Ngọc Sơn phô diễn nội lực: Nâng tạ 60kg xong vẫn hát ngọt lịm

Ở tuổi U.60, sức khỏe phi thường của "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn đến từ kỷ luật rèn luyện thép. Hằng ngày, nam danh ca duy trì vận động cường độ cao: hít đất hàng trăm cái, tập gym, rèn võ thuật và chơi bóng bàn. Nhờ nền tảng này, Ngọc Sơn luôn duy trì thể trạng sung sức, thậm chí nhiều lần khẳng định mình còn khỏe hơn cả thời trẻ.

Danh ca Ngọc Sơn vẫn duy trì thói quen rèn luyện mỗi ngày và khiến nhiều người nể phục khi tự tin chinh phục mức tạ 60kg mà không thở dốc, thậm chí còn hát rất sung sức ngay sau đó ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Song song đó, Ngọc Sơn áp dụng chế độ ăn uống thanh đạm, ưu tiên rau củ, trái cây và thực phẩm ít gia vị để cơ thể luôn nhẹ nhàng, không uống rượu bia. Với anh, việc giữ gìn "tấm thân cha mẹ ban cho" chính là chìa khóa duy trì sức khỏe tinh thần, giúp giọng ca Lòng mẹ luôn rạng rỡ trên sân khấu, cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật và khán giả.