Ngồi cúi đầu dùng smartphone lâu: Vì sao dễ gây đau mỏi cổ và chóng mặt?

Cổ người không được cấu tạo để duy trì tư thế cúi trong thời gian dài và lặp lại nhiều lần. Khi đầu cúi xuống, trọng lượng đầu sẽ làm tăng áp lực tác động lên cột sống cổ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Sử dụng điện thoại trong tư thế cúi đầu quá lâu có thể gây đau mỏi cổ và chóng mặt ẢNH: AI

Các cơ ở gáy sẽ bị kéo căng, dẫn đến mau mỏi và đau nhức. Cơn đau cổ liên quan đến smartphone không chỉ đơn thuần là mỏi. Khi các cơ bị kéo căng trong thời gian dài, tuần hoàn máu đến cơ sẽ giảm, dễ hình thành cảm giác căng tức, nhức âm ỉ hoặc đau kéo dài. Bên cạnh đó, các khớp nhỏ của cột sống cổ, dây chằng và mô mềm xung quanh cũng chịu áp lực.

Một số người không chỉ đau nhức cổ mà còn kèm theo cảm giác choáng váng hoặc chóng mặt. Thông thường, cổ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cảm nhận tư thế cho não, phối hợp cùng mắt và hệ tiền đình để giữ thăng bằng.

Khi cơ cổ căng, đau hoặc vận động kém linh hoạt, các tín hiệu cảm giác này có thể bị sai lệch. Não lúc đó nhận thông tin không đồng nhất giữa cổ, mắt và tai trong, từ đó sinh ra cảm giác lâng lâng, thiếu thăng bằng.

Để giảm nguy cơ đau nhức cổ, mọi người cần điều chỉnh các thói quen khi dùng smartphone. Chẳng hạn, khi dùng thiết bị, hãy nâng chúng lên gần tầm mắt hơn thay vì cúi sâu đầu xuống, từ đó giúp giảm lực kéo lên cổ.

Chia nhỏ thời gian sử dụng cũng rất quan trọng. Cứ khoảng 20-30 phút nên nghỉ ngắn, thả lỏng vai, xoay nhẹ và đứng dậy đi lại vài bước. Bù đắp cho thời gian ngồi lâu bằng vận động toàn thân như đi bộ nhanh, tập sức mạnh cơ lưng, vai sẽ giúp các cơ này hoạt động hiệu quả hơn.

Nhiều nguyên nhân gây đau cổ, chóng mặt

Ngoài ra, dù cúi đầu về phía trước khi dùng smartphone trong thời gian dài có thể gây chóng mặt nhưng không nên vội quy kết mọi cơn đau cổ hay chóng mặt là do nguyên nhân này. Nếu chóng mặt dữ dội kèm yếu hoặc tê liệt tay chân, nói khó, nhìn đôi hoặc đau cổ kèm sốt, sụt cân, mức độ đau gia tăng về đêm thì người bệnh nên đi khám sớm.

Những dấu hiệu này có thể liên quan đến các nguyên nhân thần kinh, mạch máu hoặc tiền đình. Chúng cần được bác sĩ thăm khám và điều trị đúng cách, theo Healthline (Mỹ).