Văn hóa

Ngồi chơi với bụi - Thơ của Quế Hương

Quế Hương
17/05/2026 08:05 GMT+7

Ngồi chơi với bụi - Thơ của Quế Hương- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Người ta ước có căn phòng nhiều đồ đạc tiện nghi sang trọng

Còn tôi,

Ước một căn phòng trống

Tràn ngập nắng

Tràn ngập gió


Gió mang theo bụi

Của những vì sao đã tắt.

Của ngày tôi chưa có mặt

Của những linh hồn xa xăm trôi dạt.

Biết đâu lẫn vài phân tử từ hơi thở cuối cùng của Chúa, của Phật… biết đâu!


Bụi từ vô lượng kiếp

Gió từ vô lượng phương

Ai chạm khẽ vào lòng tôi thế

Tiếng thở dài như vệt xước

Hay là của tôi?


Trong căn phòng trống

Tôi học im lặng

Con thằn lằn tặc lưỡi thông dịch

Tiếng nói của những bức tường


Căn phòng trống,

Đầy thứ bụi mang về

Tôi,

Kẻ sẽ thành bụi

Ngồi chơi với bụi

Trong bữa tiệc vô ngôn.

"Úm..."- Truyện ngắn của Quế Hương

Thế là họ chia. Em nó, Vàng con, một lũ đồ đạc ở lại với mẹ. Nó, Vàng mẹ, một lũ đồ đạc theo cha. Xao xác vuông sân. Hoảng loạn ngôi nhà. Chia tất tần tật, từng món. Cái giường hộp có đôi trái tim lồng vào nhau không chia được cưa đôi cho bõ ghét. Chị em nó ôm chặt nhau không chịu chia thế là ba nhấc bổng một đứa ra xe, mẹ bế thốc một đứa vào nhà mặc tiếng khóc gào chơi vơi.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
