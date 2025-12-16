Nên chọn tai nghe Bluetooth hay tai nghe không dây?

Có điều thú vị là, mặc dù tai nghe Bluetooth cũng có khả năng kết nối không dây, thị trường vẫn tồn tại một loại tai nghe "không dây" khác khiến không ít người thắc mắc về sự khác biệt giữa chúng, cũng như loại nào mới thực sự tốt hơn?

Cũng là kết nối không dây, nhưng tai nghe Bluetooth và tai nghe không dây lại không giống nhau ẢNH: RTINGS

Khi một sản phẩm được quảng cáo là "không dây", nó có thể sử dụng một giao thức khác với Bluetooth. Mặc dù cả hai đều không cần dây kết nối, nhưng nếu sản phẩm đó hỗ trợ kết nối Bluetooth, các nhà sản xuất thường nhấn mạnh đến khả năng này trong tên sản phẩm. Còn nếu một loa hoặc tai nghe được gọi là "không dây", điều đó thường có nghĩa nó kết nối với các thiết bị thông qua Wi-Fi, như các loa thông minh của Bose hoặc Sonos.

Bluetooth là phương thức kết nối phổ biến nhất cho tai nghe, tuy nhiên một số mẫu tai nghe cao cấp lại sử dụng các công nghệ khác. Bluetooth tương thích với nhiều thiết bị hơn, trong khi kết nối không dây có thể mang lại khả năng truyền tải âm thanh liền mạch hơn.

Khác biệt giữa tai nghe Bluetooth và tai nghe không dây

Để hiểu rõ hơn, Bluetooth là một giao thức kết nối phổ biến trong các thiết bị âm thanh, cho phép giao tiếp trực tiếp giữa thiết bị nguồn và thiết bị nhận. Đây được coi là "tiêu chuẩn vàng" cho các thiết bị di động, với hầu hết các máy tính và thiết bị hiện đại đều tích hợp sẵn công nghệ này.

Ngược lại, các thiết bị âm thanh không dây khác thường sử dụng tần số khác, như 2,4 GHz, nhưng không phổ biến trong tai nghe vì người dùng thường muốn sử dụng tai nghe khi di chuyển. Đáng chú ý, dù các thiết bị này sử dụng băng tần không dây tương tự như router Wi-Fi, chúng không sử dụng mạng.

Tai nghe không dây có độ trễ thấp giúp đồng bộ hóa âm thanh tốt hơn ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Một số tai nghe chơi game sử dụng công nghệ này, nhưng thường đi kèm với bộ thu USB hoặc 3,5 mm để kết nối với máy tính.

Tai nghe Bluetooth hay tai nghe không dây tốt hơn?

Do giao thức Bluetooth nén các tệp âm thanh để truyền tải nên có thể gây ra độ trễ từ nguồn đến đầu ra âm thanh. Trong khi đó, truyền dẫn không dây trực tiếp hơn thường cho kết quả tốt hơn với độ trễ tối thiểu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với game thủ khi tốc độ truyền tải nhanh giúp đồng bộ hóa âm thanh với hành động trong game.

Nhưng mọi thứ không hề đơn giản để đưa ra quyết định, bởi thực tế cho thấy việc lựa chọn giữa tai nghe Bluetooth và tai nghe không dây phụ thuộc vào nhu cầu và ưu tiên của người dùng. Nếu cần một tai nghe tiện lợi, dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị khi di chuyển, hãy chọn Bluetooth. Ngược lại, nếu ưu tiên âm thanh chất lượng cao với độ trễ thấp và không ngại sử dụng bộ chuyển đổi, tai nghe không dây chính là lựa chọn được ưu tiên.