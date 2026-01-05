Ngủ dậy thấy tim đập nhanh: Phản ứng bình thường hay dấu hiệu bệnh tim?

Tim đập nhanh khi vừa thức dậy có thể rơi vào một trong hai khả năng. Khả năng thứ nhất là do cảm giác hồi hộp. Người mắc cảm thấy tim mình đập rõ, đập mạnh, đập không đều hoặc rung trong ngực nhưng thực tế nhịp tim đo được có thể vẫn ở mức bình thường, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tim đập nhanh sau khi thức dậy trên giường có thể là dấu hiệu của rối loạn nhịp tim ẢNH: AI

Hiện tượng này khá phổ biến. Do đó, không phải lúc nào ngủ dậy thấy tim đập nhanh cũng liên quan đến vấn đề tim mạch.

Khả năng thứ hai là tim đập nhanh thật sự. Hay nói cách khác, nhịp tim đang tăng cao bất thường và đây có thể là dấu hiệu bất ổn.

Với khả năng thứ nhất, có một số nguyên nhân khiến mọi người cảm thấy hồi hộp khi vừa thức dậy buổi sáng. Khi chuyển từ trạng thái ngủ sang thức, cơ thể cần kích hoạt lại các chức năng để cơ thể cảm thấy tỉnh táo, trong đó có hệ thần kinh giao cảm. Quá trình này có thể làm nhịp tim và huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn.

Nếu một người đang căng thẳng, thiếu ngủ, uống nhiều caffeine hoặc vừa trải qua ác mộng, phản ứng này có thể rõ rệt hơn và được cảm nhận thành tim đập nhanh. Tuy nhiên, những cơn như vậy thường ngắn, tự hết trong vài phút và không kèm triệu chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, hạ đường huyết ban đêm, đặc biệt ở người mắc tiểu đường, cũng có thể gây tim đập nhanh, bồn chồn và đổ mồ hôi khi tỉnh giấc. Một nguyên nhân khác thường bị bỏ sót là cường giáp, khi nồng độ hoóc môn tuyến giáp cao sẽ làm xuất hiện một số triệu chứng như hồi hộp, run tay, khó ngủ và tim đập nhanh cả ngày lẫn đêm.

Trong khi đó, một số trường hợp tim đập nhanh khi vừa thức dậy buổi sáng rơi vào khả năng thứ hai, tức là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh. Đó là biểu hiện của rối loạn nhịp tim, đặc biệt khi cơn xảy ra đột ngột, tim đập rất nhanh.

Một số rối loạn nhịp như nhịp nhanh trên thất, rung nhĩ hoặc ngoại tâm thu có thể xuất hiện về đêm hoặc sáng sớm. Những người có bệnh tim nền hoặc yếu tố nguy cơ tim mạch như huyết áp cao, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hay hút thuốc lâu năm cần đặc biệt chú ý nếu triệu chứng này xuất hiện thường xuyên hoặc nặng dần.

Người mắc cần phải đến bệnh viện ngay lập tức nếu tim đập nhanh kèm theo các triệu chứng như đau ngực kéo dài, khó thở rõ rệt, choáng váng, ngất xỉu hoặc suýt ngất xỉu. Đây có thể là biểu hiện của thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp nguy hiểm hoặc các tình trạng cấp cứu khác, theo Medical News Today.