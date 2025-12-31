Ngọc Lan an ủi nữ kế toán trưởng khi bị đàng trai từ chối hẹn hò

Ngọc Lan động viên mẹ đơn thân khi bị từ chối hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Tại chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.164, Quyền Linh và Ngọc Lan đã se duyên cho hai người tham gia đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Đàng trai là Bùi Tấn Hải (48 tuổi), trưởng phòng một công ty chứng khoán tại TP.HCM, được mai mối với Đinh Thị Kim Liên (40 tuổi), kế toán trưởng cho một công ty Hàn Quốc tại TP.HCM.

Trò chuyện với hai MC, Tấn Hải cho biết anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm, trong đó có 6 năm ly thân trước khi chính thức ly hôn. Anh chia sẻ nguyên nhân đổ vỡ đến từ sự khác biệt trong lối sống và tính cách. "Tôi ít khi tranh cãi, lúc nào cũng là người nhịn. Vậy nên tôi không thích phụ nữ nóng giận mà không biết kiểm soát, nóng lên là đập đồ. Chúng tôi có một cậu con trai, và đến khi con 9 tuổi thì mới ly hôn. Hiện con trai đang ở với mẹ, tôi vẫn chu cấp và chăm sóc con", Tấn Hải cho hay.

Tấn Hải ly hôn vợ vì khác biệt trong tính cách và lối sống Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Kim Liên chia sẻ cô kết hôn với đồng nghiệp sau một năm tìm hiểu. Năm 2014, cô sinh con trai đầu lòng. Khi tổ chức đầy tháng cho con, cô phát hiện chồng nhắn tin với một người phụ nữ khác, xưng hô "vợ chồng".

Cú sốc ấy trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi ngày rạn nứt. Dù vậy, Kim Liên chọn im lặng và chịu đựng, hy vọng giữ gìn gia đình vì con. Thế nhưng, chồng cũng trở nên ít chia sẻ, thiếu đồng hành, thậm chí đi qua đêm không lời giải thích. "Vì đã có con nên tôi phải suy xét rất kỹ, cố hàn gắn vì con. Tôi chủ động ngồi lại nói chuyện để giải quyết vấn đề. Nhưng trong những buổi nói chuyện, tôi là người độc thoại, anh không phản hồi. Cuộc chiến tranh lạnh tiếp tục trong gần 2 năm, đến khi không thể chịu đựng nổi thì tôi quyết định dừng lại", kế toán trưởng chia sẻ.

Kim Liên từng chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng suốt 2 năm trước khi quyết định ly hôn Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi ly hôn, Kim Liên làm mẹ đơn thân, sống cùng con trai 11 tuổi. Đến với chương trình, cô bày tỏ mong muốn tìm một người đàn ông sống tử tế, bao dung, có đạo đức và sống chan hòa với mọi người. Kim Liên cho rằng nếu đối phương cũng từng đổ vỡ như mình thì cả hai sẽ thấu hiểu và bao dung cho nhau hơn. Còn Tấn Hải chia sẻ anh không đặt ra tiêu chuẩn, điều quan trọng nhất là khi gặp người phụ nữ, phải có cảm xúc, rung động thì mới tiến tới.

Trưởng phòng từ chối vì không có cảm xúc với kế toán trưởng

Mở rào gặp mặt, cả hai bước vào cuộc trò chuyện trực tiếp, cùng chia sẻ về cuộc sống, con cái và định hướng tương lai. Điểm chung của Kim Liên và Tấn Hải là đều có con trai, nhà cửa ổn định và kinh tế vững vàng. Mẹ đơn thân cho rằng nếu cả hai có thể đến với nhau, họ sẽ về sống chung rồi cho thuê căn nhà còn lại để có thêm thu nhập. Cuộc trò chuyện cho thấy sự tương đồng trong suy nghĩ trưởng thành, đặc biệt ở quan điểm về trách nhiệm với con cái khi xây dựng hạnh phúc mới.

Hai MC tiếc nuối khi không thể mai mối thành công Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đến quyết định cuối cùng, chỉ có Kim Liên bấm nút, còn Tấn Hải đã từ chối hẹn hò. Anh gửi lời xin lỗi đến đàng gái và cho biết bản thân chưa cảm nhận được sự rung động. Kim Liên đón nhận kết quả một cách bình tĩnh và sẵn sàng làm bạn khi không có duyên thành đôi. Dù tiếc nuối, MC Quyền Linh và Ngọc Lan bày tỏ sự tôn trọng với quyết định của người tham gia và chúc cả hai sớm tìm được người phù hợp với mình.