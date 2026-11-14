Ngôi sao nào kiếm tiền khủng nhất từ phim truyền hình Hollywood hiện nay?

Ngày 13.11, tạp chí Variety công bố khảo sát về mức thù lao của các ngôi sao truyền hình Hollywood. Theo đó, bốn diễn viên có thu nhập cao nhất hiện nay đều nhận khoảng 2 triệu USD mỗi tập. Với một mùa phim gồm 10 tập, mỗi người có thể bỏ túi tới 20 triệu USD. Tuy nhiên, Variety lưu ý đây là những con số ước tính, không nhất thiết phản ánh chính xác giá trị hợp đồng thực tế.

4 ngôi sao cùng dẫn đầu bảng cát sê truyền hình Hollywood

Đứng đầu danh sách là Sylvester Stallone, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon và Chris Pratt. Đáng chú ý nhất là Sylvester Stallone, tài tử 80 tuổi nổi tiếng với loạt phim Rocky và Rambo. Những năm gần đây, ông chuyển hướng sang truyền hình với vai ông trùm tội phạm trong Tulsa King, tác phẩm do Taylor Sheridan, người đứng sau thành công của Yellowstone, tham gia sản xuất. Không chỉ đảm nhận vai chính, Sylvester Stallone còn là nhân tố quan trọng tạo nên sức hút của bộ phim. Theo Variety, ông nhận khoảng 2 triệu USD mỗi tập. Tulsa King hiện đã được gia hạn đến mùa thứ 5.

Ở tuổi 80, Sylvester Stallone vẫn là một trong những ngôi sao được trả thù lao cao nhất truyền hình Mỹ, khoảng 51 tỉ đồng cho mỗi tập phim Tulsa King Ảnh: Reuters

Ở tuổi 57, Jennifer Aniston tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất Hollywood. Từng nhận 1 triệu USD mỗi tập trong những mùa cuối của Friends, nữ diễn viên hiện kiếm được gấp đôi con số đó nhờ loạt phim The Morning Show của Apple TV. Đồng nghiệp của cô trong phim, minh tinh từng đoạt Oscar - Reese Witherspoon, cũng nhận mức cát sê tương đương. Điều này đồng nghĩa Apple phải chi khoảng 4 triệu USD cho riêng hai nữ diễn viên chính trong mỗi tập.

Người cuối cùng trong nhóm dẫn đầu là Chris Pratt (47 tuổi). Sau thành công của Guardians of the Galaxy và Jurassic World, nam diễn viên tiếp tục chứng minh sức hút với loạt phim hành động The Terminal List trên Amazon, nhận khoảng 2 triệu USD mỗi tập.

Ngay sau nhóm dẫn đầu là Kenneth Branagh, tài tử kiêm đạo diễn người Anh được cho là sẽ nhận khoảng 1,4 triệu USD mỗi tập trong dự án Laird của Paramount+. Bộ phim hiện chưa ra mắt. Hai diễn viên Harrison Ford và Jason Segel cùng nhận khoảng 1,3 triệu USD mỗi tập khi tham gia loạt phim hài Shrinking của Apple TV. Ở tuổi 83, Harrison Ford, ngôi sao gắn liền với Star Wars và Indiana Jones, cho thấy sức hút thương mại vẫn rất lớn dù đã hoạt động nghệ thuật hàng chục năm. Trong khi đó, Kelly Reilly và Cole Hauser nhận khoảng 1,2 triệu USD mỗi tập với Dutton Ranch, phần phim mở rộng của Yellowstone. Elisabeth Moss từng được trả 1,1 triệu USD mỗi tập trong Shining Girls.

Ở nhóm cát sê 1 triệu USD mỗi tập, hàng loạt tên tuổi đình đám góp mặt. Nicolas Cage nhận mức thù lao này khi đảm nhận vai chính trong Spider-Noir, còn Robert De Niro được trả tương tự khi tham gia loạt phim chính trị giật gân Zero Day của Netflix. Zendaya (30 tuổi) cũng gia nhập nhóm diễn viên triệu USD nhờ mùa thứ ba của Euphoria, trở thành một trong những gương mặt trẻ nhất danh sách.

Selena Gomez cùng hai bạn diễn Steve Martin và Martin Short đều nhận khoảng 1 triệu USD mỗi tập trong Only Murders in the Building, loạt phim chuẩn bị bước sang mùa thứ 6. Những cái tên khác đạt mức thu nhập tương tự gồm Alan Ritchson (Reacher), Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent) và Jennifer Garner (The Five-Star Weekend). Andrew Garfield và Jude Law dự kiến cũng gia nhập nhóm này khi tham gia dự án Wild Things của Apple TV.

Cát sê tăng vọt nhưng cơ hội việc làm thu hẹp

Theo Variety, Hollywood hiện có hơn 20 ngôi sao nhận thù lao từ 1 triệu USD trở lên cho mỗi tập phim truyền hình. Sự cạnh tranh giữa các nền tảng như Apple TV, Amazon, HBO và Paramount+ khiến những diễn viên có khả năng thu hút khán giả trở nên đặc biệt đắt giá.

Mức thù lao khổng lồ chủ yếu tập trung vào nhóm ngôi sao hàng đầu, trong khi cơ hội việc làm của nhiều diễn viên khác đang giảm mạnh Ảnh: Chụp màn hình phim Only Murders in the Building

Bên cạnh khoản thu nhập hấp dẫn, các dự án truyền hình trực tuyến còn có lợi thế về thời gian sản xuất. Nếu phim truyền hình truyền thống của Mỹ thường kéo dài khoảng 22 tập mỗi mùa, các loạt phim trực tuyến hiện nay chủ yếu chỉ gồm 6 đến 10 tập.

Tuy nhiên, mức thù lao khổng lồ chỉ tập trung vào số ít ngôi sao hàng đầu. Trong bối cảnh sản lượng phim truyền hình nguyên bản tại Hollywood sụt giảm, nhiều diễn viên bình thường đang đối mặt với tình trạng thiếu việc làm và thu nhập bị ảnh hưởng. Một người đại diện tài năng chia sẻ với Variety rằng trước đây, việc một diễn viên nhận 2 triệu USD chỉ để đóng một tập phim là điều khó tưởng tượng. Thế nhưng hiện nay, những ngôi sao đủ sức gánh vác thành công của cả loạt phim lại có giá trị thương mại lớn hơn bao giờ hết.