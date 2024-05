Ngoài Lý Hải, Trấn Thành, thị trường điện ảnh Việt còn có gì?

Chỉ 2 - 3 phim thắng lớn, 7 phim lỗ thê thảm

Trong gần nửa năm qua, có tổng cộng 10 phim Việt phát hành ngoài rạp, gồm: Mai, Gặp lại chị bầu, Trà, Sáng đèn, Quý cô thừa kế 2, Cái giá của hạnh phúc, B4S - Trước giờ yêu, Đóa hoa mong manh, Lật mặt 7: Một điều ước, Án mạng lầu 4.

Các diễn viên trong phim Lật mặt 7: Một điều ước

Chiếu rạp thời điểm Tết Nguyên đán 2024, Mai của đạo diễn Trấn Thành thu được hơn 551 tỉ đồng, dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất lịch sử; còn Gặp lại chị bầu của Nhất Trung may mắn đem về 92,7 tỉ đồng. Ra mắt ở dịp lễ 30.4, Lật mặt 7 của Lý Hải hiện đã đạt hơn 451 tỉ đồng. Nếu chỉ tính riêng 3 phim "thắng" này thì điện ảnh Việt trong 5 tháng qua đã gom được hơn 1.094 tỉ đồng, tạo nên bức tranh phân cực vô cùng rõ nét ở phòng vé khi chỉ vài phim thắng lớn, còn lại 7 phim khác đã lỗ vốn thê thảm.

Phim Cái giá của hạnh phúc của nhà sản xuất Xuân Lan, đạo diễn Ngọc Lâm đạt 26,3 tỉ đồng, lỗ hơn 24 tỉ đồng so với mức đầu tư công bố 37 tỉ đồng do còn phải ăn chia với nhà rạp theo tỷ lệ thông thường là 5/5. Quý cô thừa kế 2 của vợ chồng diễn viên Trang Nhung, đạo diễn Hoàng Duy bán vé được 6 tỉ đồng, trong khi vốn đầu tư khoảng 20 tỉ đồng. Sáng đèn, phim về cải lương xưa do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn có doanh thu 3,4 tỉ đồng, và cũng chung tình trạng ế vé là Trà của Lê Hoàng (chiếu vài ngày tết) thu 1,6 tỉ đồng.

Phim B4S - Trước giờ yêu do 3 đạo diễn mới Tùng Leo, Michael Thái, Huỳnh Anh Duy thực hiện chiếu giữa tháng 4 đạt doanh số 3,8 tỉ đồng. Lỗ nặng nhất có thể kể đến Đóa hoa mong manh của Mai Thu Huyền khi chỉ thu hơn 430 triệu đồng. Nhà sản xuất kiêm đạo diễn Mai Thu Huyền chia sẻ phim phải thu trăm tỉ thì mới hòa vốn vì quay hoàn toàn ở Mỹ. Phim giật gân Án mạng lầu 4 của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn chiếu từ 16.5 đến nay thu được 1,9 tỉ đồng và sắp phải rời rạp vì vắng khách.

Các đạo diễn khác hiện đang ở đâu?

Một nhà sản xuất kỳ cựu (xin giấu tên) chia sẻ ý kiến: "Tất nhiên ai cũng hiểu, điện ảnh Việt không thể và không chỉ có mỗi Trấn Thành, Lý Hải và cả hai cũng không thể một mình tự vẽ nên bức tranh đa màu sắc cho điện ảnh Việt được. Cả hai đạo diễn ngàn tỉ này đều là tay ngang lấn sân điện ảnh và đang gặp thời, dù không phủ nhận tay nghề họ được trui rèn, tiến bộ hơn từ phim trước đến phim sau, giúp ra phim chất lượng tốt hơn nên càng được đông đảo khán giả đón nhận. Nhưng điện ảnh Việt không chỉ có phim thị trường giải trí thể loại tâm lý gia đình, mà còn cần và có thể phát triển phim lịch sử, dã sử, hành động, giả tưởng… với nhiều nội dung đa dạng, phong phú hơn nữa. Trước Trấn Thành - Lý Hải, điện ảnh Việt từng có những cái tên đạo diễn ăn khách khác, nhưng giờ họ ở đâu, đang làm phim gì, thành tích phòng vé của họ ra sao? Và cả thế hệ đạo diễn trẻ sau này nữa, họ được phát triển điều kiện ra sao để làm phim?".

Để trả lời những câu hỏi trên, có thể tìm hiểu về lứa đạo diễn từng "làm mưa làm gió", hút khách ở rạp Việt trước kia. Charlie Nguyễn từng nổi tiếng với các phim Để Mai tính, Tèo em, Cưới ngay kẻo lỡ… doanh thu cao thời trước, hiện lui về làm sản xuất, tham gia công tác giảng dạy kiến thức, hỗ trợ các nhà làm phim trẻ. Tuy nhiên như anh chia sẻ với PV Thanh Niên: "Tôi vẫn đang nung nấu quyết tâm làm phim có tầm vóc cho điện ảnh Việt với thể loại phim hành động - lịch sử - dã sử chứ không phải "buông súng", vẫn ráo riết tìm kiếm nhà đầu tư cho phim hành động mới với 2 kịch bản đều đề cao tinh thần, hào khí của người Việt, có thể là Dòng máu anh hùng 2 hoặc một bộ phim hành động lấy cảm hứng từ ông nội, người từng được mệnh danh là Nhạn Trắng Cà Mau".

Trong khi đó, đạo diễn Victor Vũ sau những hiện tượng phòng vé với cả trăm tỉ doanh thu như Scandal Bí mật thảm đỏ, Thiên mệnh anh hùng, Quả tim máu, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt biếc... vẫn đang miệt mài làm phim, mới nhất là phim Người vợ cuối cùng ra rạp tháng 11.2023 với doanh thu 97,6 tỉ đồng. Victor Vũ vừa đi chọn cảnh ở vùng núi phía bắc xong, sắp tới sẽ tiến hành bấm máy bộ phim kinh dị mới thuộc sở trường của anh. Victor Vũ chia sẻ: "Tôi còn chú tâm đến một kịch bản phim rất hay ở thể loại chính kịch liên quan đến chiến tranh VN, hy vọng có nhà đầu tư tâm huyết đồng hành, để sớm thành phim như ước muốn".

Vũ Ngọc Đãng, đồng đạo diễn Bố già doanh thu 427 tỉ đồng với Trấn Thành, từng có khai màn thành công cho một thị trường phòng vé thực sự ở VN thời kỳ đầu với Những cô gái chân dài, Hotboy nổi loạn, Đẹp từng centimet... và gần đây, Chị chị em em 2 mùa tết 2023 thu được 121 tỉ đồng, Con Nhót mót chồng chiếu 30.4.2023 thu 76 tỉ đồng. Hiện Vũ Ngọc Đãng đang bắt tay vào làm phim Cô dâu hào môn chiếu rạp vào tháng 10 tới. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau Đất rừng phương Nam chiếu rạp tháng 10.2023 thu được 140 tỉ đồng nhưng gặp nhiều sóng gió dư luận, anh có chia sẻ tạm dừng làm phim một thời gian để tìm kiếm kịch bản hay mới. Đạo diễn Lê Thanh Sơn của Em chưa 18 gây sốt trước đây sắp trình làng phim giả tưởng về ác thú có tên Móng vuốt chiếu rạp vào tháng 6 tới.

Thế hệ đạo diễn trẻ kế cận như Phan Gia Nhật Linh, Nhất Trung, Võ Thanh Hòa, Trần Hữu Tấn, Trịnh Đình Lê Minh... với những phim ra mắt vài năm nay cũng ít nhiều tạo được ấn tượng với công chúng. Họ vẫn tiếp tục làm phim và sắp có phim ra rạp như Ngày xưa có một chuyện tình (chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh), phim kinh dị Con Cám (lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Tấm Cám)... Đạo diễn trẻ Lưu Thành Luân sau phim kinh dị đầu tay Quỷ cẩu hồi cuối năm 2023 tạo bất ngờ với doanh thu 108 tỉ đồng, hiện đang làm phim kinh dị Linh miêu sẽ ra rạp trong năm nay... Điện ảnh Việt vẫn đang trông chờ những cuộc bứt phá doanh thu mới.