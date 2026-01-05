Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngủ dậy thấy tim đập nhanh: Phản ứng bình thường hay dấu hiệu bệnh tim?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
05/01/2026 06:24 GMT+7

Trong nhiều trường hợp, tim đập nhanh khi thức dậy không liên quan đến bệnh tim nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng có những tình huống mà triệu chứng này là dấu hiệu của rối loạn nhịp tim hoặc các bệnh chuyển hóa tiềm ẩn.

Tim đập nhanh khi vừa thức dậy có thể rơi vào một trong hai khả năng. Khả năng thứ nhất là do cảm giác hồi hộp. Người mắc cảm thấy tim mình đập rõ, đập mạnh, đập không đều hoặc rung trong ngực nhưng thực tế nhịp tim đo được có thể vẫn ở mức bình thường, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ngủ dậy thấy tim đập nhanh: phản ứng bình thường hay dấu hiệu bệnh tim ? - Ảnh 1.

Tim đập nhanh sau khi thức dậy trên giường có thể là dấu hiệu của rối loạn nhịp tim

ẢNH: AI

Hiện tượng này khá phổ biến. Do đó, không phải lúc nào ngủ dậy thấy tim đập nhanh cũng liên quan đến vấn đề tim mạch.

Khả năng thứ hai là tim đập nhanh thật sự. Hay nói cách khác, nhịp tim đang tăng cao bất thường và đây có thể là dấu hiệu bất ổn.

Với khả năng thứ nhất, có một số nguyên nhân khiến mọi người cảm thấy hồi hộp khi vừa thức dậy buổi sáng. Khi chuyển từ trạng thái ngủ sang thức, cơ thể cần kích hoạt lại các chức năng để cơ thể cảm thấy tỉnh táo, trong đó có hệ thần kinh giao cảm. Quá trình này có thể làm nhịp tim và huyết áp tăng nhẹ trong thời gian ngắn.

Nếu một người đang căng thẳng, thiếu ngủ, uống nhiều caffeine hoặc vừa trải qua ác mộng, phản ứng này có thể rõ rệt hơn và được cảm nhận thành tim đập nhanh. Tuy nhiên, những cơn như vậy thường ngắn, tự hết trong vài phút và không kèm triệu chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, hạ đường huyết ban đêm, đặc biệt ở người mắc tiểu đường, cũng có thể gây tim đập nhanh, bồn chồn và đổ mồ hôi khi tỉnh giấc. Một nguyên nhân khác thường bị bỏ sót là cường giáp, khi nồng độ hoóc môn tuyến giáp cao sẽ làm xuất hiện một số triệu chứng như hồi hộp, run tay, khó ngủ và tim đập nhanh cả ngày lẫn đêm.

Trong khi đó, một số trường hợp tim đập nhanh khi vừa thức dậy buổi sáng rơi vào khả năng thứ hai, tức là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh. Đó là biểu hiện của rối loạn nhịp tim, đặc biệt khi cơn xảy ra đột ngột, tim đập rất nhanh.

Một số rối loạn nhịp như nhịp nhanh trên thất, rung nhĩ hoặc ngoại tâm thu có thể xuất hiện về đêm hoặc sáng sớm. Những người có bệnh tim nền hoặc yếu tố nguy cơ tim mạch như huyết áp cao, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hay hút thuốc lâu năm cần đặc biệt chú ý nếu triệu chứng này xuất hiện thường xuyên hoặc nặng dần.

Người mắc cần phải đến bệnh viện ngay lập tức nếu tim đập nhanh kèm theo các triệu chứng như đau ngực kéo dài, khó thở rõ rệt, choáng váng, ngất xỉu hoặc suýt ngất xỉu. Đây có thể là biểu hiện của thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp nguy hiểm hoặc các tình trạng cấp cứu khác, theo Medical News Today.

Tin liên quan

Tim đập nhanh, hồi hộp: 4 điều cần tránh

Tim đập nhanh, hồi hộp: 4 điều cần tránh

Tim đập nhanh có thể kéo dài chỉ vài giây đến vài phút. Trong hầu hết trường hợp, những triệu chứng này là vô hại. Nhưng ở một số người, đây là dấu hiệu cảnh báo vấn đề nghiêm trọng ở tim.

Khám phá thêm chủ đề

tim đập nhanh Bệnh tim Thiếu ngủ hạ đường huyết Rối loạn nhịp tim
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận