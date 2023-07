'Ngọc nữ' Nhật Bản ly hôn chồng sau bê bối ngoại tình

Hôn nhân của Ryoko Hirosue và Jun Izutsu không thể cứu vãn sau khi nữ diễn viên bị phanh phui chuyện ngoại tình INSTAGRAM NV

Thông tin trên được Ryoko Hirosue chia sẻ thông qua trang web chính thức của công ty quản lý vào hôm 23.7. Nữ diễn viên 43 tuổi nói: "Mặc dù đó là vấn đề riêng tư nhưng tôi muốn thông báo rằng tôi và anh Jun Izutsu đã thảo luận để đi đến quyết định ly hôn. Chúng tôi cũng đã nộp đơn lên tòa án. Về quyền nuôi con, tôi sẽ tiếp tục sống với chúng như trước đây". Cô cũng mong ồn ào đời tư của mình sẽ sớm được khép lại. "Tôi quyết định nói với mọi người về vụ ly hôn với hy vọng sự việc sẽ đi đến hồi kết và những lo lắng, buồn phiền của bọn trẻ sẽ không hằn sâu thêm nữa", bà mẹ 3 con chia sẻ. Sau thông báo kể trên, người hâm mộ phát hiện tài khoản Instagram của nữ diễn viên đã biến mất.



Hồi tháng 6, Ryoko Hirosue bị phanh phui chuyện ngoại tình với đầu bếp nổi tiếng Toba Shusaku sau khi lộ ảnh ra vào khách sạn cùng nhau. Truyền thông hé lộ họ đã lén lút vụng trộm một thời gian bất chấp việc cả hai đều đã có gia đình riêng. Sau khi vướng bê bối, sao phim Departures ban đầu phủ nhận nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi sai trái. Cô gửi lời xin lỗi đến chồng con, hứa sửa chữa, bù đắp sai lầm đồng thời bày tỏ sự áy náy khi khiến gia đình của Toba Shusaku buồn khổ và đau đớn. Cùng với đó, nữ nghệ sĩ thông báo ngừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn, thừa nhận scandal ngoại tình là vết nhơ khó xóa bỏ đối với danh tiếng, sự nghiệp của mình.

Giữa lúc Ryoko Hirosue hứng "bão" chỉ trích, Jun Izutsu đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 18.6, thay mặt cô xin lỗi và gọi nữ diễn viên là một người vợ, người mẹ tốt. Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ nỗi ân hận khi không kịp thời ngăn chặn hành vi sai lầm của bạn đời.

Nữ diễn viên Ryoko Hirosue kết hôn với nghệ nhân nến Jun Izutsu vào năm 2010 và có hai con chung. Trước đó, người đẹp Nhật Bản cũng từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con trai hiện 19 tuổi. Trước khi vướng scandal ngoại tình, minh tinh sinh năm 1980 nổi tiếng là một phụ nữ mẫu mực, từng nhận giải Người mẹ tuyệt vời vào năm ngoái. Bê bối ngoại tình khiến danh tiếng, sự nghiệp của người đẹp 43 tuổi sụp đổ. Hiện tại, cô bị hàng loạt nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh, video quảng cáo, bị gạch tên khỏi nhiều chương trình, dự án đã ký từ đó đối mặt với khoản tiền bồi thường khổng lồ.

Ryoko Hirosue hoạt động nghệ thuật từ năm 1995 và gặt hái được thành công ở mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Thời đỉnh cao, cô được ví là "ngọc nữ" của màn ảnh Nhật, khiến nhiều khán giả mê đắm bởi vẻ đẹp trong trẻo, cuốn hút và từng được mệnh danh là "thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20". Cô từng phát hành nhiều album ca nhạc, sách ảnh đồng thời ghi dấu ấn qua các bộ phim: Poppoya, Wasabi, Hana and Alice, Snow on the Blades, Mixed Doubles… Đặc biệt, ngôi sao này được khán giả quốc tế biết đến qua tác phẩm Departures (2008) từng đoạt giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.