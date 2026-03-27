Ngọc Sơn nói gì về tin đồn 'lên chức' ở tuổi U.60?

Trên trang cá nhân, Ngọc Sơn bất ngờ chia sẻ hình ảnh bên 2 thiên thần nhỏ kèm dòng trạng thái: “Yêu vô cùng”. Khoảnh khắc này sau đó gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng giọng ca Đêm cuối chính thức “lên chức” sau quãng thời gian chọn cuộc sống độc thân.

Theo ghi nhận, khoảnh khắc Ngọc Sơn bên 2 em bé hút hàng chục ngàn lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng, đồng thời mong chờ thêm tin vui của nam nghệ sĩ trong thời gian tới.

Một tài khoản viết: “Xin chúc mừng anh có được 2 thiên thần nhỏ đáng yêu. Chúc anh luôn hạnh phúc”. “Mừng anh lên chức làm cha, hai bé dễ thương quá”, người xem khác bày tỏ. Tuy nhiên cư dân mạng hoang mang: “Thật hay đùa đấy ca sĩ Ngọc Sơn?”.

Khoảnh khắc gây xôn xao mạng xã hội của nghệ sĩ Ngọc Sơn Ảnh: NSX

Trao đổi với chúng tôi, phía Ngọc Sơn phủ nhận tin đồn “lên chức”. Giọng ca Đêm cuối cho biết đây là con của học trò, vốn được ông yêu thương hết mực.

Cuộc sống của Ngọc Sơn ở tuổi U.60

Những năm qua, Ngọc Sơn chọn cuộc sống độc thân, tập trung cho âm nhạc. Nam nghệ sĩ nói vì bản thân nhận được quá nhiều sự yêu thương của khán giả nên ông khó dành tình cảm cho riêng một người. Trong một lần chia sẻ, giọng ca Đêm cuối bày tỏ: “Tôi quyết định ở vậy luôn và đừng ai hỏi tôi chuyện có vợ. Nhân vô thập toàn nên tôi không thể toàn vẹn được ở phần này. Dù tôi là cháu đích tôn nhưng tôi giao trách nhiệm này cho Ngọc Hải và con của Ngọc Hải sẽ trở thành cháu đích tôn của dòng họ".

Ở tuổi U.60, Ngọc Sơn vẫn miệt mài biểu diễn ở các sân khấu ca nhạc, đồng thời ngồi ghế nóng nhiều chương trình. Ông nhận nhiều bạn trẻ làm học trò, hỗ trợ trong sự nghiệp ca hát. Không đặt nặng chuyện lập gia đình, nam ca sĩ Tình cha từng mượn 4 câu thơ để bày tỏ quan điểm: “Trên đời ai cũng có đôi/Ngọc Sơn thì vẫn lẻ loi một mình/Nhưng Sơn có đại gia đình/Gặp nhau ca hát tâm tình vẫn vui”.