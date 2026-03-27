Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ngọc Sơn nói gì về tin đồn 'lên chức' ở tuổi U.60?

Thạch Anh
27/03/2026 13:50 GMT+7

Gây xôn xao với hình ảnh chụp cùng 2 thiên thần nhỏ, Ngọc Sơn phủ nhận tin đồn 'lên chức' làm cha ở tuổi U.60.

Trên trang cá nhân, Ngọc Sơn bất ngờ chia sẻ hình ảnh bên 2 thiên thần nhỏ kèm dòng trạng thái: “Yêu vô cùng”. Khoảnh khắc này sau đó gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng giọng ca Đêm cuối chính thức “lên chức” sau quãng thời gian chọn cuộc sống độc thân.

Theo ghi nhận, khoảnh khắc Ngọc Sơn bên 2 em bé hút hàng chục ngàn lượt thích và hàng trăm bình luận. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng, đồng thời mong chờ thêm tin vui của nam nghệ sĩ trong thời gian tới. 

Một tài khoản viết: “Xin chúc mừng anh có được 2 thiên thần nhỏ đáng yêu. Chúc anh luôn hạnh phúc”. “Mừng anh lên chức làm cha, hai bé dễ thương quá”, người xem khác bày tỏ. Tuy nhiên cư dân mạng hoang mang: “Thật hay đùa đấy ca sĩ Ngọc Sơn?”.

Khoảnh khắc gây xôn xao mạng xã hội của nghệ sĩ Ngọc Sơn

Trao đổi với chúng tôi, phía Ngọc Sơn phủ nhận tin đồn “lên chức”. Giọng ca Đêm cuối cho biết đây là con của học trò, vốn được ông yêu thương hết mực.

Cuộc sống của Ngọc Sơn ở tuổi U.60

Những năm qua, Ngọc Sơn chọn cuộc sống độc thân, tập trung cho âm nhạc. Nam nghệ sĩ nói vì bản thân nhận được quá nhiều sự yêu thương của khán giả nên ông khó dành tình cảm cho riêng một người. Trong một lần chia sẻ, giọng ca Đêm cuối bày tỏ: “Tôi quyết định ở vậy luôn và đừng ai hỏi tôi chuyện có vợ. Nhân vô thập toàn nên tôi không thể toàn vẹn được ở phần này. Dù tôi là cháu đích tôn nhưng tôi giao trách nhiệm này cho Ngọc Hải và con của Ngọc Hải sẽ trở thành cháu đích tôn của dòng họ".

Ở tuổi U.60, Ngọc Sơn vẫn miệt mài biểu diễn ở các sân khấu ca nhạc, đồng thời ngồi ghế nóng nhiều chương trình. Ông nhận nhiều bạn trẻ làm học trò, hỗ trợ trong sự nghiệp ca hát. Không đặt nặng chuyện lập gia đình, nam ca sĩ Tình cha từng mượn 4 câu thơ để bày tỏ quan điểm: “Trên đời ai cũng có đôi/Ngọc Sơn thì vẫn lẻ loi một mình/Nhưng Sơn có đại gia đình/Gặp nhau ca hát tâm tình vẫn vui”.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận