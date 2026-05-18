Sức khỏe

Ngủ đủ 8 tiếng nhưng vẫn mệt: 4 nguyên nhân dễ bị bỏ qua

Ngọc Quý
18/05/2026 07:49 GMT+7

Có những đêm dù đã ngủ đủ 7-8 tiếng nhưng sáng dậy vẫn thấy uể oải, thiếu năng lượng, khó tập trung hoặc buồn ngủ cả ngày. Tình trạng này xảy ra khá phổ biến và do nhiều nguyên nhân, có cả vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến khiến dù ngủ đủ nhưng sáng dậy vẫn mệt mỏi.

Stress, lo âu hoặc trầm cảm

Ngay cả khi ngủ đủ giờ, não bộ vẫn có thể không được nghỉ ngơi đúng nghĩa nếu đang chịu stress kéo dài. Stress khiến cơ thể tiết nhiều hoóc môn cortisol hơn, làm não duy trì trạng thái cảnh giác cao. Điều này có thể khiến giấc ngủ chập chờn, dễ tỉnh giấc giữa đêm hoặc thức dậy với cảm giác mệt mỏi, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ngủ đủ 7 - 8 tiếng nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi có thể do căng thẳng hay thiếu máu

Ngoài ra, vấn đề sức khỏe tâm lý như lo âu và trầm cảm có thể gây buồn ngủ ban ngày quá mức hoặc cảm giác mệt mỏi kéo dài.

Thiếu máu

Mệt mỏi kéo dài đôi khi không liên quan trực tiếp đến giấc ngủ mà bắt nguồn từ cơ thể thiếu sắt hoặc thiếu máu. Sắt là khoáng chất cần thiết để tạo ra hemoglobin, loại protein trong hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển ô xy đến các cơ quan. Khi lượng ô xy cung cấp cho mô giảm, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, choáng váng dù đã ngủ đủ giấc.

Người thiếu máu còn có các triệu chứng như da xanh xao, tim đập nhanh, khó thở khi vận động nhẹ, đau đầu hoặc tay chân lạnh. Xét nghiệm máu là cách đơn giản để xác định nguyên nhân.

Tuyến giáp hoạt động kém

Tuyến giáp sản xuất hoóc môn giúp điều hòa quá trình trao đổi chất của cơ thể. Khi tuyến giáp hoạt động kém, quá trình chuyển hóa năng lượng cũng chậm lại, khiến người bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi.

Ngoài cảm giác thiếu năng lượng, người bị suy giáp có thể tăng cân không rõ nguyên nhân, táo bón, da khô, dễ cảm thấy lạnh hoặc khó tập trung trong công việc hằng ngày.

Mệt mỏi là một trong những triệu chứng phổ biến của suy giáp. Nhiều người nghĩ rằng họ chỉ đang thiếu ngủ hoặc làm việc quá sức, trong khi nguyên nhân thực sự lại liên quan đến rối loạn nội tiết. Cách chính xác để chẩn đoán bệnh là xét nghiệm hoóc môn tuyến giáp.

Tác dụng phụ của thuốc

Một số loại thuốc có thể khiến cơ thể mệt mỏi hoặc buồn ngủ hơn bình thường dù vẫn ngủ đủ giấc mỗi đêm. Các nhóm thuốc dễ gây tình trạng này gồm thuốc dị ứng, một số thuốc chống trầm cảm, thuốc huyết áp, thuốc giảm đau mạnh và thuốc an thần.

Nhìn chung, người mắc cần đi khám nếu tình trạng ngủ đủ nhưng vẫn mệt kéo dài trong nhiều tuần, hoặc đi kèm các dấu hiệu như ngáy lớn bất thường, khó thở khi ngủ, tim đập nhanh, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt đến mức ảnh hưởng công việc hằng ngày, theo Medical News Today.

