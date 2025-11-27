Ngôi nhà ở TP.HCM 'vỡ trận': Tập kết hơn 100.000 cuốn tập gửi tặng học sinh vùng lũ

Trong cuộc trò chuyện với một người bạn ở Đắk Lắk, anh Lâm Sơn Hoàng Vũ được biết trường học tại địa phương bị hư hỏng nặng, bàn ghế ngổn ngang và sách vở gần như mất sạch. Nước lũ đã rút và nhiều trường học với sự hỗ trợ của bộ đội, công an... đang nỗ lực dọn dẹp để học sinh vùng lũ trở lại trường.

Không chần chừ, anh Lâm Sơn Hoàng Vũ quyết định mở điểm tập kết nhận quyên góp đồ dùng học tập gửi về miền Trung.

Hình ảnh một lớp học sau lũ khiến vợ chồng anh Vũ thắt lòng ẢNH: NVCC

Hơn 20 tấn hàng và 100.000 cuốn tập chỉ sau 3 ngày kêu gọi

Anh viết lời kêu gọi đăng lên mạng xã hội ngày 23.11 và lập tức những dòng chia sẻ ấy đã lan tỏa mạnh mẽ. Hơn 100.000 cuốn tập, hàng ngàn cây bút, thước kẻ, gôm, gấu bông… từ khắp nơi được gửi về, qua 2 địa chỉ ở TP.HCM: chợ Cầu Xáng, xã Tân Vĩnh Lộc và 855 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông.

Số lượng hàng cứu trợ quá lớn khiến căn nhà của anh gần như “vỡ trận”. Không còn cách nào khác, anh quyết định tạm dừng công việc kinh doanh quần áo, dẹp hết hàng hóa trong cửa hàng để lấy không gian làm kho chứa tạm.

Sau khi nhận đồ, anh và gia đình sẽ phân loại và đóng vào từng thùng carton. Vở 4 ô li hay 5 ô li đều được đóng thùng riêng, bút chì và bút bi cũng được phân loại một cách tỉ mỉ. Anh Vũ chia sẻ, anh phân loại kỹ lưỡng để khi thầy cô nhận chỉ việc phát, tránh mất thời gian vì “bây giờ cái gì cũng gấp rút, tiết kiệm 1 phút là quý 1 phút”.

Mỗi ngày, điểm tập kết của anh Vũ nhận rất nhiều đồ dùng học tập từ các nơi gửi về ẢNH: HÀ THƯƠNG

Chị Đào Thy (32 tuổi, vợ anh Hoàng Vũ) là người sát cánh cùng anh trong những ngày tất bật nhưng đầy nghĩa tình này. “Tôi cảm thấy vui và ấm lòng vì san sẻ được một phần nào với các bé”, chị xúc động. Để có thời gian cùng chồng phân loại, đóng gói, chị gửi bé nhỏ ở với bà ngoại, tạm gác lại những công việc riêng tư, toàn tâm toàn ý dành cho hành trình thiện nguyện.

Nhà riêng và cửa hàng quần áo của anh gần như không còn chỗ trống để chứa lượng đồ cứu trợ khổng lồ. Sau khi phân loại và đóng gói cẩn thận, toàn bộ hàng hóa sẽ được vận chuyển xuống kho xưởng của anh ngay gần đó. Hiện tại, trong kho, khoảng 20 tấn hàng đã được sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị mang đến trao tận tay những học sinh vùng lũ miền Trung.

Anh Vũ tất bật với hàng cứu trợ từ nhiều nơi gửi về ẢNH: HÀ THƯƠNG

“Làm từ thiện ai cũng ham hết”

Anh Hoàng Vũ bảo rằng làm từ thiện ai cũng “ham” cả - tham ở chỗ chỉ mong giúp được thêm một người nữa, thêm một bàn tay nữa giữa lúc hoạn nạn. Nhưng nhiều năm rong ruổi với các chuyến cứu trợ đã cho anh một kinh nghiệm: nếu ôm hết mọi thứ, cuối cùng chẳng thứ gì trọn vẹn.

“Phải chọn đúng cái mình có thể làm tốt nhất”, anh nói. Với anh, đó là dụng cụ học tập cho học sinh. Một mục tiêu nhỏ nhưng rõ ràng, cũng là thứ thiết thực nhất lúc này để khắc phục hậu thiên tai. “Khi biết mình đang hướng đến ai, mọi người dễ chung tay, đồ đạc gửi về cũng không bị lẫn lộn”, anh chia sẻ.

Điều khiến anh Vũ xúc động nhất không phải là số lượng quà, mà là những lời nhắn gửi giản dị nhưng chan chứa tình thương từ các bạn nhỏ, được ghi trên từng con gấu bông: “Đây là con gấu tớ ôm mỗi ngày. Bây giờ tớ nghĩ bạn cần nó, tớ sẽ tặng bạn”. Giờ đây, từng thùng hàng không chỉ là những món quà vật chất, mà còn trở thành niềm an ủi cho tuổi thơ của các em nhỏ miền lũ.

Chị Đào Thy (ngồi) gác lại các công việc riêng, dành tâm sức cho hành trình thiện nguyện

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Cũng từ những khoảnh khắc ấy, anh hiểu ra một điều: khi mọi người cùng chung lòng và làm thiện nguyện bằng sự chân thành xuất phát từ tâm, thì mọi khó khăn đều trở nên nhẹ nhàng, thậm chí chẳng còn là trở ngại nữa.

Nhiều người chung tay quyên góp, vận chuyển đồ dùng học tập gửi tặng học sinh vùng lũ

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Những lời yêu thương gửi đến các bạn học sinh vùng lũ miền Trung ẢNH: HÀ THƯƠNG

Giờ đây, từng thùng hàng không chỉ là những món quà vật chất, mà còn trở thành niềm an ủi cho tuổi thơ của các em nhỏ vùng lũ.

