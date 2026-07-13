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Sức khỏe

Ngủ khi tóc còn ướt sau tắm đêm: Chuyên gia cảnh báo tác hại

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
Trước khi đi ngủ, không ít người tắm để cảm thấy sạch sẽ và dễ chịu hơn sau một ngày dài. Tuy nhiên, việc lên giường khi tóc vẫn còn ướt có thể ảnh hưởng đến nhiều vấn đề sức khỏe nếu lặp lại thường xuyên.

Không nên đi ngủ khi tóc còn ướt

Bà Sowmya Nachukuri, bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Bệnh viện KIMS (Ấn Độ), cho biết ngủ khi tóc còn ướt không chỉ gây khó chịu mà còn làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề về da đầu.

Theo bác sĩ Sowmya Nachukuri, khi đi ngủ với mái tóc còn ướt, da đầu sẽ ẩm trong thời gian dài. Môi trường ấm và ẩm này tạo điều kiện thuận lợi cho nấm cùng các vi sinh vật vốn tồn tại trên da đầu phát triển mạnh. Nếu tình trạng kéo dài, người dùng có thể gặp các vấn đề như ngứa da đầu, bong tróc, khô da hoặc viêm da đầu.

Ngủ khi tóc còn ướt sau tắm đêm: Chuyên gia cảnh báo tác hại - Ảnh 1.

Ngủ khi tóc còn ướt không chỉ gây khó chịu mà còn làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề về da đầu

Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Tóc yếu và dễ hư tổn hơn

Không chỉ ảnh hưởng đến da đầu, thói quen ngủ với tóc ướt còn làm giảm độ chắc khỏe của sợi tóc, theo tờ Hindustan Times.

Tóc sẽ trương nở khi còn ướt. Lúc này, sợi tóc trở nên yếu và dễ tổn thương hơn bình thường.

Trong khi ngủ, cơ thể vẫn liên tục thay đổi tư thế. Tóc cọ xát với gối nhiều lần sẽ làm tăng nguy cơ gãy tóc, chẻ ngọn và xơ rối.

Ngủ khi tóc còn ướt có gây rụng không?

Theo bà Nachukuri, ngủ với tóc còn ướt không phải là nguyên nhân trực tiếp gây rụng tóc.

Tuy nhiên, tóc sẽ dễ gãy hơn do chịu tác động của độ ẩm và ma sát trong lúc ngủ. Khi tóc gãy lặp đi lặp lại, mái tóc sẽ trở nên mỏng hơn và kém chắc khỏe hơn.

Theo bà Sowmya Nachukuri, việc vô tình đi ngủ khi tóc còn ướt một hoặc vài lần thường không gây ảnh hưởng đáng kể, nhất là ở những người có da đầu khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, độ ẩm kéo dài trên tóc và da đầu có thể làm tăng nguy cơ ngứa, bong tróc da đầu, đồng thời khiến tóc dễ gãy rụng, chẻ ngọn và xơ rối hơn.

Để hạn chế nguy cơ, bà khuyến cáo nên lau hoặc sấy tóc khô trước khi đi ngủ. Nếu dùng máy sấy, nên chọn chế độ gió mát để giảm tác động lên tóc.

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