Thịt lợn 'hít bụi, phơi nắng' ồ ạt vào nội thành

Đình Huy - Phan Hậu
13/05/2026 09:17 GMT+7

Thời điểm rạng sáng hoặc giữa trưa là lúc hàng loạt xe máy, xe ba gác chở thịt lợn không che chắn kỹ, phủ bạt mất vệ sinh xuất hiện trên những tuyến phố di chuyển về nội thành Hà Nội.

Theo ghi nhận của Thanh Niên trong những ngày gần đây, từ khoảng 4 - 5 giờ sáng, dọc các tuyến QL6, đường Ba La, đường Trần Phú hướng về nội thành Hà Nội, từng đoàn xe máy, xe ba gác chở thịt lợn nối đuôi nhau lao vun vút

ẢNH: ĐÌNH HUY

Các thương lái thường dùng những chiếc xe máy cà tàng chở lợn mổ nguyên con, treo lủng lẳng hai bên yên xe, phủ sơ sài bằng tấm ni lông hoặc những tấm vải cũ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo quan sát, đa phần thịt lợn được các thương lái che đậy sơ sài bằng một tấm vải. Trong đó, nhiều tấm vải bị hoen ố, dính đầy máu.

ẢNH: PHAN HẬU

Bên cạnh khung giờ 4 - 5 giờ sáng, thời điểm khoảng 12 - 13 giờ trưa cũng là lúc các thương lái chở lợn nhộn nhịp qua các tuyến phố trung tâm để kịp bán tại các chợ dân sinh vào phiên chợ chiều

ẢNH: PHAN HẬU

Nhiều thương lái cố tình che biển số hoặc dùng những chiếc xe không biển chở thịt lợn

ẢNH: PHAN HẬU

Thịt lợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hít no khói bụi khi thương lái đi qua những tuyến phố đang có công trình sửa chữa...

ẢNH: ĐÌNH HUY

... hoặc phơi nắng đi trên đường phố

ẢNH: ĐÌNH HUY - PHAN HẬU

Những tấm vải bọc thịt lợn mất vệ sinh, vẫn nhỏ nước trên đường khi tài xế dừng xe lại

ẢNH: ĐÌNH HUY - PHAN HẬU

Thương lái vô tư vượt đèn đỏ để chở thịt lợn đến chợ dân sinh

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội, cho biết, thịt lợn tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh đa phần được người dân chở bằng xe máy, mua từ những lò giết mổ nhỏ lẻ; chỉ có các cửa hàng tiện ích, các siêu thị được vận chuyển thịt lợn bằng xe chuyên dụng. Theo ông Đảng, sắp tới, khi đưa các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vào cơ sở giết mổ tập trung, đơn vị sẽ yêu cầu người dân chở thịt lợn bằng xe chuyên dụng.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo điều 24, Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với hành vi vi phạm vận chuyển động vật sống, thực phẩm tươi sống không mang đủ giấy tờ theo quy định (đối với loại động vật sống, thực phẩm tươi sống khi vận chuyển phải có giấy tờ).

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm vận chuyển thực phẩm tươi sống không chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh dịch tễ, phòng dịch và bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Hà Nội chỉ đạo nóng vụ thú y để thương lái đóng dấu kiểm dịch thịt lợn

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, làm rõ thông tin cán bộ thú y bỏ chốt, nhờ người nhà chủ lò mổ, để thương lái tự ý đóng dấu kiểm dịch thịt lợn trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
