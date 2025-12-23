Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Tài xế U.40 buồn bã khi bị mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hẹn hò

Lạc Xuân
Lạc Xuân
23/12/2025 14:35 GMT+7

Tại chương trình 'Bạn muốn hẹn hò', Quyền Linh cùng Ngọc Lan đã hỗ trợ nam tài xế chinh phục mẹ đơn thân. Dù đàng trai thể hiện sự chân thành, sẵn sàng che chở cho hai mẹ con nhưng vẫn bị đối phương từ chối hẹn hò.

Tài xế U . 40 Buồn bã khi mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hẹn hò - Ảnh 1.

Mẹ đơn thân quyết định không bấm nút, để lại nhiều tiếc nuối cho Quyền Linh và khán giả

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập 1.163 chương trình Bạn muốn hẹn hò, Quyền Linh và Ngọc Lan đã se duyên cho tài xế Lê Văn Thắng (37 tuổi, An Giang) và Vũ Thị Thu Diệp (38 tuổi, Đắk Lắk), đang kinh doanh online. Cả hai hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Giới thiệu về bản thân, Văn Thắng cho biết anh là người thật thà, vui vẻ, siêng năng, biết phụ giúp gia đình và sống có trách nhiệm. Ở tuổi 37, anh đã trải qua ba mối tình nhưng đều dang dở. Khi được hỏi về cách xử lý mâu thuẫn trong tình cảm, Văn Thắng chiếm thiện cảm của hai MC với quan điểm chọn im lặng, tránh tranh cãi gay gắt để cả hai có thời gian bình tĩnh, thay vì làm tổn thương nhau bằng lời nói.

Tài xế U . 40 Buồn bã khi mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hẹn hò - Ảnh 2.

Tài xế Văn Thắng chiếm thiện cảm bởi sự thật thà, tình cảm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về phía đàng gái, Thu Diệp chia sẻ cô từng có hai mối tình không trọn vẹn. Mối tình đầu kéo dài hơn một năm và kết thúc khi cô phát hiện bạn trai lừa dối. Mối tình thứ hai tan vỡ vì bạn trai có tính gia trưởng. Ở mối tình thứ hai, cô và bạn trai đã có con nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hiện tại, Thu Diệp là mẹ đơn thân, nuôi con gái 4 tuổi.

Đến với chương trình, Thu Diệp mong muốn tìm được người đàn ông biết quan tâm, lo lắng cho gia đình, sống có trách nhiệm và có thể yêu thương cả cô lẫn con gái riêng của mình. Trước hoàn cảnh của đàng gái, Văn Thắng thẳng thắn bày tỏ sự cảm thông và cho rằng đây không phải là trở ngại. Anh chia sẻ nếu tiến tới mối quan hệ nghiêm túc, anh sẵn sàng yêu thương con riêng của bạn gái như con ruột.

Tài xế U . 40 Buồn bã khi mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hẹn hò - Ảnh 3.

Mẹ đơn thân Thu Diệp gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tài xế hứa yêu thương mẹ đơn thân đến suốt cuộc đời

Sau khi mở rào, cả hai có dịp trò chuyện trực tiếp. Văn Thắng khen bạn gái xinh xắn, dễ thương và bày tỏ mong muốn được cùng cô tìm hiểu sau chương trình. Thu Diệp cho biết nếu quen nhau, cô chỉ có thể gặp bạn trai 1 - 2 lần mỗi tuần vì ưu tiên chăm sóc con nhỏ. Văn Thắng bày tỏ sự đồng thuận, cho rằng việc đặt con cái lên hàng đầu là hoàn toàn hợp lý. 

Khi tính chuyện tương lai, nam tài xế khẳng định sẵn sàng theo nơi ở, công việc của người phụ nữ mình yêu, miễn cả hai có thể cùng nhau xây dựng một gia đình ổn định. "Tính anh dễ lắm, anh không muốn làm khó ai bao giờ. Nếu hai đứa mình thành đôi, anh sẽ yêu em suốt cuộc đời, coi con em như con anh vậy. Anh sẽ lo cho mẹ con em, chỉ sợ em bỏ anh thôi", anh bày tỏ. 

Theo dõi cuộc trò chuyện, Ngọc Lan bày tỏ thiện cảm với đàng trai và liên tục nói giúp cho Văn Thắng. Nữ MC nhận xét anh là người thật thà, chân thành và hy vọng cả hai sẽ cho nhau cơ hội hẹn hò. 

Tài xế U . 40 Buồn bã khi mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hẹn hò - Ảnh 4.

Hai MC vô cùng tiếc nuối trước kết quả không trọn vẹn giữa Văn Thắng và Thu Diệp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, ở khoảnh khắc quyết định, chỉ có Văn Thắng bấm nút hẹn hò. Thu Diệp cho biết cô cảm nhận đàng trai hiền lành, chân thành nhưng chưa thấy sự phù hợp với mình. Quyết định này khiến Văn Thắng không khỏi buồn bã, hai MC cũng cảm thấy tiếc nuối. Quyền Linh chia sẻ: "Anh rất muốn em bấm nút cho bạn ấy cơ hội. Có thể một thời gian thôi, bạn ấy sẽ chứng minh được là phù hợp với em". Ngọc Lan cũng bày tỏ sự tiếc nuối: "Bản thân tôi cũng là mẹ đơn thân, tôi cảm nhận được tình cảm và sự chân thật của anh này".

Tin liên quan

TikToker tiết lộ mối quan hệ với nam kỹ sư sau chương trình 'Bạn muốn hẹn hò'

TikToker tiết lộ mối quan hệ với nam kỹ sư sau chương trình 'Bạn muốn hẹn hò'

TikToker Lê Thụy và nam kỹ sư hơn 11 tuổi từng gây sốt cộng đồng mạng khi cùng bấm nút tại tập 1.160 'Bạn muốn hẹn hò'. Tuy nhiên, nữ TikToker cho biết mối quan hệ của cả hai chưa thể tiến xa hơn sau chương trình.

Khám phá thêm chủ đề

tài xế mẹ đơn thân Bạn muốn hẹn hò show hẹn hò Quyền Linh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận