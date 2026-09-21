Ngồi lâu, ngủ ít, bỏ bữa sáng: 3 thói quen cần lưu ý nếu cholesterol cao

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết điều chỉnh những thói quen trên có thể là một phần trong lối sống hỗ trợ kiểm soát cholesterol và sức khỏe tim mạch, theo EatingWell (Mỹ).

Ngồi quá nhiều, ngay cả khi vẫn tập thể dục

Tập thể dục thường xuyên rất quan trọng, nhưng không có nghĩa là có thể “bù” hoàn toàn cho nhiều giờ ngồi liên tục.

Một tổng quan hệ thống và phân tích dữ liệu trên hơn 70.000 người cho thấy thời gian ít vận động nhiều hơn có liên quan đến mức triglyceride cao hơn và HDL-cholesterol (“cholesterol tốt”) thấp hơn.

Nếu công việc buộc phải ngồi lâu, hãy chủ động đứng dậy hoặc đi lại vài phút sau mỗi giờ Ảnh: P.H tạo từ AI

Bà Leslie Bonci, chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, cho biết lối sống ít vận động có thể làm giảm HDL và hoạt động của lipoprotein lipase - enzyme tham gia chuyển hóa chất béo - từ đó ảnh hưởng đến chuyển hóa triglyceride.

Vì vậy, nếu công việc buộc phải ngồi lâu, hãy chủ động đứng dậy hoặc đi lại vài phút sau mỗi giờ. Có thể tranh thủ đi lấy nước, đi lại khi nghe điện thoại hoặc thực hiện một số việc nhà thay vì ngồi liên tục nhiều giờ.

Ngay cả khi đã dành thời gian tập luyện trong ngày, việc giảm thời gian ngồi liên tục vẫn có ý nghĩa đối với sức khỏe chuyển hóa.

Ngủ ít, cholesterol cũng có thể bị ảnh hưởng

Giấc ngủ không chỉ liên quan đến cảm giác tỉnh táo vào ngày hôm sau mà còn có mối liên hệ với sức khỏe chuyển hóa.

Theo bà Liz Shaw, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, ngủ kém, đặc biệt ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm, có thể liên quan đến mức LDL dạng hạt nhỏ, đậm đặc cao hơn.

Một nghiên cứu gần đây trên gần 25.000 người Nhật Bản cũng ghi nhận chất lượng giấc ngủ kém có liên quan đến nồng độ LDL dạng hạt nhỏ, đậm đặc (sdLDL-C) cao hơn, đặc biệt ở nhóm ngủ dưới 6 giờ. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát nên không thể khẳng định ngủ kém trực tiếp gây tăng cholesterol.

Do đó, người trưởng thành nên hướng tới 7 - 9 giờ ngủ mỗi đêm, duy trì giờ ngủ và giờ thức tương đối ổn định, đồng thời hạn chế những yếu tố làm gián đoạn giấc ngủ.

Giấc ngủ không chỉ liên quan đến cảm giác tỉnh táo vào ngày hôm sau mà còn có mối liên hệ với sức khỏe chuyển hóa Ảnh: P.H tạo từ AI

Thường xuyên bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng đôi khi được xem là cách đơn giản để giảm lượng thức ăn trong ngày. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy thói quen này có thể liên quan đến những thay đổi nhất định về cholesterol.

Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp 11 thử nghiệm cho thấy những người bỏ bữa sáng có mức LDL-cholesterol cao hơn trung bình khoảng 9,89 mg/dL so với nhóm ăn sáng. Tuy nhiên, các tác giả cũng nhấn mạnh số lượng thử nghiệm còn hạn chế và phần lớn bằng chứng được đánh giá ở mức thấp hoặc trung bình, vì vậy cần thêm nghiên cứu để xác định rõ mối liên hệ này.

Một phân tích gộp trước đó trên 7 thử nghiệm ngẫu nhiên cũng ghi nhận LDL tăng khoảng 9,24 mg/dL ở nhóm bỏ bữa sáng.

Bà Shaw cho rằng bữa sáng cũng là cơ hội thuận lợi để bổ sung thực phẩm giàu chất xơ. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là có ăn sáng hay không, mà còn là ăn gì.

Bữa sáng nên ưu tiên chất xơ

Thay vì bánh ngọt, ngũ cốc nhiều đường hoặc các thực phẩm giàu chất béo bão hòa, có thể lựa chọn yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, trái cây nguyên quả và các loại hạt.

Đặc biệt, yến mạch cung cấp beta-glucan, một dạng chất xơ hòa tan được nhiều nghiên cứu đánh giá về khả năng hỗ trợ giảm LDL-cholesterol.

Bên cạnh đó, nên duy trì vận động thường xuyên, hạn chế thời gian ngồi liên tục và xây dựng lịch ngủ đều đặn. Việc kiểm soát cholesterol cũng cần được cá nhân hóa dựa trên mức LDL, HDL, triglyceride, tuổi, bệnh lý đi kèm và nguy cơ tim mạch.

Nếu xét nghiệm cho thấy cholesterol cao, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng kế hoạch ăn uống và vận động phù hợp, thay vì chỉ tập trung thay đổi một thói quen đơn lẻ.