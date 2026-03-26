Hành trình trở thành đại biểu HĐND của em trai Ngọc Sơn

Doanh nhân Phạm Ngọc Hải sinh năm 1971, tại Quảng Nam (nay thuộc Đà Nẵng), là em trai của ca sĩ Ngọc Sơn. Thập niên 1990, anh là ca sĩ nổi tiếng nhờ chất giọng trữ tình, thường song ca cùng ca sĩ Thạch Thảo. Một số ca khúc làm nên tên tuổi của Ngọc Hải phải kể đến như Hoa mười giờ, Tình đời, Tiễn biệt, Làm dâu xứ lạ...

Từ sân khấu đến thương trường

Từng là một ca sĩ được yêu mến, việc Ngọc Hải chuyển hướng khiến nhiều người tiếc nuối. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh cho hay: "Máu nghệ sĩ thì vẫn còn, nhưng đam mê lớn nhất là kinh doanh”. Với em trai Ngọc Sơn, kinh doanh không chỉ là cơ hội phát triển cá nhân mà còn là cách trực tiếp tạo ra giá trị cho xã hội: tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện như xây nhà tình thương, hỗ trợ trẻ em khó khăn.

Từ giữa thập niên 90 thế kỷ trước, Ngọc Hải đã bắt đầu tham gia điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử tại TP.HCM, đầu tư vào các phòng thu, nhập khẩu máy móc hiện đại. Đến năm 1997, anh thành lập công ty riêng tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (giờ là TP.HCM), sau đó mở rộng sang lĩnh vực sản xuất bao bì.

Là em trai của Ngọc Sơn, Ngọc Hải sớm được công chúng chú ý, nhưng thay vì đi theo con đường nghệ thuật lâu dài, anh lại chọn rẽ hướng sang kinh doanh ẢNH: FBNV

Năm 2003 trở thành dấu mốc mà Ngọc Hải gọi là “giai đoạn phải trả giá”. Khi doanh nghiệp đang trên đà phát triển, mọi thứ bất ngờ rơi vào khủng hoảng buộc anh phải bán nhà máy, bán tài sản để trả nợ. “Đó là thời điểm buộc phải bán tất cả để xử lý khó khăn”, anh nhớ lại.

Nguyên nhân đến từ nhiều phía: xuất khẩu gặp trở ngại, thị trường biến động, ngành bao bì bước vào giai đoạn chuyển giao công nghệ… nhưng quan trọng hơn là cách điều hành mang nặng cảm tính. Ngọc Hải thừa nhận: “Tôi thích thì làm, không thích thì thôi”.

Nam doanh nhân chia sẻ thêm thời điểm đó, có những ngày anh chỉ ngủ 2 - 3 tiếng, vừa đi hát vừa điều hành doanh nghiệp, thậm chí ngủ ngay tại nhà máy. “Tất cả dựa vào nhiệt huyết, nhưng lại thiếu sự kiểm soát lý trí”, anh chiêm nghiệm.

Hành trình trở thành đại biểu HĐND

Biến cố tài chính ấy không chỉ khiến anh mất mát về tài sản mà còn buộc Ngọc Hải nhìn lại toàn bộ cách mình làm việc. Từ năm 2003 - 2016, Ngọc Hải không rời bỏ kinh doanh, nhưng song song với đó là quá trình học tập miệt mài. “Tôi không thể đứng ngoài cuộc chơi, cũng không thể mãi ở trong ao làng”, anh lý giải. Theo nam doanh nhân, trong bối cảnh hội nhập, việc cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực quản trị là điều bắt buộc nếu muốn tồn tại và phát triển.

Từ trải nghiệm cá nhân, anh dần hình thành nguyên tắc làm việc mới: tách biệt rõ ràng giữa cảm xúc và lý trí. “Máu nghệ sĩ vẫn còn, nhưng chỉ để giao lưu, để vui với anh em. Còn trong công việc thì phải đặt kỷ luật và lý trí lên hàng đầu”, nam doanh nhân thẳng thắn.

Chính sự thay đổi này đã mở ra một hướng đi mới - không chỉ trong kinh doanh mà còn trong vai trò xã hội. Bắt đầu từ việc tham gia Hội Doanh nhân trẻ, Ngọc Hải dần đảm nhận các vị trí lãnh đạo, trước khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. “Tôi chỉ nghĩ mình đang làm một sứ mệnh lớn hơn, đó là làm tiếng nói của người dân và mình là người kết nối”, anh chia sẻ.

Theo anh, nếu kinh doanh mang lại giá trị vật chất trực tiếp, thì vai trò đại biểu cho phép đóng góp ở phạm vi rộng hơn, từ chính sách đến đời sống tinh thần của người dân. Đây cũng là lý do khiến anh quyết định dấn thân và tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ thứ hai ẢNH: FBNV

Trước đây, Ngọc Hải đã tham gia đóng góp vào nhiều chính sách an sinh. Trong đó có các chương trình hỗ trợ trẻ em khó khăn đến trường, cung cấp sách vở, trang thiết bị học tập, cũng như tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu, vùng xa tiếp tục học đại học và sau đại học.

Tuy nhiên, theo anh, thách thức lớn nhất không nằm ở việc xây dựng chính sách mà ở quá trình triển khai. “Đôi khi chỉ một dấu chấm, dấu phẩy cũng có thể khiến nghị quyết vướng khi đi vào thực tế”, anh nói. Chính vì vậy, vai trò giám sát, kiến nghị điều chỉnh để chính sách phù hợp với đời sống trở nên đặc biệt quan trọng.

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những khó khăn trong đời sống cũng là điều anh đặt lên hàng đầu. Với em trai Ngọc Sơn, đại biểu không chỉ là người xây dựng chính sách mà còn phải là người hiểu và đại diện cho tiếng nói của người dân.

Nhìn về chặng đường phía trước, trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, Ngọc Hải cho rằng sẽ có rất nhiều việc phải làm trong nhiệm kỳ tới. “Tôi chỉ muốn dùng hết tâm sức và trí lực để cống hiến, để làm sao đời sống của người dân ngày càng tốt hơn”, anh chia sẻ.