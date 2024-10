Ngóng từng ngày được đi metro Bến Thành - Suối Tiên

Theo website Thành ủy TP.HCM, ngày 2.10, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết tuyến metro đã chính thức tiến hành công tác vận hành thử từ ngày 1.10.2024 sau một thời gian đào tạo lý thuyết và thực hành cho nhân viên. Nhân viên vận hành của tất cả các vị trí đều được huy động bao gồm nhân viên lái tàu, điều độ ở trung tâm điều khiển, nhân viên ở các nhà ga… Tổng cộng có 71 nhân viên tham gia vận hành thử trong mỗi ca làm việc. Dự kiến, từ ngày 18 - 30.11.2024 tư vấn đánh giá an toàn hệ thống hoàn thành các báo cáo đánh giá an toàn để trình nộp cho Cục Đường sắt thực hiện công tác thẩm định an toàn theo quy định của luật Đường sắt. Dự kiến trong tháng 12.2024 chính thức vận hành.