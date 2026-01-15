Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngồi cúi đầu dùng smartphone lâu: Vì sao dễ gây đau mỏi cổ và chóng mặt?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
15/01/2026 15:27 GMT+7

Khi dùng smartphone, chúng ta thường có tư thế hơi cúi đầu về phía trước. Nếu tư thế này chỉ duy trì trong vài phút thì không vấn đề gì. Nhưng nếu say sưa suốt vài giờ thì sẽ khó tránh khỏi đau mỏi cổ.

Cổ người không được cấu tạo để duy trì tư thế cúi trong thời gian dài và lặp lại nhiều lần. Khi đầu cúi xuống, trọng lượng đầu sẽ làm tăng áp lực tác động lên cột sống cổ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

- Ảnh 1.

Sử dụng điện thoại trong tư thế cúi đầu quá lâu có thể gây đau mỏi cổ và chóng mặt

ẢNH: AI

Các cơ ở gáy sẽ bị kéo căng, dẫn đến mau mỏi và đau nhức. Cơn đau cổ liên quan đến smartphone không chỉ đơn thuần là mỏi. Khi các cơ bị kéo căng trong thời gian dài, tuần hoàn máu đến cơ sẽ giảm, dễ hình thành cảm giác căng tức, nhức âm ỉ hoặc đau kéo dài. Bên cạnh đó, các khớp nhỏ của cột sống cổ, dây chằng và mô mềm xung quanh cũng chịu áp lực.

Một số người không chỉ đau nhức cổ mà còn kèm theo cảm giác choáng váng hoặc chóng mặt. Thông thường, cổ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cảm nhận tư thế cho não, phối hợp cùng mắt và hệ tiền đình để giữ thăng bằng.

Khi cơ cổ căng, đau hoặc vận động kém linh hoạt, các tín hiệu cảm giác này có thể bị sai lệch. Não lúc đó nhận thông tin không đồng nhất giữa cổ, mắt và tai trong, từ đó sinh ra cảm giác lâng lâng, thiếu thăng bằng.

Để giảm nguy cơ đau nhức cổ, mọi người cần điều chỉnh các thói quen khi dùng smartphone. Chẳng hạn, khi dùng thiết bị, hãy nâng chúng lên gần tầm mắt hơn thay vì cúi sâu đầu xuống, từ đó giúp giảm lực kéo lên cổ.

Chia nhỏ thời gian sử dụng cũng rất quan trọng. Cứ khoảng 20-30 phút nên nghỉ ngắn, thả lỏng vai, xoay nhẹ và đứng dậy đi lại vài bước. Bù đắp cho thời gian ngồi lâu bằng vận động toàn thân như đi bộ nhanh, tập sức mạnh cơ lưng, vai sẽ giúp các cơ này hoạt động hiệu quả hơn.

Nhiều nguyên nhân gây đau cổ, chóng mặt

Ngoài ra, dù cúi đầu về phía trước khi dùng smartphone trong thời gian dài có thể gây chóng mặt nhưng không nên vội quy kết mọi cơn đau cổ hay chóng mặt là do nguyên nhân này. Nếu chóng mặt dữ dội kèm yếu hoặc tê liệt tay chân, nói khó, nhìn đôi hoặc đau cổ kèm sốt, sụt cân, mức độ đau gia tăng về đêm thì người bệnh nên đi khám sớm.

Những dấu hiệu này có thể liên quan đến các nguyên nhân thần kinh, mạch máu hoặc tiền đình. Chúng cần được bác sĩ thăm khám và điều trị đúng cách, theo Healthline (Mỹ).

Tin liên quan

Vì sao nên đi bác sĩ khi cơn đau cổ lan xuống cánh tay?

Vì sao nên đi bác sĩ khi cơn đau cổ lan xuống cánh tay?

Đau nhức cổ là tình trạng xảy ra khá phổ biến, chủ yếu là do ngồi hoặc vận động sai tư thế. Tình trạng này dẫn đến căng cứng cơ cổ và đau nhức. Tuy nhiên, nếu cơn đau không chỉ ở cổ mà bắt đầu lan xuống vai, cánh tay thì người mắc không nên chủ quan mà cần sớm đến bác sĩ kiểm tra.

Khám phá thêm chủ đề

đau cổ smartphone chóng mặt Đau nhức đi bộ nhanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận