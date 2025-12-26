Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bổ sung ngay các loại trái cây sau đây để có mái tóc khỏe hơn

Như Quyên
Như Quyên
26/12/2025 17:17 GMT+7

Tóc cần vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa để khỏe mạnh và mọc đều. Ăn nhiều loại trái cây giúp ngăn ngừa thiếu hụt dưỡng chất - một trong những nguyên nhân khiến tóc mỏng hoặc mọc chậm.

Trái cây không trực tiếp chữa rụng tóc, nhưng ăn 2-3 khẩu phần mỗi ngày giúp tóc khỏe hơn. Các chuyên gia khuyên nên ưu tiên trái cây tươi và tự nhiên thay vì lạm dụng thực phẩm bổ sung, bởi dư thừa vitamin A có thể gây rụng tóc.

Dưới đây là các loại trái cây nên ăn để có mái tóc chắc khỏe hơn, theo Health (Mỹ).

Bổ sung ngay các loại trái cây sau đây để có mái tóc khỏe hơn - Ảnh 1.

Ăn nhiều loại trái cây giúp ngăn ngừa thiếu hụt dưỡng chất - một trong những nguyên nhân khiến tóc mỏng hoặc mọc chậm

Ảnh: AI

Táo

Chất chống oxy hóa bảo vệ nang tóc khỏi stress oxy hóa (tổn thương do lão hóa, thay đổi nội tiết hoặc ô nhiễm). Nếu không có chúng, nang tóc yếu đi, gây gãy rụng, tóc mỏng và chu kỳ mọc ngắn hơn.

Lựu bảo vệ nang tóc khỏi hư tổn

Lựu đỏ giàu chất chống oxy hóa như anthocyanin, ellagitannin và punicalagin, giúp bảo vệ nang tóc khỏi hư tổn, giữ tóc khỏe và dày hơn. Ngoài ra, các dưỡng chất trong lựu còn hỗ trợ lưu thông máu đến da đầu, giúp tóc ở giai đoạn mọc lâu hơn và giảm tình trạng tóc mỏng.

Măng cụt

Măng cụt giàu xanthone, một chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm, làm dịu da đầu và bảo vệ tóc. Mọi người có thể sử dụng măng cụt đông lạnh hoặc dạng bột để thêm vào sinh tố, vừa tiện lợi vừa tốt cho sức khỏe tóc.

Ổi

Ổi giàu vitamin C, gấp gần 5 lần cam, giúp cơ thể sản xuất collagen và hấp thụ sắt, nhờ đó giảm gãy rụng tóc do thiếu sắt.

Ổi cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, lycopene, quercetin và rutin, hỗ trợ tóc khỏe mạnh. Mọi người có thể ăn cả vỏ, thịt và hạt, hoặc thái lát rồi ăn giống táo. 

Đu đủ

Đu đủ là loại trái cây giàu dưỡng chất tốt cho tóc, bao gồm chất chống oxy hóa như lycopene, quercetin, rutin, cùng beta-carotene, folate, vitamin A và vitamin C. Vitamin A giúp da đầu tiết dầu tự nhiên, giữ ẩm cho tóc, trong khi folate hỗ trợ sản xuất tế bào tóc mới, thúc đẩy tóc mọc khỏe.

Đặc biệt, enzyme papain trong đu đủ có tác dụng tẩy da chết và dầu thừa, giữ nang tóc thông thoáng. Papain phát huy hiệu quả tốt nhất khi được áp dụng trực tiếp lên da đầu, giúp tóc dễ mọc và khỏe hơn.

Chuối

Chuối cung cấp biotin - một loại vitamin quan trọng giúp cơ thể sản xuất keratin. Thiếu biotin có thể gây tóc mỏng hoặc rụng, vì vậy ăn chuối là một cách bổ sung biotin đơn giản và tiện lợi, hỗ trợ nuôi dưỡng và chăm sóc tóc từ bên trong.

