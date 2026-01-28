Nữ ca sĩ lấy chồng doanh nhân, tiết lộ cuộc sống tuổi ngoài 50

Mới đây, ca sĩ Mỹ Lệ xác nhận ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, hội ngộ cùng danh ca Thái Châu và ca sĩ Long Nhật. Với cô, mối duyên này đến một cách tự nhiên. Giọng ca 7X chia sẻ: “Mỗi chương trình đều có tiêu chí riêng và mình sẽ bám vào đó để đánh giá. Khi các thí sinh đã vào đến vòng sâu, các bạn đều là những người có thực lực, tiệm cận với tính chuyên nghiệp, nên mình chủ yếu chia sẻ để các bạn hoàn thiện hơn”.

Ở tuổi ngoài 50, nhan sắc trẻ trung của Mỹ Lệ khiến nhiều người xuýt xoa Ảnh: NSX

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ với Mỹ Lệ tại chương trình là cuộc hội ngộ với Long Nhật. Ít ai biết rằng nam ca sĩ từng là học trò của ba cô - người đã phát hiện và dìu dắt anh từ những ngày đầu theo con đường ca hát tại các đoàn ca múa nhạc. “Đến giờ anh Nhật vẫn luôn nhớ ơn ba tôi, người đã đưa anh vào nghề”, Mỹ Lệ chia sẻ. Sau hai năm không gặp, sự tái ngộ lần này mang đến cho cô nhiều cảm xúc thân tình.

Quan điểm làm nghề của Mỹ Lệ

Mỹ Lệ cho rằng âm nhạc Việt Nam không thiếu tài năng, thậm chí đang vươn xa hơn với nhiều gương mặt trẻ tạo được dấu ấn. Tuy nhiên, nhịp sống và guồng quay quá nhanh khiến các nghệ sĩ trẻ phải cạnh tranh khốc liệt, đôi khi thiếu sức bền. “Các bạn rất vất vả, và tôi thật sự thương”, cô nói.

Ở góc độ một người đi trước, Mỹ Lệ cũng đưa ra lời khuyên thẳng thắn về câu chuyện bản quyền âm nhạc. Theo cô, sự sòng phẳng thái quá đôi khi lại vô tình kìm hãm đời sống của ca khúc. “Ngày xưa, chỉ cần nói với nhau vài câu là có thể hát bài của nhau, rất vui vẻ và hỗ trợ nhau để bài hát được lan tỏa. Bây giờ nhiều bạn đặt nặng vấn đề bản quyền, làm khó nhau, mà như vậy thì bài hát dễ bị chìm”, cô chia sẻ từ chính trải nghiệm cá nhân của mình khi thực hiện album mới.

Mỹ Lệ hội ngộ danh ca Thái Châu, ca sĩ Long Nhật trong Người kể chuyện tình, lên sóng ngày 29.1 trên THVL1 Ảnh: NSX

Ở tuổi ngoài 50, Mỹ Lệ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng tổ ấm viên mãn bên chồng doanh nhân. Trải qua quãng thời gian gắn bó, sự tin tưởng và nhường nhịn giúp giọng ca 7X duy trì được hôn nhân hạnh phúc. Với Mỹ Lệ, niềm vui ở thời điểm hiện tại chính là được nhìn thấy sự trưởng thành của các con mỗi ngày. Cô quan niệm cuộc sống muôn màu nên “ai có thể làm những điều bản thân mong muốn thì đó là những người hạnh phúc”.

Trước những so sánh về danh xưng diva hay câu hỏi liệu có cảm giác “tụt lại phía sau” so với một số đồng nghiệp cùng thời, Mỹ Lệ thẳng thắn cho rằng mỗi nghệ sĩ đều có lựa chọn riêng. “Với tôi, diva không phải là điều quá quan trọng. Mỗi người một giai đoạn, một mục tiêu. Khi mình chọn gia đình, hạnh phúc và sự ổn định, thì phải chấp nhận bớt đi những thứ khác. Không ai có thể có tất cả”, cô bộc bạch. Do đó, nữ ca sĩ không cảm thấy chạnh lòng khi rút bớt khỏi showbiz. Ngược lại, cô luôn vui mừng trước thành công của đồng nghiệp.

Sau thời gian dài ấp ủ, Mỹ Lệ chuẩn bị giới thiệu đến công chúng album hòa tấu mang tên My Second Voice. Đây được xem là bước ngoặt mới trong hành trình nghệ thuật, nơi nữ ca sĩ không còn đứng ở vai trò giọng hát quen thuộc, mà thể hiện bản thân qua tiếng đàn và tư duy âm nhạc. “Nghệ sĩ muốn tồn tại bền vững thì phải đổi mới, nhưng sự đổi mới đó phải xuất phát từ bản lĩnh và khả năng thật sự của mình”, cô khẳng định.