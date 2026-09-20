Ngóng trường mới nơi biên giới Gia Lai

Dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỉ đồng, với quy mô 212 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 7.108 học sinh, trong đó 3.670 em nội trú và 3.438 em bán trú.

Theo báo cáo ngày 16.9 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, khối lượng xây lắp toàn dự án đạt khoảng 86,3%, tương ứng hơn 1.117 tỉ đồng. Lũy kế giải ngân đạt 1.016 tỉ đồng, bằng khoảng 67% tổng kế hoạch vốn.

Cất nóc gần hết, vẫn chưa thể về đích

Nhìn vào phần thô, 7 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp đã tiến rất gần đích khi 92/94 hạng mục chính được cất nóc, đạt khoảng 98%. Hai hạng mục chưa cất nóc đều thuộc trường tại xã Ia O.

Tuy nhiên, cất nóc chưa đồng nghĩa với việc học sinh có thể vào học, ăn ở. Phần việc quyết định khả năng vận hành của các trường vẫn là hoàn thiện phòng học, khu nội trú, điện nước, phòng cháy chữa cháy (PCCC), thiết bị và hạ tầng kỹ thuật. Ở những hạng mục này, tiến độ giữa các công trường còn chênh lệch khá lớn.

Nhiều công trình trường học biên giới vẫn chưa thể bàn giao, đưa vào sử dụng ẢNH: TRẦN HIẾU

Ia Púch đang dẫn đầu với tiến độ 94,5%. Các khối phòng học lý thuyết, bộ môn và nhà hiệu bộ đã được bàn giao để phục vụ dạy học. Đây cũng là công trường duy nhất hiện không còn cần lực lượng bộ đội hỗ trợ thi công. Ia Nan đạt 91%, chậm khoảng 7 ngày; Ia Mơ đạt 87,5%, chậm khoảng 10 ngày. Cả 3 điểm trường này đã bàn giao các khối phục vụ dạy học.

Áp lực lớn hơn nằm ở 4 công trường còn lại. Ia O đạt 84,5%, Ia Chia 83%, Ia Pnôn và Ia Dom cùng đạt 82%, chậm từ 14 - 18 ngày so với kế hoạch.

Một số hạng mục còn khối lượng khá lớn. Tại Ia Pnôn, nhà đa năng mới đạt 47,2%, nhà văn hóa 45,2%, bể bơi 35,2%. Tại Ia Dom, khối nhà ở học sinh đạt khoảng 53 - 75%. Việc lắp đặt thiết bị tại Ia Pnôn, Ia Dom và Ia O mới đạt khoảng 42%, Ia Chia đạt 46%.

Trường nội trú liên cấp biên giới ở xã Ia O cũng như nhiều xã khác vẫn còn bộn bề ẢNH: TRẦN HIẾU

Trên 7 công trường hiện có 1.803 người tham gia thi công, gồm 1.426 lao động của các nhà thầu và 377 quân nhân. So với tuần trước, lực lượng bộ đội giảm 277 người do Quân khu 5 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng phòng chống thiên tai.

Theo Ban Quản lý dự án, khối lượng hoàn thiện còn lớn trong khi thời gian không còn nhiều. Mùa mưa cũng ảnh hưởng đến việc thi công sân, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cáp ngầm. Một số nhà thầu chưa huy động đủ lao động có tay nghề ở các phần việc sơn, ốp lát, điện, nước và PCCC.

Các mốc đã được đặt ra. Trước 25.9, các khối lớp học, hiệu bộ, bộ môn ở Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Chia, Ia O phải xong cùng nhà ở, khối chức năng và hạ tầng kỹ thuật ở Ia Púch, Ia Nan. Trước 25.10, phần còn lại gồm nhà ở học sinh, nhà công vụ giáo viên, khối chức năng và hạ tầng ở 5 điểm trường.

Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tăng ca, tăng mũi thi công, nghiệm thu và bàn giao theo hình thức cuốn chiếu. Nhà thầu chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan sẽ bị xử lý theo hợp đồng. Những khu vực còn thi công phải được rào chắn, cắm biển cảnh báo và tách biệt với khu vực học tập, sinh hoạt của học sinh.

Học sinh vẫn chờ ngày vào trường mới

Tại xã biên giới Ia O, trong khi công trường vẫn còn ngổn ngang, địa phương phải duy trì phương án dạy học chuyển tiếp tại các điểm trường cũ.

Sau sắp xếp mạng lưới trường học, xã Ia O thành lập Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Ia O. Trường đã tuyển đủ 1.320 học sinh, gồm 760 em nội trú và 560 em bán trú, bố trí thành 38 lớp.

Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, cho biết địa phương đã chuẩn bị 2 phương án. Khi trường mới bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, toàn bộ 1.320 học sinh sẽ chuyển về học tập, ăn ở tại đây.

Nhiều hạng mục của các trường nội trú liên cấp ở Gia Lai chưa hoàn thành ẢNH: TRẦN HIẾU

Trong thời gian chờ đợi, 16 lớp THCS với 570 học sinh học buổi sáng tại điểm trường Chu Văn An cũ. Khối tiểu học có 22 lớp với 750 học sinh, trong đó 13 lớp học buổi chiều tại đây, số còn lại tiếp tục học tại các điểm Bùi Thị Xuân và Nguyễn Bá Ngọc cũ.

"Nguyên tắc là khi chưa đủ điều kiện về khu nội trú, bếp ăn, nước sinh hoạt, vệ sinh, y tế và PCCC thì chưa tổ chức cho học sinh ăn ở tập trung", ông Thắm cho biết.

Học sinh và người dân vùng biên đang ngóng trông từng ngày các trường học hoàn thành, đưa vào sử dụng ẢNH: TRẦN HIẾU

Đến ngày 16.9, công trường Ia O đạt 84,5% khối lượng, 14/16 hạng mục đã cất nóc. Nhân lực được tăng từ 468 lên 496 người nhưng công trình vẫn chậm khoảng 16 ngày so với kế hoạch.

Theo Ban Quản lý dự án, Ia O và Ia Chia dự kiến hoàn thành các hạng mục thiết yếu trước ngày 25.9, hướng tới tổ chức dạy học tại điểm trường mới từ ngày 30.9.

Theo báo cáo thi công, công trường Ia O đến ngày 16.9, khối lượng lên 84,5%, cất nóc 14/16 hạng mục, nhân công tăng từ 468 lên 496 người, nhưng độ chậm nhích lên khoảng 16 ngày. Theo Ban Quản lý dự án, Ia O và Ia Chia dự kiến hoàn thành các hạng mục thiết yếu trước 25.9 để tổ chức dạy học tại điểm trường mới từ 30.9.

Sau những bức tường vừa xây, những dãy phòng đang hoàn thiện là sự chờ đợi của hàng ngàn học sinh vùng biên. Với các em, đích đến của những công trường hơn 1.500 tỉ đồng không chỉ là ngày hoàn thành một dự án mà là ngày được bước vào những lớp học mới, có nơi ăn, ở và học tập đầy đủ hơn ngay trên vùng biên giới.