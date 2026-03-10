Ngôi trường không điện thoại di động ở TP.HCM, kể cả giờ ra chơi

Đó là Trường THPT Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, TP.HCM. Trước ngày 1.7.2025, ngôi trường "không điện thoại di động" này nằm trên địa bàn TP. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 7.3 vừa qua, nhóm thực hiện chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên lần đầu đến với Trường THPT Phú Mỹ. Hơn 2.500 học sinh ở cả 3 khối lớp 10, 11, 12 đều chú ý theo dõi từ đầu đến cuối chương trình và đặt nhiều câu hỏi chất lượng cho đội ngũ ban tư vấn. Đặc biệt, chúng tôi không thấy bóng dáng học sinh mở điện thoại di động trên sân trường cũng như làm việc riêng trên màn hình cảm hứng.

Một góc đầy cây và hoa của Trường THPT Phú Mỹ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cơ sở vật chất khang trang của ngôi trường đạt chuẩn quốc gia ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các bạn học sinh lớp 10, 11 trong CLB Dance của trường ẢNH: THÚY HẰNG

CLB Dance của Trường THPT Phú Mỹ biểu diễn trong chương trình Tư vấn mùa thi 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên của phóng viên với các học sinh ở các khối lớp cho chúng tôi nhiều thông tin đáng chú ý.

Dương Vũ Thùy Linh, lớp 12A1 cho biết trường có nội quy học sinh không được dùng điện thoại di động kể cả trong tiết học cũng như các hoạt động ngoại khóa trong trường, hay giờ ra chơi, trừ khi được sự cho phép của giáo viên. Quy định được triển khai từ đầu năm mới 2026.

Học sinh có thể mang điện thoại di động vào trường nhưng cần tắt máy, trừ khi một số nội dung học tập nào đó giáo viên cho phép học sinh mở điện thoại di động để phục vụ học tập. Cuối ngày, khi đã kết thúc giờ học, các bạn có thể mở máy, để đặt xe ra về, hoặc liên lạc với người thân để đến đón.

Những học sinh dễ thương của Trường THPT Phú Mỹ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Học sinh tập trung trong suốt chương trình diễn ra, gửi những câu hỏi chất lượng cho đội ngũ thầy cô ở sân khấu cũng như ở các gian hàng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trường học không điện thoại di động, kết nối đời thật, xóa nhòa sự hấp dẫn của màn hình

Dương Vũ Thùy Linh cảm nhận được sự kết nối với bạn bè gia tăng hơn với nhau từ khi trường học không điện thoại di động kể cả giờ ra chơi. Mọi người có thể xuống căn tin cùng ăn sáng, nói chuyện, ôn bài, chơi các trò chơi vận động.

Trần Hữu Biên, lớp 12A1, cho biết quy định không dùng điện thoại di động trong tiết học và giờ ra chơi, các hoạt động dưới cờ... của trường mang lại sự tập trung cao hơn cho học sinh. Bên cạnh đó, học sinh sẽ thoát khỏi thế giới ảo từ màn hình để có những cuộc nói chuyện thực tế với bạn bè, thầy cô xung quanh mình hơn. Mọi người cùng tham gia nhiều cuộc thi thể thao, như nhảy dây đồng đội, tăng cường vận động, kết nối bạn bè.

Thùy Linh (bìa phải) và Hữu Biên (bìa trái) cùng các bạn trong lớp ẢNH: THÚY HẰNG

Lưu Khánh An, học sinh lớp 11A6, cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt khi trước đây - lúc trường học chưa giới hạn học sinh dùng điện thoại di động vào giờ ra chơi và bây giờ. Trước đây, ai cũng cầm chiếc điện thoại thông minh, hoặc lên mạng xã hội hoặc chơi game. Bây giờ, các bạn cùng chơi đá bóng, nhảy dây đồng đội hoặc tự sáng tạo ra những trò chơi nhiều tiếng cười. Sự gắn kết tích cực rõ ràng được lan tỏa.

Trường THPT Phú Mỹ là trường đạt chuẩn quốc gia. Những bạn trẻ ngẫu nhiên được phỏng vấn cũng là những nhân tố sở hữu thành tích tốt trong học tập và hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể thao.

Như Dương Vũ Thùy Linh có thế mạnh ở các môn tổ hợp B00 (điểm trung bình môn toán, hóa học, sinh học của Linh luôn ở mức 9,4 - 9,5 mỗi môn). Mới đây Linh thi học sinh giỏi cấp thành phố môn sinh học, ngoài ra bạn còn có năng khiếu thể thao, đặc biệt là điền kinh.

Các bạn nam lớp 11A6, chung đam mê thể thao ẢNH: THÚY HẰNG

Giờ ra chơi không điện thoại di động, nhiều tiếng cười của nhóm học sinh lớp 11A6 ẢNH: THÚY HẰNG

Lần đầu tiên Tư vấn mùa thi 2026 đến với Trường THPT Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, đào tạo nhiều học sinh có thành tích cao trong học tập, rèn luyện ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trần Hữu Biên muốn thi ngành kinh tế, bằng khối A01 (toán, lý, tiếng Anh). Dù không đi học thêm nhưng điểm tiếng Anh của Biên luôn là 9,4; 9,5. Biên còn có năng khiếu nghệ thuật, thường tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, ngoại khóa.

Còn Lưu Khánh An muốn thi ngành kỹ thuật ô tô bằng tổ hợp A01 vào Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM (tiền thân là Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM). Nam sinh ước mơ mở được một garage của riêng mình...