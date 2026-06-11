'Ngôi nhà thiếu đàn bà' trở lại Sân khấu 5B

Câu chuyện bắt đầu bằng một bi kịch bất ngờ ngay trong kỷ niệm ngày cưới của ông Hải (Vũ Trần). Bà Uyên (NSND Mỹ Uyên) và con gái Hạnh (Ngọc Diệp) ra đi vĩnh viễn vì tai nạn sau một cuộc cãi vã của hai vợ chồng. Ngôi nhà trở nên trống trải không chỉ vì thiếu vắng bóng dáng đàn bà, mà tận cùng nó thiếu đi sự sẻ chia và khả năng đối thoại. Người chết quẩn quanh, nặng trĩu tâm tư mong mỏi một lần được cất lời. Người ở lại thì trôi trong vô định, sống như bọt nước mong manh yếu đuối, và nỗi hối hận cứ dày vò không nguôi.

Từ trái sang: Vũ Trần vai ông Hải, NSND Mỹ Uyên vai bà Uyên và Ngọc Diệp vai Hạnh ẢNH: H.K

Tác phẩm đặt ra một vấn đề thường mắc phải của kiếp nhân sinh: Chúng ta thường phung phí thời gian khi thời gian còn dồi dào, mắc kẹt trong những tị hiềm để rồi khi mất đi lại cào xé van xin phút giây ngắn ngủi, dẫu là để cãi vã cũng không còn cơ hội. Cuộc đời vốn vô thường, cớ sao khi đang sống người ta lại không thể bao dung trân trọng nhau?

Đạo diễn Hứa Mạnh Dũng đã mạnh dạn thêm thắt nhiều chi tiết mới nhằm mở rộng câu chuyện. Các tuyến xung quanh được bồi đắp thêm lý lịch và chiều sâu rõ ràng. Cô bạn thân Diễm (Tạ Lâm) là một nhà văn khiến những ẩn ức tình cảm thêm phần đa chiều, hay nàng vedette trẻ Loan (Thu Cúc) cũng được khai thác giúp đẩy mạnh kịch tính. Thần Thời Gian (Trần Tuấn Kiệt) là nhân vật mới hoàn toàn, trở thành nhịp cầu thu hẹp ranh giới âm dương, và là tác nhân gây hài, làm nhẹ đi vở diễn để dễ tiếp cận với khán giả ngày nay.

Ngôi nhà thiếu đàn bà ra mắt lần đầu vào năm 2004 tại Sân khấu kịch 5B, rồi được tái dựng ở Hoàng Thái Thanh. Trở lại mái nhà xưa sau 20 năm dưới bàn tay một đạo diễn trẻ, đây không chỉ là sự trao quyền của NSND Mỹ Uyên cho thế hệ kế thừa, mà còn nằm trong chuỗi dự án tái dựng các tác phẩm tiêu biểu của Sân khấu 5B.



