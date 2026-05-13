Thịt lợn 'hít bụi, phơi nắng' ồ ạt vào nội thành

Theo điều 24, Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với hành vi vi phạm vận chuyển động vật sống, thực phẩm tươi sống không mang đủ giấy tờ theo quy định (đối với loại động vật sống, thực phẩm tươi sống khi vận chuyển phải có giấy tờ).

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm vận chuyển thực phẩm tươi sống không chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh dịch tễ, phòng dịch và bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.