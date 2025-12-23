Tài xế U.40 buồn bã khi bị mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hẹn hò

Mẹ đơn thân quyết định không bấm nút, để lại nhiều tiếc nuối cho Quyền Linh và khán giả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập 1.163 chương trình Bạn muốn hẹn hò, Quyền Linh và Ngọc Lan đã se duyên cho tài xế Lê Văn Thắng (37 tuổi, An Giang) và Vũ Thị Thu Diệp (38 tuổi, Đắk Lắk), đang kinh doanh online. Cả hai hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Giới thiệu về bản thân, Văn Thắng cho biết anh là người thật thà, vui vẻ, siêng năng, biết phụ giúp gia đình và sống có trách nhiệm. Ở tuổi 37, anh đã trải qua ba mối tình nhưng đều dang dở. Khi được hỏi về cách xử lý mâu thuẫn trong tình cảm, Văn Thắng chiếm thiện cảm của hai MC với quan điểm chọn im lặng, tránh tranh cãi gay gắt để cả hai có thời gian bình tĩnh, thay vì làm tổn thương nhau bằng lời nói.

Tài xế Văn Thắng chiếm thiện cảm bởi sự thật thà, tình cảm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về phía đàng gái, Thu Diệp chia sẻ cô từng có hai mối tình không trọn vẹn. Mối tình đầu kéo dài hơn một năm và kết thúc khi cô phát hiện bạn trai lừa dối. Mối tình thứ hai tan vỡ vì bạn trai có tính gia trưởng. Ở mối tình thứ hai, cô và bạn trai đã có con nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hiện tại, Thu Diệp là mẹ đơn thân, nuôi con gái 4 tuổi.

Đến với chương trình, Thu Diệp mong muốn tìm được người đàn ông biết quan tâm, lo lắng cho gia đình, sống có trách nhiệm và có thể yêu thương cả cô lẫn con gái riêng của mình. Trước hoàn cảnh của đàng gái, Văn Thắng thẳng thắn bày tỏ sự cảm thông và cho rằng đây không phải là trở ngại. Anh chia sẻ nếu tiến tới mối quan hệ nghiêm túc, anh sẵn sàng yêu thương con riêng của bạn gái như con ruột.

Mẹ đơn thân Thu Diệp gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tài xế hứa yêu thương mẹ đơn thân đến suốt cuộc đời

Sau khi mở rào, cả hai có dịp trò chuyện trực tiếp. Văn Thắng khen bạn gái xinh xắn, dễ thương và bày tỏ mong muốn được cùng cô tìm hiểu sau chương trình. Thu Diệp cho biết nếu quen nhau, cô chỉ có thể gặp bạn trai 1 - 2 lần mỗi tuần vì ưu tiên chăm sóc con nhỏ. Văn Thắng bày tỏ sự đồng thuận, cho rằng việc đặt con cái lên hàng đầu là hoàn toàn hợp lý.

Khi tính chuyện tương lai, nam tài xế khẳng định sẵn sàng theo nơi ở, công việc của người phụ nữ mình yêu, miễn cả hai có thể cùng nhau xây dựng một gia đình ổn định. "Tính anh dễ lắm, anh không muốn làm khó ai bao giờ. Nếu hai đứa mình thành đôi, anh sẽ yêu em suốt cuộc đời, coi con em như con anh vậy. Anh sẽ lo cho mẹ con em, chỉ sợ em bỏ anh thôi", anh bày tỏ.

Theo dõi cuộc trò chuyện, Ngọc Lan bày tỏ thiện cảm với đàng trai và liên tục nói giúp cho Văn Thắng. Nữ MC nhận xét anh là người thật thà, chân thành và hy vọng cả hai sẽ cho nhau cơ hội hẹn hò.

Hai MC vô cùng tiếc nuối trước kết quả không trọn vẹn giữa Văn Thắng và Thu Diệp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, ở khoảnh khắc quyết định, chỉ có Văn Thắng bấm nút hẹn hò. Thu Diệp cho biết cô cảm nhận đàng trai hiền lành, chân thành nhưng chưa thấy sự phù hợp với mình. Quyết định này khiến Văn Thắng không khỏi buồn bã, hai MC cũng cảm thấy tiếc nuối. Quyền Linh chia sẻ: "Anh rất muốn em bấm nút cho bạn ấy cơ hội. Có thể một thời gian thôi, bạn ấy sẽ chứng minh được là phù hợp với em". Ngọc Lan cũng bày tỏ sự tiếc nuối: "Bản thân tôi cũng là mẹ đơn thân, tôi cảm nhận được tình cảm và sự chân thật của anh này".