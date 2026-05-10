Lê Xuân Tiền nói về Ngọc Trinh, nhắc chuyện tái hợp Ninh Dương Lan Ngọc

Sau hơn một năm kể từ Nụ hôn bạc tỉ, Lê Xuân Tiền tái xuất màn ảnh rộng với dự án Thẩm mỹ viện âm phủ. Trong phim, anh đảm nhận vai Thuận và có nhiều phân đoạn tình cảm cùng nhân vật Thanh do Ngọc Trinh thủ vai.

Nam diễn viên cho biết anh không đặt nặng chuyện phải xuất hiện liên tục trên màn ảnh mà quan trọng là mỗi lần trở lại đều mang đến điều mới mẻ cho khán giả.

"Tôi không bao giờ đóng khung bản thân trong hình mẫu lúc nào cũng phải đẹp. Chỉ khi nào vai diễn thật sự cần thì mình mới giữ hình ảnh đó. Ngoài đời cũng vậy thôi, đâu ai lúc nào cũng hoàn hảo. Nếu lúc nào cũng phải đẹp thì sẽ rất khó thở", nam diễn viên chia sẻ quan điểm.

Nam diễn viên 9X thừa nhận bản thân từng được chú ý nhờ ngoại hình trước khi được công nhận ở diễn xuất ẢNH: MK NGUYỄN

Lê Xuân Tiền cho rằng ngoại hình là lợi thế giúp anh có cơ hội đến với diễn xuất. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, điều quan trọng để nghệ sĩ gắn bó lâu dài với khán giả vẫn là năng lực và giá trị bản thân mang lại thay vì chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.

Lê Xuân Tiền khen Ngọc Trinh

Nói về trải nghiệm hợp tác với Ngọc Trinh, Lê Xuân Tiền dành nhiều lời khen cho bạn diễn. Anh cho rằng nữ người mẫu có tính cách pha trộn giữa sự trầm tính và tinh nghịch nên tạo cảm giác thú vị khi làm việc chung.

Trong phim, cả hai có những cảnh tình cảm khá thân mật. Lê Xuân Tiền thừa nhận bản thân lại là người hồi hộp hơn khi thực hiện những phân đoạn lãng mạn.

“Đóng cảnh tình cảm tôi rất ngại. May mắn là Ngọc Trinh rất cởi mở và biết cách kết nối để bạn diễn cảm thấy thoải mái hơn”, anh chia sẻ.

Nhắc về những bạn diễn từng hợp tác, Lê Xuân Tiền cho biết anh vẫn mong có cơ hội tái hợp với cả Ngọc Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc và Thiên Ân trong những dự án phù hợp.

Nam diễn viên tiết lộ trong Thẩm mỹ viện âm phủ, tuyến tình cảm giữa Thuận và Thanh vẫn chưa được khai thác đủ. Trong khi đó, với Nụ hôn bạc tỉ, Lê Xuân Tiền cho rằng câu chuyện của các nhân vật vẫn còn dang dở nên khán giả tiếp tục bàn luận sau khi phim kết thúc.

Riêng với Ninh Dương Lan Ngọc, nam diễn viên nói hành trình nhân vật của cả hai trên màn ảnh đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. “Từ quen biết, yêu nhau, dang dở rồi quay lại, nếu khai thác thêm nữa sẽ khá khó. Nhưng đó vẫn là vai diễn mà tôi nhận được nhiều tình cảm từ khán giả”, anh chia sẻ.

Theo Lê Xuân Tiền, chính những cái kết mở hay những mối quan hệ còn bỏ ngỏ trên màn ảnh là điều khiến khán giả tiếp tục nhớ và chờ đợi các nhân vật có cơ hội tái hợp trong tương lai ẢNH: MK NGUYỄN

Ngoài điện ảnh, Lê Xuân Tiền còn xác nhận tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa mới. Anh cho biết không quá tự tin ở khả năng ca hát hay nhảy múa nhưng vẫn muốn thử sức để trải nghiệm điều mới ở tuổi 30.

“Thật ra từ mùa đầu tiên tôi đã thích chương trình rồi nhưng lúc đó chưa đủ tuổi tham gia. Đến mùa mới nghe chương trình quay lại thì tôi đăng ký luôn. Tôi nghĩ đơn giản là tham gia thì chơi hết mình, mình chưa giỏi thì cứ vào học hỏi”, anh bộc bạch.

Nam diễn viên cho biết bản thân không muốn xuất hiện với hình ảnh quá an toàn. “Dù không nhảy giỏi thì vẫn kiếm cách nhảy, không hát giỏi thì vẫn hát. Nghệ sĩ quan trọng là phải cống hiến hết mình”, anh bày tỏ.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Lê Xuân Tiền cho biết ở tuổi 30 anh thích mẫu bạn gái năng động hơn là quá dịu dàng. “Tôi thích người năng động hơn nhưng quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái. Tôi muốn mình thoải mái nhất có thể và người bên cạnh cũng như vậy. Tôi không muốn áp đặt người kia phải đúng một hình mẫu nào cả”, nam diễn viên chia sẻ.