Ngôi chùa hơn 200 năm tuổi, nổi bật với hàng ngàn mảnh chén, đĩa

Tọa lạc phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ (trước đây là xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), chùa Wath Sro Loun thường được gọi là chùa Chén Kiểu.

Quần thể kiến trúc chùa Chén Kiểu được bố trí hài hòa trong khuôn viên rộng hơn 2 ha, bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ xanh mát. Tổng thể công trình là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống Khmer với những yếu tố sáng tạo hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật đặc sắc.

Toàn cảnh chùa Chén Kiểu rực rỡ giữa không gian xanh mát ẢNH: DUY TÂN

Những mảnh gốm bình dị làm nên vẻ đẹp độc đáo

Điểm nổi bật nhất của ngôi chùa chính là những mảng tường được ốp bằng các mảnh chén, đĩa, tô bằng gốm sứ nhiều màu sắc. Qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Khmer, những vật dụng tưởng chừng giản dị ấy đã trở thành chất liệu trang trí độc đáo, tạo nên những bức phù điêu sinh động và đầy tính nghệ thuật.

Nhờ sự sáng tạo và tinh tế của người thợ, mỗi góc chùa đều mang vẻ đẹp riêng, tạo nên một công trình kiến trúc rực rỡ sắc màu nhưng vẫn giữ được nét trang nghiêm của chốn thiền môn.

Những bức tường của chùa Chén Kiểu được trang trí bằng hàng ngàn mảnh chén, đĩa gốm sứ độc đáo ẢNH: DUY TÂN

Chùa Chén Kiểu được dựng khá đơn sơ năm 1815. Trải qua năm tháng, ngôi chùa dần xuống cấp nghiêm trọng. Năm 1945, với sự đóng góp của người dân và phật tử, hòa thượng Tăng Dúch tổ chức xây dựng lại chùa.

Những mảnh gốm sứ bể được dùng để trang trí kỳ công ẢNH: DUY TÂN

Sau khi hòa thượng Tăng Dúch viên tịch năm 1985, hòa thượng Quách Mến tiếp tục đảm nhiệm vai trò trụ trì và cho trùng tu, xây dựng thêm nhiều hạng mục quan trọng. Năm 1989, công trình khánh thành, trở thành một trong những ngôi chùa Khmer đặc sắc nhất miền Tây.

Có những đĩa từ năm 1965 ẢNH: DUY TÂN

Người dân địa phương cho biết, tên gọi Chén Kiểu bắt nguồn từ câu chuyện rất đặc biệt. Thời điểm chùa hư hỏng nhưng không đủ kinh phí sửa chữa, người dân đã mang đến những chiếc chén, đĩa, tô bằng sứ kiểu để đóng góp xây dựng chùa. Những mảnh gốm sứ này sau đó được tận dụng để trang trí tường, tạo nên nét kiến trúc đặc trưng và từ đó tên chùa Chén Kiểu ra đời.

Chén, dĩa được ốp vào vách tường ẢNH: DUY TÂN

Quần thể kiến trúc của chùa gồm nhiều hạng mục như: cổng chùa, chính điện, sala (khu sinh hoạt chung), nhà Phật hội, nhà Tam bảo, thư viện và khu tăng xá. Tất cả được bố trí hài hòa trong khuôn viên rợp bóng cây, tạo nên không gian thanh tịnh và trang nghiêm.

Ngôi chùa Khmer Nam bộ vừa cổ kính vừa rực rỡ

Ngôi chính điện là công trình nổi bật nhất với kết cấu kiên cố, rộng lớn và gồm 16 hàng cột lớn. Nền lát gạch bông, còn phần lớn các bức tường ốp gạch men nhiều màu sắc với kích thước khác nhau, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ kính vừa rực rỡ.

Kiến trúc mái tam cấp đặc trưng của chùa Khmer Nam bộ tại chùa Chén Kiểu ẢNH: DUY TÂN

Tương tự nhiều ngôi chùa Khmer Nam bộ, mái chính điện được thiết kế theo dạng tam cấp gồm ba tầng mái xếp chồng lên nhau. Tầng dưới cùng rộng nhất, các tầng phía trên nhỏ dần. Đỉnh mái có hình tam giác, 2 đầu đao cong vút hướng lên trời, ở trung tâm là đỉnh nhọn cao vút, biểu tượng cho sự giao hòa giữa trời và đất.

Chính điện chùa Chén Kiểu với hệ thống cột lớn và không gian trang nghiêm ẢNH: DUY TÂN

Mái chùa trang trí bằng nhiều hoa văn tinh xảo, màu sắc rực rỡ như một tấm thảm nghệ thuật trải giữa bầu trời. Các họa tiết uốn lượn mềm mại, kết hợp cùng hình tượng thần linh trong văn hóa Khmer, tạo nên vẻ uy nghi nhưng cũng đầy tính nghệ thuật.

Những mảng tường được ghép từ chén kiểu, tạo nên nét kiến trúc “độc nhất vô nhị” cho chùa Chén Kiểu ẢNH: DUY TÂN

Bên trong chính điện là nơi tôn trí tượng Phật Thích Ca. Trên trần và mái bên trong được vẽ nhiều bức tranh tái hiện cuộc đời của Đức Phật, từ khi đản sinh cho đến khi nhập niết bàn.

Phía sau chính điện là một mảng tường nổi bật được ghép từ nhiều mảnh chén kiểu vỡ, tạo thành những bức phù điêu độc đáo. Giữa sân chùa là cột cờ với tượng rắn thần Naga 5 đầu. Bao quanh sân là các dãy nhà phục vụ việc tu học và sinh hoạt của tăng ni. Đặc biệt, phía sau chùa còn có khu vườn tiểu cảnh, tái hiện những câu chuyện trong cuộc đời Đức Phật.

Chén, dĩa được ốp thành lan can chùa ẢNH: DUY TÂN

Ngày nay, chùa Chén Kiểu không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer, mà còn là điểm tham quan thu hút đông đảo du khách. Mỗi dịp lễ tết, hàng ngàn người từ khắp nơi về hành hương, cầu bình an và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của ngôi chùa.