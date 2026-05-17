Ngồi chơi với bụi - Thơ của Quế Hương

Người ta ước có căn phòng nhiều đồ đạc tiện nghi sang trọng
Còn tôi,
Ước một căn phòng trống
Tràn ngập nắng
Tràn ngập gió
Gió mang theo bụi
Của những vì sao đã tắt.
Của ngày tôi chưa có mặt
Của những linh hồn xa xăm trôi dạt.
Biết đâu lẫn vài phân tử từ hơi thở cuối cùng của Chúa, của Phật… biết đâu!
Bụi từ vô lượng kiếp
Gió từ vô lượng phương
Ai chạm khẽ vào lòng tôi thế
Tiếng thở dài như vệt xước
Hay là của tôi?
Trong căn phòng trống
Tôi học im lặng
Con thằn lằn tặc lưỡi thông dịch
Tiếng nói của những bức tường
Căn phòng trống,
Đầy thứ bụi mang về
Tôi,
Kẻ sẽ thành bụi
Ngồi chơi với bụi
Trong bữa tiệc vô ngôn.
