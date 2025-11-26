Học sinh vùng lũ trở lại trường không đồng phục, thiếu sách vở

S ÁCH GIÁO KHOA CHỈ CÒN LÀ NHỮNG XẤP GIẤY RÃ NÁT

Những ngày đầu trở lại trường học sau lũ, nhiều em học sinh (HS) chỉ có vài tờ giấy mượn tạm của bạn để chép bài, quần áo còn lem nhem bùn đất, đồ dùng học tập hầu như không còn.

Học sinh Trường tiểu học La Hai (xã Đồng Xuân, Đắk Lắk) mượn bạn giấy để chép bài khi đi học lại ẢNH: CTV

Tại Trường tiểu học La Hai, xã Đồng Xuân, Đắk Lắk (H.Đồng Xuân, Phú Yên cũ), tình trạng thiếu sách vở diễn ra ở hầu hết các khối lớp.

Cô Trần Thị Ký, giáo viên lớp 4B, kể lại buổi sáng gặp cậu học trò Trần Hưng Đạo đi học trở lại với bộ đồ còn lấm lem bùn lũ, không đồng phục, không sách vở. "Hôm 24.11, trường đã tổ chức dạy và học trở lại, nhưng đến 25.11 Đạo mới lên lớp. Mặc bộ đồ đùi ở nhà còn lấm lem bùn lũ, em khóc vì sách vở bị ướt hư hết sau trận lũ, đồng phục đến trường cũng không còn. Nghỉ học nhiều ngày nên bài vở em cũng quên dần. Thấy bạn không có vở, bạn cùng bàn bứt tạm đôi giấy khô rồi chia cho Đạo để chép bài", cô Ký ngậm ngùi nói.

Trường tiểu học La Hai có 641 HS thì 210 em đã mất toàn bộ sách vở. Nước dâng quá nhanh khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, những bộ sách giáo khoa (SGK) được cha mẹ chắt chiu mua từ đầu năm giờ chỉ còn là những xấp giấy rã nát.

Tại Trường THPT Lê Lợi, xã Đồng Xuân (H.Đồng Xuân cũ) khoảng 300 HS đi học với tình trạng không có sách vở. Trong nhiều lớp, cảnh HS chuyền tay nhau từng cuốn SGK còn sót lại không phải là chuyện hiếm. Nhiều em phải đứng chờ bạn đọc xong phần bài để kịp theo dõi nội dung, việc học bị chậm lại, tâm lý cũng ảnh hưởng sau những ngày chạy lũ.

Em Tạ Đỗ Phi Yến, HS lớp 11C8 Trường THPT Lê Lợi, kể: "Nhà em bị ngập sâu hơn 2,5 m. Nước tràn về nhanh quá, gia đình em chỉ kịp thoát thân, sách vở của em mặc dù đã được kê cao nhưng cũng bị nước lũ trôi hết. Giờ đi học em phải xem nhờ sách của bạn, xin giấy của bạn để chép bài tạm".

Học sinh Trường THPT Lê Lợi (xã Đồng Xuân, Đắk Lắk) không có đồng phục do bị lũ cuốn trôi ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Hữu Phước, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, cho biết: "Hiện nhà trường có khoảng 300 HS bị hư hỏng hoàn toàn sách vở cũng như dụng cụ học tập. Nhiều em đi học chỉ mang vài tờ vở tạm, phải xem nhờ sách của bạn. Các dụng cụ học tập như thước, bút, ba lô… cũng bị cuốn trôi hoặc hư hỏng. Nhà trường đang thống kê danh sách HS cần hỗ trợ sách vở để có hướng hỗ trợ sớm nhất".

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, thông tin: Sau lũ, nhiều cơ sở giáo dục phía đông địa bàn tỉnh đã cho HS đi học trở lại. Tuy nhiên, rất nhiều gia đình HS bị thiệt hại nặng nên sách vở, dụng cụ học tập bị mất, hư hỏng. "Để khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, Sở đang khảo sát tổng hợp tình hình thiệt hại của các cơ sở giáo dục và số HS bị hư hỏng sách vở, dụng cụ học tập để báo cáo, đề xuất tỉnh có giải pháp hỗ trợ sớm nhất", bà Xuân cho hay.

Ngày 25.11, 727/796 trường học ở Khánh Hòa đã mở cửa đón HS trở lại sau mưa lũ. Tuy nhiên, cảnh ngổn ngang vẫn hiện hữu khắp nơi. Tại Trường THCS Lương Thế Vinh (P.Tây Nha Trang), thầy Bùi Hà Nam, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết khi nước rút, sân trường toàn bùn đất. Nước lũ ngập sâu gần 3 m trong phòng học, bàn ghế ngâm nước nhiều ngày, ti vi, máy chiếu và toàn bộ đồ dùng, thiết bị dạy học hư hỏng 100%. HS thiếu cặp sách, bút vở do nhà cửa bị ngập. Hiện nhiều HS không có đồng phục, sách vở để học. Theo Sở GD-ĐT Khánh Hòa, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại cho 162 cơ sở giáo dục với tổng ước tính khoảng 84 tỉ đồng. Đến ngày 25.11, có 69 trường vẫn đang phải cho HS tiếp tục nghỉ học. Bá Duy Sách vở hư hỏng chất thành đống tại Trường tiểu học Diên Điền (xã Diên Điền, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

M IỄN LÀ CÁC CON CHỊU ĐẾN TRƯỜNG

Tương tự, tại Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, P.Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) chiều 25.11, hàng trăm HS đến lớp vẫn còn thiếu sách vở học tập, có những lớp chỉ 2 - 3 em còn sách vở.

Theo bà Lê Thị Băng Nguyền, Hiệu trưởng nhà trường, toàn trường có 845 em thì đến 764 em bị hư hỏng sách vở sau trận lũ. Nhiều HS chưa có SGK, phải dùng chung hoặc học "chay". Những ngày qua, nhà trường liên tục kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ quần áo và vở viết. Trước mắt, mỗi em được phát một vài quyển vở để duy trì việc học.

Em Hồ Thiên Long phơi mấy quyển sách vở còn sót lại ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Chúng tôi mới xin được một ít vở cho khối 5 và khối 3, còn khối 1, 2 và 4 vẫn chưa có. Nhà trường mong nhất lúc này là có thể kịp thời hỗ trợ đồng phục, để HS yên tâm đến trường. Hiện các em phải mặc đồ tự do, thậm chí có em mặc quần lửng đến lớp. Giờ các con mặc gì cũng được, có hay không có sách vở cũng được… miễn là các con chịu đến trường", cô Nguyền nói.

Tại xã Tuy Phước Đông, Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định), đợt bão lũ vừa qua đã khiến sách vở của nhiều HS bị cuốn trôi, hư hỏng.

Em Hồ Thiên Long, HS lớp 3C Trường tiểu học số 2 Phước Sơn, kể sau mưa lũ, em đem phơi được vài quyển sách còn sót lại để tiếp tục học tập. Thế nhưng những trang giấy đã ướt nhòe khó có thể dùng lại được, nhiều trang dính lại với nhau. "Em chỉ mong đừng có mưa lũ nữa để có quần áo khô đi học", Long nói.

Thầy Võ Hữu Hiếu, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin trường có 229/668 HS bị trôi hoặc hư hỏng toàn bộ sách vở, quần áo, nhiều gia đình mất sạch tài sản, không còn khả năng tự xoay xở.

Theo Sở GD-ĐT Gia Lai, đến ngày 25.11 có 31/1.396 trường cho HS nghỉ học, tương ứng 17.800/ 745.600 HS nghỉ học. Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành giáo dục, ước tính hơn 24,4 tỉ đồng. Mưa lũ cũng làm hư hỏng hơn 448.200 quyển SGK và 6.425 bộ dụng cụ học tập.