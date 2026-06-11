Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Ngôi nhà thiếu đàn bà' trở lại Sân khấu 5B

Tạ Anh Vũ
Tạ Anh Vũ
11/06/2026 06:30 GMT+7

Kịch bản kinh điển Ngôi nhà thiếu đàn bà của cố nhà văn Ngọc Linh vừa quay trở lại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B TP.HCM sau hơn 20 năm. Bản dựng 2026 của đạo diễn Hứa Mạnh Dũng vẫn vẹn nguyên sức nặng tâm lý, đồng thời mang hơi thở tươi mới của thời đại ngày nay.

Câu chuyện bắt đầu bằng một bi kịch bất ngờ ngay trong kỷ niệm ngày cưới của ông Hải (Vũ Trần). Bà Uyên (NSND Mỹ Uyên) và con gái Hạnh (Ngọc Diệp) ra đi vĩnh viễn vì tai nạn sau một cuộc cãi vã của hai vợ chồng. Ngôi nhà trở nên trống trải không chỉ vì thiếu vắng bóng dáng đàn bà, mà tận cùng nó thiếu đi sự sẻ chia và khả năng đối thoại. Người chết quẩn quanh, nặng trĩu tâm tư mong mỏi một lần được cất lời. Người ở lại thì trôi trong vô định, sống như bọt nước mong manh yếu đuối, và nỗi hối hận cứ dày vò không nguôi.

'Ngôi nhà thiếu đàn bà' trở lại Sân khấu 5B- Ảnh 1.

Từ trái sang: Vũ Trần vai ông Hải, NSND Mỹ Uyên vai bà Uyên và Ngọc Diệp vai Hạnh

ẢNH: H.K

Tác phẩm đặt ra một vấn đề thường mắc phải của kiếp nhân sinh: Chúng ta thường phung phí thời gian khi thời gian còn dồi dào, mắc kẹt trong những tị hiềm để rồi khi mất đi lại cào xé van xin phút giây ngắn ngủi, dẫu là để cãi vã cũng không còn cơ hội. Cuộc đời vốn vô thường, cớ sao khi đang sống người ta lại không thể bao dung trân trọng nhau?

Đạo diễn Hứa Mạnh Dũng đã mạnh dạn thêm thắt nhiều chi tiết mới nhằm mở rộng câu chuyện. Các tuyến xung quanh được bồi đắp thêm lý lịch và chiều sâu rõ ràng. Cô bạn thân Diễm (Tạ Lâm) là một nhà văn khiến những ẩn ức tình cảm thêm phần đa chiều, hay nàng vedette trẻ Loan (Thu Cúc) cũng được khai thác giúp đẩy mạnh kịch tính. Thần Thời Gian (Trần Tuấn Kiệt) là nhân vật mới hoàn toàn, trở thành nhịp cầu thu hẹp ranh giới âm dương, và là tác nhân gây hài, làm nhẹ đi vở diễn để dễ tiếp cận với khán giả ngày nay.

Ngôi nhà thiếu đàn bà ra mắt lần đầu vào năm 2004 tại Sân khấu kịch 5B, rồi được tái dựng ở Hoàng Thái Thanh. Trở lại mái nhà xưa sau 20 năm dưới bàn tay một đạo diễn trẻ, đây không chỉ là sự trao quyền của NSND Mỹ Uyên cho thế hệ kế thừa, mà còn nằm trong chuỗi dự án tái dựng các tác phẩm tiêu biểu của Sân khấu 5B. 


Tin liên quan

Sân khấu 5B lần đầu làm kịch thiếu nhi

Sân khấu 5B lần đầu làm kịch thiếu nhi

Sân khấu kịch 5B vừa ra mắt vở kịch thiếu nhi Vương quốc của những người xấu xí (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn Huy Hoàng), sẽ công diễn vào 9 giờ sáng thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 8.11.

Sân khấu 5B sáng đèn lại, 'bà bầu' Mỹ Uyên ‘tá hỏa’ với hóa đơn điện

'Cây bút thần' - kịch tết cho thiếu nhi của sân khấu 5B

Khám phá thêm chủ đề

Sân khấu 5B Vũ Trần Ngọc diệp Hứa Mạnh Dũng Mỹ Uyên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận