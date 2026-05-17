Ngọc Trinh trữ đông trứng, trải lòng chuyện sinh con ở tuổi 37

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Ngọc Trinh cho biết cô hiện có cuộc sống bình yên và thoải mái hơn về mặt tinh thần. Trò chuyện với chúng tôi, người đẹp sinh năm 1989 chia sẻ thẳng thắn về sự nghiệp, tình cảm, biến cố từng trải qua cũng như chuyện sinh con ở tuổi 37.

Khi được hỏi liệu có áp lực nếu một ngày nhan sắc không còn như hiện tại, Ngọc Trinh nói cô không còn quá quan tâm việc công chúng nhớ đến mình ra sao.

“Bây giờ tôi rất thoải mái. Mọi người nhớ tới cũng được, không nhớ tới cũng được vì điều đó không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của tôi. Tôi có công việc kinh doanh riêng và đang rất hạnh phúc với hiện tại”, cô chia sẻ. Ngọc Trinh cũng thừa nhận không ai có thể giữ mãi tuổi trẻ và nhan sắc, việc già đi là điều tự nhiên mà ai cũng phải chấp nhận.

Người đẹp sinh năm 1989 nói hiện cô không còn đặt nặng hào quang hay sự đánh giá từ dư luận Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh nói về hành trình thay đổi sau biến cố

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Ngọc Trinh nhiều lần nhắc đến hành trình vượt qua biến cố cá nhân.

“Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không thể trở lại như trước nữa. Nhưng chính hành trình đó dạy tôi thay đổi cách sống, cách suy nghĩ và biết giữ gìn những gì mình đang có”, cô tâm sự.

Theo Ngọc Trinh, hiện điều cô quan tâm nhất không còn là ánh nhìn hay đánh giá của người khác. Người đẹp cho rằng nếu cứ quá chú ý đến hào quang, sự hơn thua hay dư luận xung quanh thì cuộc sống sẽ trở nên mệt mỏi. “Tôi chỉ quan tâm mình có hạnh phúc không, công việc có tốt không, mình có sống hết trách nhiệm hay không. Như vậy là đủ rồi”, cô nói.

Ngọc Trinh cũng tiết lộ quan điểm tình yêu của cô thay đổi khá nhiều sau những trải nghiệm trong cuộc sống. Nếu trước đây người đẹp từng đề cao yếu tố tài chính ở bạn trai thì hiện tại, cô chỉ cần một người có thể đồng hành và cùng cố gắng.

“Tôi không còn cần một người đàn ông phải kiếm nhiều tiền hơn mình nữa. Chỉ cần cùng nhau đi làm, cùng nhau cố gắng, tối về có nhau ăn cơm là đủ”, cô chia sẻ. Dù vậy, người đẹp cho biết chuyện tình cảm vẫn phụ thuộc nhiều vào duyên. Hiện cô vẫn tìm hiểu một vài người nhưng không đặt áp lực phải nhanh chóng kết hôn.

Người mẫu Ngọc Trinh cho biết hiện cô ưu tiên sự bình yên và cảm giác hạnh phúc với cuộc sống hiện tại Ảnh: FBNV

Theo Ngọc Trinh, những ai đến với cô đều biết rõ quá khứ của cô. Nếu không thể chấp nhận điều đó thì cả hai cũng khó có thể đồng hành lâu dài.

Ngoài chuyện tình cảm, Ngọc Trinh cũng có nhiều chia sẻ về kế hoạch sinh con ở tuổi 37. Người đẹp cho biết cô từng thực hiện trữ đông trứng sau khi được bạn bè, người thân và ê kíp quản lý động viên.

“Mọi người xung quanh tác động rất nhiều. Ai cũng nói tôi đẹp vậy mà không giữ giống thì tiếc lắm. Nghe riết rồi tôi cũng có động lực đi trữ đông trứng”, cô kể. Ngọc Trinh cho biết trước đây cô chưa nghĩ quá nhiều đến việc làm mẹ đơn thân, nhưng hiện tại cô cởi mở hơn với khả năng sinh con bằng phương pháp IVF nếu không gặp được người phù hợp để kết hôn.

“Nói không cần đàn ông thì hơi mạnh miệng quá. Thật ra tôi cũng cần chứ, nhưng nếu không gặp được thì mình cũng chấp nhận”, cô bày tỏ. Người đẹp cho biết cô thích hình mẫu gia đình có “một trai một gái”, song hiện không còn đặt ra những cột mốc cụ thể cho chuyện kết hôn hay sinh con như trước.

“Trước đây tôi đặt nhiều cột mốc lắm nhưng không lần nào đúng hết nên giờ không đặt nữa”, cô nói thêm. Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh cho biết điều khiến cô hài lòng nhất là cảm giác bình yên với cuộc sống mình đang có. “Nếu cứ nghĩ mình thiếu thì sẽ thiếu rất nhiều. Còn khi cảm thấy đủ với hiện tại thì mọi thứ sẽ trở nên đủ đầy hơn”, cô chia sẻ.