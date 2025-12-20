Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Ngọc Thuận tiết lộ giao kèo với vợ kém tuổi khi tái xuất điện ảnh

Thạch Anh
Thạch Anh
20/12/2025 11:49 GMT+7

Với Ngọc Thuận, được góp mặt trong 'Ai thương ai mến' của Thu Trang là một món quà. Do đó, anh không ngại giảm hơn 18kg để tự tin hơn cho lần tham gia phim điện ảnh này.

Dàn diễn viên phim Ai thương ai mến vừa có buổi gặp gỡ với truyền thông trước thềm ra mắt phim. Tại sự kiện, Ngọc Thuận gây ấn tượng với vẻ ngoài phong độ, điển trai. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sau quãng thời gian tập trung cho gia đình.

Trong phim, Ngọc Thuận vào vai công tử Khả, đem lòng yêu Mến (Thu Trang thủ vai). Anh không chỉ tìm cách giúp cô trả nợ mà còn nhất quyết muốn đưa người mình thương về nhà làm “con ở trừ nợ”, tạo nên loạt tình huống hài hước.

Ngọc Thuận nói gì khi tái xuất?

Ngọc Thuận giảm 18kg, tiết lộ giao kèo với vợ kém 17 tuổi khi tái xuất phim - Ảnh 1.
Ngọc Thuận giảm 18kg, tiết lộ giao kèo với vợ kém 17 tuổi khi tái xuất phim - Ảnh 2.

Ngọc Thuận gây bất ngờ khi trở thành "người tình màn ảnh" của Thu Trang

Ảnh: ĐPCC

Ngọc Thuận chia sẻ đã lâu rồi anh mới trở lại với một dự án phim ảnh. Với Ai thương ai mến, nam diễn viên cho rằng đây là một món quà dành cho sự nghiệp của mình, dù đến hiện tại, sao nam 8X vẫn chưa biết bản thân thể hiện trên màn ảnh rộng ra sao. “Từng cảnh quay rất khó vì nó có một màu sắc khác mà tôi chưa bao giờ thử”, anh bộc bạch.

Về hành trình đến với vai diễn, Ngọc Thuận bật mí bản thân đã nỗ lực để cải thiện vóc dáng nhằm phù hợp với nhân vật công tử Khả. Anh kể: “Bình thường tôi thích nấu ăn nên ngoại hình khá tròn, thậm chí có thời điểm lên đến 90kg. Sau khi lấy vợ, tôi quyết định giảm cân nhưng sau đó cũng tăng lên lại. Khi Ai thương ai mến mở casting, tôi chỉ nghĩ rằng nếu mình muốn tham gia những dự án này, mình phải thay đổi ngoại hình”.

Ngọc Thuận giảm 18kg, tiết lộ giao kèo với vợ kém 17 tuổi khi tái xuất phim - Ảnh 3.

Ngọc Thuận tiết lộ đã giảm khoảng 18kg cho vai diễn mới

Ảnh: ĐPCC

Ngọc Thuận kể khi cùng vợ đi ăn uống, anh bất ngờ nhận được tin nhắn mời casting phim của Thu Trang. Đọc xong, anh thương thảo với ê kíp, dời ngày gặp gỡ vì muốn có thời gian cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, vì phía đoàn phim ngỏ ý phải lên trao đổi trong ngày hôm sau nên anh nghĩ bản thân sẽ không có cơ hội góp mặt trong tác phẩm này vì ngoại hình của mình. “Casting xong, tôi nghĩ mình không đậu nên quyết định trút hết nỗi lòng. May mắn là tôi được chọn vai, sau đó tôi giảm khoảng 18kg để hóa thân thành cậu Khả trong phim”, anh chia sẻ.

Sự trở lại điện ảnh của Ngọc Thuận khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, trong đó có cả nam diễn viên. Anh kể sau khi lập gia đình, bản thân tập trung vào kinh tế nhiều hơn, nhưng đam mê diễn xuất vẫn được nuôi dưỡng. Đến khi nhận phim điện ảnh Ai thương ai mến, sao nam 8X không khỏi vỡ òa với mức thù lao có được. Nhìn lại hành trình gắn bó với dự án này, Ngọc Thuận cho rằng “vai diễn đã tìm đến tôi, và chị Thu Trang đã cho tôi động lực, niềm tin rằng mình sẽ làm được”.

Ngọc Thuận giảm 18kg, tiết lộ giao kèo với vợ kém 17 tuổi khi tái xuất phim - Ảnh 4.

Ngọc Thuận cùng dàn diễn viên Ai thương ai mến trong sự kiện ra mắt phim

Ảnh: ĐPCC

Trước Ai thương ai mến, Ngọc Thuận cũng có ý định trở lại phim ảnh, nhưng không có quá nhiều động lực để quyết liệt với nghề. Thay vào đó, anh ưu tiên vào những công việc có kinh tế ổn định hơn. “Nhưng khi nhận được món quà là cơ hội tham gia Ai thương ai mến, tôi nhắc nhở bản thân phải quyết tâm chinh phục vai diễn này. Đây là trải nghiệm rất thú vị, đến mức khi giảm cân mà tôi cũng cảm thấy… sướng. Tôi ở đoàn phim gần như 24/24”, anh bộc bạch với chúng tôi.

Ngọc Thuận kể thêm khi đón nhận cơ hội này, anh đã về “giao kèo” với người bạn đời rằng: “Tiền bạc đóng phim em giữ hết đi, chỉ cần cho anh đi với đoàn phim một tháng rồi về”. Khi đó, vợ nam diễn viên tạo điều kiện để chồng được thỏa niềm đam mê. “Nhưng khi bắt đầu hành trình nhập vai, tôi cảm nhận đó không phải là cuộc dạo chơi mà là một quá trình bản thân phải cố gắng rất nhiều. Tôi cảm ơn chị Trang vì rất nhẹ nhàng, tình cảm, khiến tôi có thêm động lực trong quá trình quay”, diễn viên 8X bộc bạch.

