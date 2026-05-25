Ngô Kiến Huy nói về mối quan hệ với Sam và điều tiếc nuối ở tuổi 38

Nhắc về sự nghiệp, Ngô Kiến Huy kể ban đầu anh hoạt động nhóm nhạc, sau đó chuyển hướng sang solo. Anh nhớ có lần tham gia biểu diễn với cát sê 50.000 đồng nhưng phải chi 250.000 đồng cho việc di chuyển và thuê vũ công. Khi đó, nam ca sĩ chủ yếu ngồi dưới sân khấu, chờ khi những ngôi sao hạng A đến trễ thì lên biểu diễn. “Tôi trân trọng những ngày đầu tiên đó, nên bất kể khi nào khó khăn tôi vẫn nhớ về quãng thời gian này”, anh bộc bạch.

Hành trình hoạt động nghệ thuật của Ngô Kiến Huy

Ban đầu, anh đi hát với tên thật. Sau này, khi gia nhập công ty, anh mới đổi nghệ danh Ngô Kiến Huy - với ngụ ý như một bức tường vững chãi. Từ những khó khăn trong sự nghiệp, anh dần trở thành ca sĩ được yêu thích với loạt ca khúc như Mưa sao băng, Giả vờ yêu, Bí mật của hạnh phúc…

Ít ai biết để có được thành công đó, nam ca sĩ từng trải qua những lần bị thầy cô từ chối dạy thanh nhạc. Tuy nhiên thay vì bỏ cuộc, anh chọn tiếp tục duy trì với niềm đam mê nghệ thuật. “Tất cả những cơ hội nhỏ nhất tôi đều trân quý và cố gắng”, anh nói.

Trong chương trình, Ngô Kiến Huy có dịp gặp gỡ Sam - nữ chính MV Giả vờ yêu, cũng là người bạn thân thiết của anh trong cuộc sống. Giọng ca 8X chia sẻ cả hai thoải mái như anh em trong gia đình nên “nếu có gì lăn tăn ở đối phương thì không chơi bền như vậy được”. Về phần mình, Sam nói Ngô Kiến Huy ngoài đời hiền lành, đây cũng là điều giúp họ duy trì tình bạn đến hiện tại. “Chúng tôi tin tưởng và hiểu nhau”, nữ diễn viên 9X trải lòng.

Gần đây, Ngô Kiến Huy gây chú ý khi trình làng MV Xiêu lòng Việt Nam. Giọng ca 8X chia sẻ trong dự án âm nhạc này, anh cùng các đồng nghiệp thực hiện với tinh thần “đi chơi là chính”. Nam ca sĩ nói anh ấp ủ dự án trong vòng 1 năm, ra mắt vào đúng thời điểm hè để thúc đẩy mọi người tham gia du lịch, trải nghiệm đất nước. Bởi Ngô Kiến Huy quan niệm ngoài gameshow, anh muốn âm nhạc của mình khi trở lại sẽ mang màu sắc tươi mới, có thông điệp ý nghĩa.

Nói về danh xưng “ca sĩ một hit”, Ngô Kiến Huy nói anh không quá bận tâm. Theo nam ca sĩ, trong sự nghiệp, khi có một bản hit đã là điều đáng mừng. Từng có thời điểm khi ra mắt một sản phẩm, giọng ca 8X nhận ý kiến trái chiều từ khán giả. Thậm chí có người nhận xét ca khúc anh lựa chọn để trình làng “dở” hoặc gọi là “thảm họa nhạc Việt”. Với Ngô Kiến Huy, khi đã hoạt động nghệ thuật, anh phải chấp nhận điều đó. “Có quãng thời gian, tôi loay hoay với những ca khúc mới. Nhưng rút kinh nghiệm, khi cảm thấy không đủ tự tin thì tôi không cố chấp”, anh nói.

Cũng trong chương trình, giọng ca 8X có những giây phút xúc động khi chia sẻ về đấng sinh thành. Anh nói điều may mắn ở hiện tại là bản thân vẫn được ở cùng mẹ. Ngô Kiến Huy tâm sự thêm: “Mọi thứ tôi làm bây giờ đều mong muốn tất cả những khổ đau, vất vả của mẹ ngày xưa không còn nữa. Khi có thời gian rảnh, tôi lại tranh thủ về nhà nấu cơm cho mẹ ăn”. Về điều đáng tiếc nhất, Ngô Kiến Huy chia sẻ: "Tôi sẽ hát với mẹ nhiều hơn, mời mẹ đóng MV nhiều hơn. Tôi muốn lưu lại hình ảnh của mẹ".