Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Ngôi chùa hơn 200 năm tuổi, nổi bật với hàng ngàn mảnh chén, đĩa

Duy Tân
23/03/2026 05:30 GMT+7

Chùa Chén Kiểu ở miền Tây gây ấn tượng khi được trang trí từ hàng ngàn mảnh chén, đĩa gốm sứ, tạo nên vẻ đẹp độc đáo hiếm thấy.

Tọa lạc phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ (trước đây là xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), chùa Wath Sro Loun thường được gọi là chùa Chén Kiểu.

Quần thể kiến trúc chùa Chén Kiểu được bố trí hài hòa trong khuôn viên rộng hơn 2 ha, bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ xanh mát. Tổng thể công trình là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống Khmer với những yếu tố sáng tạo hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật đặc sắc.

Khám phá vẻ đẹp độc đáo của chùa Chén Kiểu hơn 200 năm tuổi tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Toàn cảnh chùa Chén Kiểu rực rỡ giữa không gian xanh mát

ẢNH: DUY TÂN

Những mảnh gốm bình dị làm nên vẻ đẹp độc đáo

Điểm nổi bật nhất của ngôi chùa chính là những mảng tường được ốp bằng các mảnh chén, đĩa, tô bằng gốm sứ nhiều màu sắc. Qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Khmer, những vật dụng tưởng chừng giản dị ấy đã trở thành chất liệu trang trí độc đáo, tạo nên những bức phù điêu sinh động và đầy tính nghệ thuật.

Nhờ sự sáng tạo và tinh tế của người thợ, mỗi góc chùa đều mang vẻ đẹp riêng, tạo nên một công trình kiến trúc rực rỡ sắc màu nhưng vẫn giữ được nét trang nghiêm của chốn thiền môn.

Khám phá vẻ đẹp độc đáo của chùa Chén Kiểu hơn 200 năm tuổi tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Những bức tường của chùa Chén Kiểu được trang trí bằng hàng ngàn mảnh chén, đĩa gốm sứ độc đáo

ẢNH: DUY TÂN

Chùa Chén Kiểu được dựng khá đơn sơ năm 1815. Trải qua năm tháng, ngôi chùa dần xuống cấp nghiêm trọng. Năm 1945, với sự đóng góp của người dân và phật tử, hòa thượng Tăng Dúch tổ chức xây dựng lại chùa.

Khám phá vẻ đẹp độc đáo của chùa Chén Kiểu hơn 200 năm tuổi tại Cần Thơ - Ảnh 3.

Những mảnh gốm sứ bể được dùng để trang trí kỳ công

ẢNH: DUY TÂN

Sau khi hòa thượng Tăng Dúch viên tịch năm 1985, hòa thượng Quách Mến tiếp tục đảm nhiệm vai trò trụ trì và cho trùng tu, xây dựng thêm nhiều hạng mục quan trọng. Năm 1989, công trình khánh thành, trở thành một trong những ngôi chùa Khmer đặc sắc nhất miền Tây.

Khám phá vẻ đẹp độc đáo của chùa Chén Kiểu hơn 200 năm tuổi tại Cần Thơ - Ảnh 4.

Có những đĩa từ năm 1965

ẢNH: DUY TÂN

Người dân địa phương cho biết, tên gọi Chén Kiểu bắt nguồn từ câu chuyện rất đặc biệt. Thời điểm chùa hư hỏng nhưng không đủ kinh phí sửa chữa, người dân đã mang đến những chiếc chén, đĩa, tô bằng sứ kiểu để đóng góp xây dựng chùa. Những mảnh gốm sứ này sau đó được tận dụng để trang trí tường, tạo nên nét kiến trúc đặc trưng và từ đó tên chùa Chén Kiểu ra đời.

Khám phá vẻ đẹp độc đáo của chùa Chén Kiểu hơn 200 năm tuổi tại Cần Thơ - Ảnh 5.

Chén, dĩa được ốp vào vách tường

ẢNH: DUY TÂN

Quần thể kiến trúc của chùa gồm nhiều hạng mục như: cổng chùa, chính điện, sala (khu sinh hoạt chung), nhà Phật hội, nhà Tam bảo, thư viện và khu tăng xá. Tất cả được bố trí hài hòa trong khuôn viên rợp bóng cây, tạo nên không gian thanh tịnh và trang nghiêm.

Ngôi chùa Khmer Nam bộ vừa cổ kính vừa rực rỡ

Ngôi chính điện là công trình nổi bật nhất với kết cấu kiên cố, rộng lớn và gồm 16 hàng cột lớn. Nền lát gạch bông, còn phần lớn các bức tường ốp gạch men nhiều màu sắc với kích thước khác nhau, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ kính vừa rực rỡ.

Khám phá vẻ đẹp độc đáo của chùa Chén Kiểu hơn 200 năm tuổi tại Cần Thơ - Ảnh 6.

Kiến trúc mái tam cấp đặc trưng của chùa Khmer Nam bộ tại chùa Chén Kiểu

ẢNH: DUY TÂN

Tương tự nhiều ngôi chùa Khmer Nam bộ, mái chính điện được thiết kế theo dạng tam cấp gồm ba tầng mái xếp chồng lên nhau. Tầng dưới cùng rộng nhất, các tầng phía trên nhỏ dần. Đỉnh mái có hình tam giác, 2 đầu đao cong vút hướng lên trời, ở trung tâm là đỉnh nhọn cao vút, biểu tượng cho sự giao hòa giữa trời và đất.

Khám phá vẻ đẹp độc đáo của chùa Chén Kiểu hơn 200 năm tuổi tại Cần Thơ - Ảnh 7.

Chính điện chùa Chén Kiểu với hệ thống cột lớn và không gian trang nghiêm

ẢNH: DUY TÂN

Mái chùa trang trí bằng nhiều hoa văn tinh xảo, màu sắc rực rỡ như một tấm thảm nghệ thuật trải giữa bầu trời. Các họa tiết uốn lượn mềm mại, kết hợp cùng hình tượng thần linh trong văn hóa Khmer, tạo nên vẻ uy nghi nhưng cũng đầy tính nghệ thuật.

Khám phá vẻ đẹp độc đáo của chùa Chén Kiểu hơn 200 năm tuổi tại Cần Thơ - Ảnh 8.

Những mảng tường được ghép từ chén kiểu, tạo nên nét kiến trúc “độc nhất vô nhị” cho chùa Chén Kiểu

ẢNH: DUY TÂN

Bên trong chính điện là nơi tôn trí tượng Phật Thích Ca. Trên trần và mái bên trong được vẽ nhiều bức tranh tái hiện cuộc đời của Đức Phật, từ khi đản sinh cho đến khi nhập niết bàn.

Phía sau chính điện là một mảng tường nổi bật được ghép từ nhiều mảnh chén kiểu vỡ, tạo thành những bức phù điêu độc đáo. Giữa sân chùa là cột cờ với tượng rắn thần Naga 5 đầu. Bao quanh sân là các dãy nhà phục vụ việc tu học và sinh hoạt của tăng ni. Đặc biệt, phía sau chùa còn có khu vườn tiểu cảnh, tái hiện những câu chuyện trong cuộc đời Đức Phật.

Khám phá vẻ đẹp độc đáo của chùa Chén Kiểu hơn 200 năm tuổi tại Cần Thơ - Ảnh 9.

Chén, dĩa được ốp thành lan can chùa

ẢNH: DUY TÂN

Ngày nay, chùa Chén Kiểu không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer, mà còn là điểm tham quan thu hút đông đảo du khách. Mỗi dịp lễ tết, hàng ngàn người từ khắp nơi về hành hương, cầu bình an và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của ngôi chùa.

Ngôi chùa lớn nhất Cần Thơ với nhiều tượng Phật 'khủng'

Chùa Phật Học 2 - công trình Phật giáo lớn nhất Cần Thơ với diện tích 8,5 ha - gây ấn tượng bởi quần thể tượng Phật kích thước lớn và kiến trúc độc đáo.

Khám phá thêm chủ đề

Miền Tây Chùa Chén Kiểu Chùa Khmer Chén đĩa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận