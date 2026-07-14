Ngôi đình 200 năm ở TP.HCM lưu giữ tục 'thí hòm' suốt nhiều thế hệ

Đình Phong Phú hiện tọa lạc tại đường Phong Phú, phường Phú Định, TP.HCM. Thôn Phong Phú được thành lập khoảng năm 1816 – 1833. Đồng thời, đình Phong Phú cũng được xây dựng tại thôn trong thời gian này để làm nơi thờ phụng các vị thần linh theo tín ngưỡng của nhân dân trong vùng. Thời gian sau, vào năm 1836, khi tỉnh Gia Định được thành lập, Phong Phú đã là một thôn thuộc tổng Tân Phong Hạ, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định.

Lúc đầu, đình tọa lạc bên bờ kênh Đôi, đến khoảng năm 1917, đình được dời đến vị trí hiện nay. Các vị thần thánh được thờ trong đình từ ngày xưa đến nay là thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, hai bên các vị phò tá là Tả ban - Hữu ban. Ngoài ra còn thờ Chú sinh Nương Nương, Quan Thánh Đế Quân, Phúc Đức Chính Thần.

Đình Phong Phú ở phường Phú Định, TP.HCM có bề dày lịch sử và văn hóa tín ngưỡng dân gian ẢNH: PHẠM HỮU

Đình Phong Phú là di tích kiến trúc nghệ thuật, có diện tích khoảng 600 mét vuông ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực chánh điện của đình thờ thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, hai bên các vị phò tá là Tả ban - Hữu ban. Ngoài ra còn thờ Chú sinh Nương Nương, Quan Thánh Đế Quân, Phúc Đức Chính Thần ẢNH: PHẠM HỮU

Đình Phong Phú là di tích kiến trúc nghệ thuật, có diện tích khoảng 600 m2. Các thành phần kiến trúc võ ca, tiền điện, chính điện được xây dựng theo kiểu nhà năm gian, tiếp nối nhau trên một trục dọc, riêng nghĩa từ xây theo kiểu nhà ba gian, nằm bên trái chính điện. Võ ca (gian nhà trước nằm đối diện với chánh điện trong các ngôi đình truyền thống) và mỗi điện thờ đều có nóc mái riêng, lợp ngói ống, đỡ lấy lớp mái này là bộ cột, kèo, rui làm bằng gỗ.

Trước võ ca là khoảng sân nhỏ đặt bàn thờ Thiên phụ địa mẫu đối diện với bức phù điêu Thần Hổ trên vách mặt tiền. Bên trên phù điêu Thần Hổ có hàng chữ "Đình Phong Phú".

Tiền điện bày ba hương án ở gian giữa và hai gian bên; hương án giữ thờ Thần hoàng, hai bên trái phải là án thờ Tả ban, Hữu ban.

Chánh điện là nơi được bài trí trang trọng nhất trong đình. Ở ba cửa võng trước chính điện trang trí ba bao lam chạm trổ các đề tài mẫu đơn – trĩ, mai – điểu… Trên các thân cột treo các cặp liễn đối chạm chìm chữ Hán, sơn son thếp vàng. Gần cuối chính điện có năm khám thờ bày thành một hàng ngang.

Cũng theo ban trị sự đình, từ lâu nơi đây đã có truyền thống thiện nguyện giúp đời thông qua nhiều hoạt động như thí hòm và tặng gạo. Tuy nhiên, không ai nhớ được tục lệ này có từ khi nào mà chỉ biết đã truyền qua nhiều đời quản lý đình.

Ban thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh ở đình ẢNH: PHẠM HỮU

Đình Phong Phú không chỉ thu hút người dân trong vùng mà còn có nhiều khách thập phương tìm đến ẢNH: PHẠM HỮU

Điểm đặc biệt nhất ở đình là bên trong chứa hàng trăm chiếc quan tài. Những chiếc quan tài được đặt ở đây với mục đích giúp đỡ cho những gia đình khó khăn, không có điều kiện mai táng khi có người qua đời ẢNH: PHẠM HỮU

Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng mà còn là điểm tựa cho những mảnh đời khó khăn thông qua việc hỗ trợ hậu sự, tặng hòm và gạo cho người nghèo. Điểm đặc biệt của hoạt động này là khi một gia đình khó khăn có hữu sự, đình Phong Phú không chỉ tặng áo quan mà còn hỗ trợ toàn bộ chi phí tẩn liệm, đưa người mất đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Cũng theo đại diện ban trị sự, quy mô của hoạt động thí hòm ở đình từ lâu đã vượt ra khỏi phạm vi TP.HCM, lan tỏa đến nhiều nơi trên cả nước như: Vũng Tàu, Phú Yên, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp.... Mỗi năm nơi đây hỗ trợ hàng trăm chiếc hòm. Nguồn kinh phí thực hiện hoàn toàn dựa vào sự đóng góp tự nguyện của những người đến đình đóng góp.

Bên cạnh đó, hoạt động phát gạo vào dịp rằm tháng 7 âm lịch (lễ Vu Lan) cũng là một sự kiện lớn thu hút người dân từ khắp nơi, kể cả các tỉnh lân cận đến nhận gạo.

Việc thiện nguyện này thông qua nhiều hoạt động và trở thành tục lệ có truyền thống từ lâu đời, người dân còn gọi là gọi là tục "thí hòm"

ẢNH: PHẠM HỮU

Khi đến đình, người dân sẽ đến bàn thư ký, đăng ký và đóng tiền để "thí hòm". Mỗi lần đóng góp tùy vào khả năng của mỗi người ẢNH: PHẠM HỮU

Đặng Thị Thùy Vân cho biết rất thường đến đình để góp tiền cho việc "thí hòm" ở đây. Theo Vân việc làm này của đình mang nhiều ý nghĩa, giúp cho người khó khăn được an ủi phần nào ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài việc hỗ trợ quan tài cho khu vực TP.HCM, hàng chục năm qua đình Phong Phú còn hỗ trợ cho các tỉnh. Ở đình có dán hàng trăm tờ đơn xin hòm từ khắp các tỉnh thành ẢNH: PHẠM HỮU