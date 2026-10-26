'Nữ hoàng truyền hình Mỹ' vướng tin hẹn hò ngôi sao kém 15 tuổi

Sofía Vergara và Dan Reynolds vướng nghi vấn hẹn hò sau khi lộ ảnh thân thiết ẢNH: AFP

Trong loạt ảnh vừa được TMZ đăng tải, Sofía Vergara và Dan Reynolds cùng dùng bữa tối trong một nhà hàng ấm cúng ở Beverly Hills, California (Mỹ) vào cuối tuần qua. Cặp đôi cười nói, trò chuyện vui vẻ và trao nhau những ánh nhìn dịu dàng. Trong một bức ảnh, nữ diễn viên 54 tuổi rạng rỡ khi nắm tay giọng ca nhóm Imagine Dragons. Trang tin tiết lộ họ cùng dùng bữa tối với hai người bạn khác và cặp đôi được cho là đã âm thầm rời đi bằng cửa sau của nhà hàng vào khoảng 0 giờ 30 phút.

Loạt ảnh bị ghi lại khiến dân tình bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa Sofía Vergara và Dan Reynolds, đặt nghi vấn cả hai đang tìm hiểu, hẹn hò. Tuy nhiên, nhân vật chính chưa lên tiếng về sự việc.

Chuyến đi chơi của cặp sao kể trên diễn ra không lâu sau khi Dan Reynolds chia tay nữ diễn viên Minka Kelly. Hồi đầu tháng 10, People tiết lộ cặp đôi đã "đường ai nấy đi" sau 4 năm gắn bó.

Sofía Vergara và chồng cũ vẫn căng thẳng sau nhiều năm ly hôn ẢNH: AFP

Về phần Sofía Vergara, thời gian qua cô đang vướng vào ồn ào với chồng cũ - tài tử Joe Manganiello. Chuyện bắt đầu khi ngôi sao loạt phim Modern Family bị Manganiello tố lạnh nhạt, giữ khoảng cách với anh khi nam diễn viên bị bệnh tự miễn dịch nặng đồng thời chịu sự chế giễu từ cô. Những chi tiết này được tài tử nhắc trong cuốn hồi ký Bloodlines mới được giới thiệu cách đây không lâu. Trước những thông tin tiêu cực từ chồng cũ, "nữ hoàng truyền hình Mỹ" đáp trả bằng cách đăng lại bài viết về "những người đàn ông ái kỷ". Cặp sao này ly hôn từ năm 2023, sau đó đưa ra những phát ngôn khác nhau về lý do đổ vỡ. Họ cũng có những mối quan hệ mới sau khi chia tay.

Sofia Vergara sinh năm 1972 tại Colombia, về sau chuyển đến Mỹ vào thập niên 1990 và trở thành ngôi sao nổi tiếng tại đây. Cô được biết đến với các bộ phim: Chasing Papi, Meet the Browns, Machete Kills, Chef, Hot Pursuit… Đặc biệt, tên tuổi của nữ diễn viên nổi đình đám nhờ đóng chính loạt phim truyền hình ăn khách Modern Family (từ 2009 đến 2020). Sofia Vergara còn được mệnh danh là "nữ hoàng truyền hình Mỹ" nhờ thu nhập cao nhất trong lĩnh vực truyền hình tại xứ cờ hoa trong nhiều năm đồng thời liên tục vào danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Hollywood.

Dan Reynolds biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả ở TP.HCM hồi tháng 12.2024 ẢNH: NHẬT THỊNH

Dan Reynolds sinh năm 1987 tại Mỹ, anh nổi tiếng toàn cầu với tư cách là giọng ca chính của nhóm nhạc Imagine Dragons. Đến nay, anh cùng Imagine Dragons đã phát hành 6 album phòng thu, sở hữu nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả toàn cầu, thu hút lượng view "khủng" trên YouTube: Believer (hơn 3 tỉ lượt xem), Thunder (hơn 2,4 tỉ lượt xem), Radioactive (hơn 1,5 tỉ lượt xem), Demons (hơn 1,2 tỉ lượt xem)… Ngoài ra, Imagine Dragons còn thắng 1 giải Grammy, 3 giải American Music Awards, 10 giải Billboard Music Awards cùng nhiều thành tích đáng tự hào khác. Tháng 12.2024, Dan Reynolds cùng Imagine Dragons từng đến Hà Nội và TP.HCM biểu diễn.