Giấu gia đình chuyện có hai con nhỏ, người đàn ông báo tin theo cách đặc biệt

Vợ chồng Văn Mạnh - Hồng Nhung khiến Hồng Vân ngỡ ngàng khi chia sẻ về tổ ấm có 5 người con ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cặp đôi sinh con vẫn quyết giấu gia đình chồng

Trong tập 643 chương trình Vợ chồng son, MC Hồng Vân - Quốc Thuận được lắng nghe câu chuyện tình yêu và hôn nhân của Phan Văn Mạnh (42 tuổi) và Vũ Hồng Nhung (40 tuổi). Sau gần 20 năm gắn bó, cặp đôi hiện có tổ ấm viên mãn với 5 người con.

Trò chuyện cùng MC Hồng Vân, Hồng Nhung cho biết hai vợ chồng quen nhau trong thời gian cùng làm việc tại Singapore. Khi ấy, Văn Mạnh làm phiên dịch tiếng Trung, hỗ trợ cô trong công việc kinh doanh. Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu của cô về chồng lại không mấy tích cực khi "ăn mặc hoa hòe, để tóc dài như ca sĩ và nói nhiều không chịu được".

Trái ngược với vợ, Văn Mạnh lại bị thu hút bởi vẻ ngoài tóc ngắn cá tính, cùng sự sắc sảo, mạnh mẽ của Hồng Nhung. Dù biết cô không thích mình, anh vẫn chủ động xin số điện thoại với quyết tâm chinh phục bằng được. Sau một thời gian đắn đo, Hồng Nhung cũng đồng ý, không ngờ đó lại là khởi đầu cho một mối nhân duyên dài lâu. Kể từ đó, anh thường xuyên nhắn tin hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Sau 5 tháng kiên trì, sự chân thành của anh dần khiến cô rung động và quyết định mở lòng.

Trong khi Hồng Nhung không mấy thiện cảm với chồng, Văn Mạnh lại say mê và quyết tâm chinh phục được vợ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Yêu nhau được một thời gian ngắn, Hồng Nhung phát hiện mình mang thai. Thời điểm ấy, cô chưa tìm hiểu nhiều về hoàn cảnh gia đình bạn trai, cũng chưa từng gặp người thân của anh. Dù vậy, cả hai thống nhất quan điểm đã có con thì vui vẻ đón nhận và cùng chịu trách nhiệm. Hồng Nhung về nước sinh con và ở cữ tại nhà bố mẹ đẻ, trong khi gia đình Văn Mạnh hoàn toàn không hay biết. "May mắn bố mẹ vợ rất tâm lý, hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc chăm con. Bố mẹ không yêu cầu tôi phải cưới hay thông báo với gia đình", Văn Mạnh cho hay.

Khi con đầu lòng gần 1 tuổi, Hồng Nhung tiếp tục mang thai lần hai. Văn Mạnh vẫn giấu chuyện với bố mẹ, cùng vợ tự lực mưu sinh, chăm sóc các con. Mãi sau này, anh mới thông báo cho gia đình bằng cách khá đặc biệt khi in hình con gái lên tấm lịch rồi gửi về quê. "Mẹ gọi điện hỏi con ai trên lịch, tôi nói thẳng đó là con của con, là cháu nội của bà. Lúc ấy mẹ tôi ngỡ ngàng luôn. Sau khi nói chuyện xong, bố mẹ cũng vui vẻ, chỉ trách sao lại giấu lâu như vậy. Rồi mẹ tôi xuống nhà vợ hỏi cưới", anh kể lại.

Cầu hôn 'lần hai' sau gần 20 năm

Sau 15 năm chung sống, hôn nhân của họ cũng trải qua không ít giai đoạn khó khăn. Hồng Nhung chia sẻ họ liên tiếp sinh ba người con trong 5 năm nên gặp nhiều áp lực kinh tế. Khi sinh con thứ ba được 15 ngày, cô đã phải gửi con cho mẹ ruột để đi làm. Có thời điểm, hai vợ chồng lên TP.HCM, sống trong phòng trọ chật hẹp, bán hàng ăn từ rạng sáng và chấp nhận xa con suốt 2 năm để mưu sinh.

Ở phần "bóc phốt" hôn nhân, cặp đôi mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Hồng Nhung hài hước kể loạt thói quen xấu khi ăn, ngủ của chồng khiến mình không hài lòng, trong khi Văn Mạnh cũng thẳng thắn nói về những tật xấu của vợ. Tuy nhiên, phía sau những lời trêu đùa ấy là sự thấu hiểu và bao dung dành cho nhau.

Văn Mạnh xúc động cầu hôn vợ trên sóng truyền hình và bày tỏ sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Văn Mạnh xúc động chia sẻ anh không mong vợ phải thay đổi bất cứ điều gì, bởi trong mắt anh, cô đã quá hoàn hảo. Ngay trên sân khấu chương trình, anh còn tặng nhẫn và nói lời cầu hôn vợ lần hai. Văn Mạnh nhắc lại gần 20 năm nắm tay nhau, những lần thấy vợ khóc, cười, mệt mỏi, và khẳng định: "Trong 20 năm qua, anh vẫn yêu em như lúc ban đầu và sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng".







