại. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây đăng trên tạp chí Nature chỉ ra rằng việc sử dụng tai nghe Bluetooth có thể liên quan đến các vấn đề về tuyến giáp.

Nghiên cứu khảo sát 600 người và phát hiện mối tương quan giữa việc sử dụng tai nghe Bluetooth lâu dài và sự xuất hiện của các khối u ở tuyến giáp. Nằm ở cổ, tuyến giáp có vai trò quan trọng trong việc sản xuất hormone và điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Mặc dù các khối u tuyến giáp thường là lành tính, nhưng sự hiện diện của chúng có thể chỉ ra sự mất cân bằng trong cơ thể, dẫn đến các vấn đề sức khỏe như lo âu, nhịp tim không đều, hoặc khó nuốt nếu khối u lớn.

Sự gia tăng số lượng người được chẩn đoán mắc u tuyến giáp đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu tìm hiểu mối liên hệ giữa lối sống hiện đại và tình trạng này. Qua bảng câu hỏi, nhóm nghiên cứu đã thu thập thông tin về thói quen sử dụng tai nghe Bluetooth của người tham gia. Kết quả cho thấy, việc sử dụng thiết bị Bluetooth hằng ngày trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ phát triển u tuyến giáp, đặc biệt ở những người lớn tuổi.

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ đưa ra mối tương quan, không phải mối quan hệ nhân quả. Các nhà khoa học khuyến nghị cần có thêm nghiên cứu để làm rõ vấn đề này. Trong khi chờ đợi, họ đề xuất người dùng nên hạn chế thời gian sử dụng tai nghe Bluetooth và ưu tiên sử dụng thiết bị có dây khi có thể.

Trước đó, một nghiên cứu khác vào năm 2017 cũng chỉ ra rằng bức xạ điện từ của smartphone có thể ảnh hưởng đến tuyến giáp. Nghiên cứu này khảo sát 83 sinh viên và phát hiện mối liên hệ giữa thời gian nói chuyện điện thoại và nồng độ hormone kích thích tuyến giáp (TSH).

Mặc dù những nghiên cứu này không yêu cầu người dùng từ bỏ hoàn toàn công nghệ Bluetooth, nhưng việc hạn chế thời gian tiếp xúc với thiết bị công nghệ gần mặt là điều nên làm. Ngay cả CEO của Apple cũng khuyến khích mọi người giảm thiểu thời gian sử dụng điện thoại để bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất.