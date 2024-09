Ngoại trưởng Mỹ-Trung hội đàm bên lề họp Liên Hiệp Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp hôm 27.9 ảnh: reuters

Cuộc gặp cấp ngoại trưởng Mỹ-Trung diễn ra tại phái bộ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, sau khi Nhà Trắng và Liên minh châu Âu tuần này bày tỏ quan ngại sâu sắc về một thông tin từ hãng tin Reuters cho rằng Nga thiết lập chương trình vũ khí ở Trung Quốc để phát triển và sản xuất máy bay không người lái tấn công tầm xa.



Về phần mình, Trung Quốc liên tục cảnh báo quan hệ giữa Mỹ-Đài Loan, việc Lầu Năm Góc bán vũ khí cho Đài Bắc và những hành động mà Bắc Kinh cho là không tuân thủ tinh thần chính sách "Một Trung Quốc".

Bắc Kinh cũng thúc giục Mỹ dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa nước này và lên án các đề xuất của Mỹ cấm sử dụng phần mềm và phần cứng do Trung Quốc sản xuất cho các phương tiện giao thông lưu hành ở Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.

Ông Biden cam kết viện trợ quân sự 8 tỉ USD cho Ukraine

Reuters hôm 28.9 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho hay ông đã có cuộc trao đổi "thẳng thắn và thực chất" với người đồng cấp Vương Nghị và nhấn mạnh sự lo ngại sâu sắc của Mỹ đối với sự ủng hộ của Trung Quốc cho hoạt động xây dựng cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga ở nước này.

Cũng theo ông Blinken, nội dung cuộc gặp còn bao gồm các cuộc thảo luận nhằm ngăn chặn dòng chảy thuốc gây nghiện vào Mỹ, các nguy cơ đến từ trí thông minh nhân tạo.

Về phần mình, ông Vương khẳng định quan điểm của Trung Quốc về chiến sự Ukraine là luôn nhấn mạnh nhu cầu cần đối thoại để đạt được hòa bình, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

"Mỹ nên ngừng hành động bôi nhọ và cài chứng cứ chống Trung Quốc, áp đặt các lệnh cấm vận mà không có cơ sở, và sử dụng (Ukraine) để tạo nên và khuyến khích những sự đối đầu giữa các phe phái khác nhau", theo Ngoại trưởng Vương.

Phía Trung Quốc cũng khẳng định không cung cấp vũ khí cho Nga trong chiến sự Ukraine, trong khi Mỹ là bên viện trợ hàng tỉ USD vũ khí cho chính quyền Kyiv.