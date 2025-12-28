Chàng trai U.40 đọc thơ lãng mạn, 'cưa đổ' gái xinh trên show hẹn hò

Cặp đôi U.40 cùng đi tìm hạnh phúc sau nhiều mối tình dang dở Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.164 cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Nguyễn Thiện Thăng (36 tuổi, Thanh Hóa), kinh doanh giày dép tại Đồng Nai, cùng Đỗ Thị Vân Hà (33 tuổi, Khánh Hòa), nhân viên văn phòng ở TP.HCM.

Trước khi tham gia show hẹn hò, cả hai đều từng trải qua nhiều mối tình nhưng chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc. Thiện Thăng khiến MC Quyền Linh ngỡ ngàng khi tiết lộ đã trải qua 6 mối tình, mỗi mối kéo dài từ 1 đến gần 4 năm. Nhìn lại những mối tình đã qua, anh thẳng thắn thừa nhận bản thân từng yêu theo cảm xúc, chưa có mục tiêu hay kế hoạch rõ ràng cho tương lai, nên các mối quan hệ khó đi đến kết quả lâu dài.

Thiện Thăng đã trải qua 6 mối tình trước khi tham gia show hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Vân Hà cũng có hành trình tình cảm không kém phần thăng trầm với 4 mối tình trong vòng 10 năm. Mối tình đầu của cô kéo dài gần 4 năm thời đại học, nhưng khi ra trường, sự khác biệt về công việc và định hướng sống khiến cả hai quyết định chia tay. Vân Hà kể mối tình thứ hai cũng gắn bó khoảng 4 năm với bạn trai người Nhật, song rào cản về định hướng tương lai khi một người muốn về Nhật, một người không muốn định cư nước ngoài khiến họ không thể tiếp tục. Hai mối tình sau của Vân Hà chỉ diễn ra trong thời gian khoảng 1 năm, do không phù hợp về tính cách và quan điểm sống nên cô quyết định dừng lại.

Đến chương trình, Vân Hà mong muốn tìm bạn trai có ngoại hình cao ráo, ưa nhìn, tính cách chững chạc, hài hước để phù hợp với mình. Còn Thiện Thăng cho biết anh không đặt nặng ngoại hình, chỉ cần người bạn gái có chí cầu tiến và lòng nhân ái.

Vân Hà mong tìm một mối quan hệ chân thành, tôn trọng và đồng hành lâu dài Ảnh: Chụp màn hình

Chàng trai mượn thơ Xuân Diệu để tỏ tình

Khoảnh khắc mở rào gặp mặt mang đến nhiều bất ngờ và cảm xúc. Thiện Thăng tiến đến tặng hoa và món quà là một đôi giày cho cô gái được mai mối. Điều khiến cả trường quay thích thú là khi Vân Hà mang thử, đôi giày lại vừa khít một cách hoàn hảo, khiến MC Ngọc Lan không giấu được sự phấn khích: "Định mệnh rồi!".

Bước vào cuộc trò chuyện, Thiện Thăng cho biết ở Vân Hà toát lên năng lượng tích cực, khiến anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Là người làm kinh doanh, anh chia sẻ có thể chủ động sắp xếp thời gian để hẹn hò, phù hợp với lịch làm việc của bạn gái. Về phía mình, Vân Hà bày tỏ mong muốn người đàn ông bên cạnh có trách nhiệm, sống hướng về gia đình. Cô thẳng thắn chia sẻ: "Để đi lâu dài với nhau thì cần sự thấu hiểu và chia sẻ. Khi một người nói thì một người nghe. Em hơi bướng, nếu anh nóng thì em cũng sẽ bướng theo. Em hy vọng anh nhẹ nhàng, dịu dàng và biết kiểm soát cảm xúc để cả hai dễ trao đổi với nhau hơn".

Đáp lại, Thiện Thăng thừa nhận bản thân có chút nóng tính nhưng luôn biết kiềm chế và chưa từng để cảm xúc vượt quá giới hạn. Trên sân khấu, anh còn mạnh dạn nắm tay Vân Hà, mượn những câu thơ trong bài Hẹn hò của Xuân Diệu để bày tỏ tình cảm: "Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ. Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều. Em bằng lòng cho anh được phép yêu. Anh sung sướng với chút tình vụn ấy...".

Thiện Thăng và Vân Hà cùng bấm nút hẹn hò, khép lại tập phát sóng bằng cái kết trọn vẹn Ảnh: Chụp màn hình

Ở giây phút quyết định, sau ba tiếng đếm của MC Ngọc Lan, cả hai cùng bấm nút hẹn hò, màn hình trái tim đồng loạt sáng đèn trong tiếng vỗ tay chúc mừng của khán giả. Quyền Linh gửi lời chúc, hy vọng mối duyên bắt đầu từ chương trình sẽ giúp Thiện Thăng và Vân Hà có một hành trình tình yêu bền chặt và một cái kết đẹp trong tương lai.