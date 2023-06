‘Ngọc nữ’ Nhật Bản xin lỗi, ngừng hoạt động sau bê bối ngoại tình

Ryoko Hirosue sụp đổ danh tiếng vì ngoại tình với Toba Shusaku CHỤP MÀN HÌNH

Những ngày qua, Ryoko Hirosue trở thành tâm điểm chú ý tại làng giải trí Nhật Bản khi bị khui ảnh qua đêm cùng đầu bếp Toba Shusaku. Hôm 14.6, minh tinh 43 tuổi đăng tải bức thư viết tay lên Instagram, thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng. Bà mẹ ba con tỏ thái độ hối lỗi, gửi lời xin lỗi đến chồng con và hứa sẽ sửa chữa, bù đắp sai lầm. Nữ diễn viên 8X bộc bạch: “Tôi đã quỳ xuống và trực tiếp nói lời xin lỗi với gia đình cũng như ba đứa con của mình. Họ hiểu và chấp nhận việc tôi là một người mẹ chưa trưởng thành”. Ngoài ra, Hirosue cũng áy náy khi gây nên tổn thương cho gia đình Toba Shusaku. Cô chia sẻ: “Hơn bất cứ điều gì khác, tôi thấy có lỗi vì đã khiến cho gia đình Toba buồn khổ và đau đớn”.



Cùng với đó, Ryoko Hirosue thông báo ngừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn sau bê bối ngoại tình. Cô thừa nhận scandal lần này là vết nhơ khó xóa bỏ đối với danh tiếng, sự nghiệp của mình đồng thời không còn tự tin làm việc trong giai đoạn khó khăn này. Sao phim Departures muốn dừng lại để suy ngẫm thêm về tương lai, ghi nhớ rằng bản thân đã hủy hoại sự nghiệp đáng mơ ước của mình như thế nào. Trong khi đó, chồng của cô là Jun Izutsu tỏ thái độ lạnh lùng. Trước đó ít ngày, anh trả lời truyền thông rằng gia đình mình đang trải qua giai đoạn khó khăn và bản thân sẽ sớm đưa ra quyết định để chấm dứt tình trạng này.

Toba Shusaku cũng thừa nhận hành vi sai trái. Anh chia sẻ mình đã hành động mà không suy nghĩ, không tưởng tượng những gì sẽ xảy ra đối với gia đình của mình, gia đình của đối phương và những người xung quanh họ. Shusaku hối hận vì từng phủ nhận chuyện ngoại tình - điều trái với sự thật. Đầu bếp nổi tiếng này muốn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm và tiếp tục theo đuổi đam mê nấu nướng.

Minh tinh 43 tuổi ngừng hoạt động nghệ thuật sau bê bối INSTAGRAM NV

Ryoko Hirosue và Toba Shusaku được cho là đã lén lút qua lại từ tháng 3.2023 khi hôn nhân của mỗi người đều không còn hạnh phúc như xưa. Đến hôm 7.6, hai người bất ngờ bị khui loạt ảnh ra vào khách sạn từ đó nhanh chóng vướng ồn ào ngoại tình. Vụ việc khiến bộ đôi này hứng chịu “gạch đá” từ dư luận bởi cả hai đều đã có gia đình riêng, thậm chí Ryoko Hirosue vốn nổi tiếng là phụ nữ mẫu mực, từng nhận giải Người mẹ tuyệt vời vào năm ngoái. Ban đầu, cả Hirosue lẫn Shusaku đều phủ chuyện chuyện dan díu. Công ty quản lý của Ryoko Hirosue cũng gửi lời xin lỗi vì những phiền toái xoay quanh ồn ào của nữ diễn viên. Phía này cho biết họ không can thiệp vào chuyện riêng tư của cô nhưng đã nghiêm khắc cảnh báo sao nữ hành xử có trách nhiệm. Sau khi minh tinh 8X thừa nhận ngoại tình, công ty chủ quản cũng đã thông báo cô ngừng hoạt động giải trí vô thời hạn.

Bê bối ngoại tình khiến danh tiếng, sự nghiệp của Ryoko Hirosue sụp đổ. Hiện tại, cô bị hàng loạt nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh, video quảng cáo, người đẹp cũng bị gạch tên khỏi nhiều chương trình, dự án đã ký.

Ryoko Hirosue từng là minh tinh đắt giá bậc nhất làng giải trí Nhật Bản GETTY

Ryoko Hirosue sinh năm 1980, hoạt động nghệ thuật từ năm 1995 và gặt hái được thành công ở mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Thời đỉnh cao, cô được ví là “ngọc nữ” của màn ảnh Nhật, khiến nhiều khán giả mê đắm bởi vẻ đẹp trong trẻo, cuốn hút và từng được mệnh danh là “thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20”. Cô từng phát hành nhiều album ca nhạc, sách ảnh đồng thời ghi dấu ấn qua các bộ phim: Poppoya, Wasabi, Hana and Alice, Snow on the Blades, Mixed Doubles… Đặc biệt, ngôi sao này được khán giả quốc tế biết đến qua tác phẩm Departures (2008) từng đoạt giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Đời tư của Ryoko Hirosue cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Minh tinh 8X kết hôn với người mẫu Okazawa Takahiro vào năm 2003 và có một con chung trước khi chia tay hồi 2008. Năm 2010, cô lên xe hoa lần 2 với nghệ nhân nến Jun Izutsu và có thêm hai con.