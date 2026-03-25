Ngôi chùa miền Tây lo hậu sự cho hàng ngàn người suốt nhiều năm

Tâm nguyện lo hậu sự cho người nghèo

Chùa Lan Nhã Kỳ Viên tọa lạc ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang (trước đây là huyện Thoại Sơn, An Giang). Trải qua hơn 100 năm, ngôi chùa miền Tây này vẫn giữ nét đơn sơ, cổ kính của một ngôi chùa làng quê Nam bộ.

Chùa Lan Nhã Kỳ Viên tọa lạc ở vùng quê yên bình, nơi gắn liền với nghĩa trang từ thiện lớn bậc nhất miền Tây ẢNH: DUY TÂN

Ít ai ngờ rằng, phía sau vẻ tĩnh lặng ấy lại là một công trình mang đậm giá trị nhân văn với nghĩa trang từ thiện lớn bậc nhất miền Tây, nơi yên nghỉ của hàng ngàn người nghèo. Nghĩa trang này là tâm nguyện suốt nhiều năm của hòa thượng Thích Giác Vạn, vị trụ trì giàu lòng nhân ái của chùa Lan Nhã Kỳ Viên.

Chính điện chùa Lan Nhã Kỳ Viên ẢNH: DUY TÂN

Hòa thượng Thích Giác Vạn quê gốc tỉnh Bến Tre (cũ) nhưng có duyên gắn bó với vùng đất An Giang từ nhiều thập niên trước. Trong thời gian tu hành và trụ trì chùa Lan Nhã Kỳ Viên, hòa thượng chứng kiến không ít hoàn cảnh khó khăn của người dân vùng quê. Nhiều gia đình nghèo đến mức khi người thân qua đời không đủ tiền lo tang lễ, thậm chí không có đất chôn cất tử tế. Thực tế đó khiến hòa thượng luôn trăn trở.



Nghĩa trang từ thiện trong khuôn viên chùa Lan Nhã Kỳ Viên được xây dựng khang trang ẢNH: DUY TÂN

Từ suy nghĩ "sống giúp đời, chết cũng phải giúp người", hòa thượng Thích Giác Vạn ấp ủ ý tưởng xây dựng nghĩa trang từ thiện ngay trong khuôn viên chùa để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Sau nhiều năm vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, năm 2014 tâm nguyện ấy dần thành hiện thực. Nghĩa trang từ thiện với tổng kinh phí hơn 16 tỉ đồng được khởi công trên vùng đất cao ráo, rộng khoảng 15.000 m2 trong khuôn viên chùa.

Phần mộ hòa thượng Thích Giác Vạn, vị trụ trì giàu lòng nhân ái của chùa Lan Nhã Kỳ Viên ẢNH: DUY TÂN

"Ai cũng biết ơn tấm lòng của hòa thượng Thích Giác Vạn"

Năm 2017, nghĩa trang từ thiện chính thức đưa vào hoạt động, gồm 3 khu chức năng chính. Khu địa táng có khoảng 1.000 phần mộ được bố trí ngay ngắn; khu nhà quàn phục vụ tang lễ cho người dân.

Công trình tượng Phật trong khuôn viên chùa Lan Nhã Kỳ Viên ẢNH: DUY TÂN

Đặc biệt, công trình có 2 bảo tháp cao 9 tầng, mỗi tháp có thể lưu giữ khoảng 5.000 hũ cốt hỏa táng. Đối với nhiều gia đình nghèo, nơi đây là chỗ dựa tinh thần, bởi họ không còn phải lo lắng về nơi an táng cho người thân khi điều kiện kinh tế quá khó khăn.

Khu địa táng với hàng ngàn phần mộ được sắp xếp ngay ngắn, là nơi an nghỉ của nhiều người nghèo trong vùng ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ xây dựng nghĩa trang từ thiện, hòa thượng Thích Giác Vạn còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện khác. Trong nhiều năm, hòa thượng đã tích cực vận động xây dựng nhà tình thương, giúp đỡ trẻ em và người già neo đơn, không nơi nương tựa; ra kêu gọi kinh phí bắc cầu, làm đường giao thông nông thôn, khoan giếng nước cho người dân vùng khó khăn. Chùa còn tổ chức khám chữa bệnh, phẫu thuật mắt và tim miễn phí cho bệnh nhân nghèo, giúp họ có cơ hội điều trị và cải thiện cuộc sống.

Gia đình người quá cố đến chăm sóc các phần mộ ẢNH: DUY TÂN

Năm 2022, hòa thượng Thích Giác Vạn viên tịch ở tuổi 93. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương cho phật tử và người dân địa phương. Cụ Tống Liêm (80 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch) xúc động nhớ lại: "Ngày thầy mất, bà con trong vùng ai cũng thương tiếc. Đối với người dân nơi đây, đó là mất mát rất lớn. Thầy ra đi nhưng để lại một công trình công đức vô lượng để người sau tiếp tục gìn giữ và thực hiện tâm nguyện của thầy".

Chùa Lan Nhã Kỳ Viên có 2 bảo tháp cao 9 tầng, mỗi tháp có thể lưu giữ khoảng 5.000 hũ cốt hỏa táng ẢNH: DUY TÂN

Bà Phan Tiến (60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch) là một trong số hàng ngàn gia đình có người thân yên nghỉ tại nghĩa trang từ thiện. Mỗi tháng bà đều đến thắp nhang cho người thân. "Nghĩa trang ở đây không phân biệt giàu nghèo. Ai mong muốn chôn cất người thân tại đây đều được nhà chùa giúp đỡ. Nhiều chi phí mai táng cũng được hỗ trợ. Người dân chúng tôi ai cũng biết ơn tấm lòng của hòa thượng Thích Giác Vạn", bà Tiến chia sẻ.

Dãy tịnh thất ở chùa Lan Nhã Kỳ Viên (còn gọi là dãy cốc tu tịnh tâm) ẢNH: DUY TÂN

Giờ đây, giữa vùng quê yên bình, nghĩa trang từ thiện tại ngôi chùa miền Tây này vẫn ngày ngày đón nhiều người đến viếng thăm, thắp nén nhang cho người thân. Công trình ấy không chỉ là nơi an nghỉ cho người đã khuất, mà còn là minh chứng sống động cho tấm lòng nhân ái của một vị hòa thượng đã dành cả đời mình phụng sự cộng đồng.